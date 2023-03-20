Як відсвяткувати День Святого Патріка в Дубліні

День Святого Патріка в Дубліні – це дещо неоднозначне та дуже цікаве. Колись він був великою подією, у центрі уваги були вечірки, паради та тематичні заходи. Проте з роками День Святого Патрика став ще одним державним святом.

З огляду на це, у Дубліні є чим зайнятися на День Святого Патріка, про що ви дізнаєтеся нижче!

Приходьте на парад у центрі міста завчасно

Багато туристів проводять День Святого Патріка в Дубліні виключно для того, щоб відвідати парад до Дня Святого Патріка, однак він також популярний серед багатьох місцевих жителів.

Якщо ви їдете до Дубліна, і знаменитий парад є першим у списку речей, які варто побачити, то вам доведеться прибути яскравим та завчасно.

Останнє, що вам захочеться, коли повз вас пропливуть артисти та кораблі, — це застрягти за рядами інших відвідувачів, які підіймають руки та фотографують цілий день!

Починаючи з полудня, парад проходить вулицями столиці Ірландії від вулиці Парнелл на півночі до вулиці Кевін на півдні. Вулиці починають заповнюватися приблизно з 9 ранку, тож постарайтеся прибути приблизно тоді.

Вирушайте на терапію традиційної музики

Багато пабів проводять традиційні сесії на День Святого Патріка в Дубліні.

Саундтрек до Ірландії та ірландської культури — традиційна музика, і в Дубліні є майже нескінченна кількість варіантів, якщо ви хочете почути кілька мелодій.

Хоча ви, ймовірно, почуєте частину цієї музики під час параду, ніщо не зрівняється з тим, щоб оселитися у чудовому пабі та почути якусь традиційну гру наживо поблизу!

Потрібне натхнення? The Cobblestone у Смітфілді — найкраще місце, яке любить свою живу музику, а O’Donohues на Merrion Row настільки відомий своїми сесіями, що серед виконавців у минулому були The Dubliners і Christy Moore.

Джонні Фокс у Дублінських горах теж чудовий, хоча вам знадобиться машина або маршрутний автобус, щоб дістатися туди.

Загубіться в веселощах хаосу Темпл-Бар

Що ж, якщо ви вперше в Дубліні на День Святого Патріка або якщо вас приваблюють епіцентри хаосу, то Темпл-Бар може стати для вас досвідом!

Особисто ми б приділили Темпл Бару широку увагу в такий день, як День Святого Патріка, оскільки тут завжди бійня, але не можна заперечувати, що він популярний серед туристів.

Але якщо ви збираєтеся відвідати, то сам знаменитий паб Темпл Бар, мабуть, саме те місце, куди можна піти, щоб просто сказати, що ви туди побували (якщо ви можете перенести ціни!).

Попри те, що він розташований на окраїні Темпл-Бар, ви, ймовірно, знайдете нас у красивому барі Palace.

Скуштуйте ірландську їжу

Оскільки це день ірландського свята, чому б не скуштувати традиційних ірландських страв, коли настане великий день?

Навколо Дубліна є багато місць, де можна знайти тарілку «коддл» або «боксті», вам просто потрібно знати, де вони є!

Gravediggers не тільки один із найкращих дублінських пабів, але й чудово побалують, а Boxty House Gallagher’s є найкращим місцем для boxty.

Ви знайдете смачне ірландське рагу в Brazen Head, і жодна подорож сюди не буде повною без смаку моря, тож візьміть кукурудзу та мідії в Woolen Mills біля прекрасного мосту Ha’penny.

Втечіть на узбережжя на день

Якщо ви шукаєте активні розваги в Дубліні на День Святого Патріка, вирушайте на узбережжя – єдине рішення: північ чи південь?

На півночі півострів Хоут пропонує прогулянку по розтріскуваній скелі, захоплюючий старий замок і гавань із кількома вишуканими ресторанами з гарними краєвидами на острів Ламбай.

На півдні Далкі може похвалитися прогулянкою повз шикарні особняки на Віко-роуд, захоплюючими краєвидами з Кілліні-Хілл і кількома чудовими ресторанами в Далкі-Віллідж.

Прогуляйтеся містом, щоб подивитися на «озеленені» пам’ятки

Напередодні Дня Святого Патріка в Дубліні є кілька відомих пам’яток і об’єктів культурної спадщини, які, так би мовити, «позеленіють»!

Якщо вам цікаво побачити ці місця в іншому світлі (каламбур!), тоді вирушайте, коли настане ніч, щоб побачити їх освітлені зеленим кольором.

Деякі з відомих місць, які будуть «озеленені», включають Дублінський замок, Митню, Національну галерею та вхід до парку Святого Стефана.

Отже, проведення Дня святого Патріка в Дубліні – це веселе та незабутнє святкування, яке залишить вам багато яскравих спогадів. Насолоджуйтесь ірландською культурою, смачною їжею та напоями та не забудьте занотувати у своїх подорожніх нотатках всі найцікавіші враження від святкування.

Назли Якубова

(Головне фото: getyourguide.de)