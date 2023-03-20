5 розкішних локацій Дюссельдорфа. Подорожі Німеччиною

Дюссельдорф — місто в західній Німеччині, яке знамените своїм багатством і розкішшю. Тут розташовані десятки високопрофільних музеїв, галерей, театрів і інших культурних закладів. Місто відоме своєю архітектурою, парками, променадами, великими торговими центрами і ресторанами зі світової кухні.

Якщо ви шукаєте незабутню подорож, то ми радимо вам відвідати Дюссельдорф. А ось п’ять місць, які точно варто відвідати:

Музей Кунстпаласт

Музей Кунстпаласт — це справжній скарб Дюссельдорфа, який знаходиться в самому серці міста. Музей відомий своєю великою колекцією сучасного мистецтва, включаючи роботи таких відомих митців, як Пабло Пікассо, Макс Бекманн, Салвадор Далі та інші. Крім того, тут часто проводяться тимчасові виставки, які привертають увагу любителів мистецтва з усього світу.

Одним з найбільш вражаючих виставкових залів музею є великий зал з високими стелями і величезними вікнами, який відкриває чудовий вид на місто. Тут ви можете помилуватися роботами відомих митців, відчути їхню енергетику та насолодитися незабутніми враженнями.

Район Медієнхафен

Медієнхафен — це портовий район Дюссельдорфа, який відрізняється своєю незвичайною архітектурою, веселим настроєм та культурним життям. Тут ви знайдете багато барів, ресторанів та нічних клубів, які пропонують різноманітні страви та напої.

Медієнхафен також відомий своїми мистецькими інсталяціями, які можна знайти по всьому району. Тут ви знайдете скульптури, фонтани та інші роботи мистецтва, які створюють незабутню атмосферу.

Район Медієнхафен є ідеальним місцем для прогулянок вздовж Рейну, де можна насолоджуватися красою міста та природою. Також тут можна взяти на оренду велосипед та проїхатися по великому парку, який знаходиться поруч.

Альтштадт

Альтштадт — це історичний центр Дюссельдорфа, який відомий своїми старовинними будинками, вуличками з бруківки та незабутньою атмосферою. Тут можна знайти багато маленьких магазинчиків, кафе та ресторанів, де пропонуються страви традиційної німецької кухні.

Альтштадт також відомий своїми барами та пивними кнайпами, які пропонують різноманітні сорти пива. Це місце, де можна відчути на собі незабутню атмосферу Дюссельдорфа та насолодитися його культурою.

Шлосс Ягдшлосс

Шлосс Ягдшлосс — це розкішний палац, який знаходиться на околиці Дюссельдорфа. Палац був побудований в 18 столітті для відпочинку та полювання герцога Йоганна Вільгельма ІІ. Сьогодні він є одним з найбільших палаців в Німеччині та відомий своєю розкішшю та історичним значенням.

Шлосс Ягдшлосс є популярним місцем серед туристів, які хочуть побачити цей величний палац. Він також відомий своїм великим парком, який оточує його. В парку можна знайти багато статуй, фонтанів та інших робіт мистецтва.

Шлосс Ягдшлосс також пропонує екскурсії по своїх кімнатах та залах, де можна побачити розкішні меблі та інтер’єр, а також дізнатися більше про історію палацу.

Кьонігсалле

Кьонігсалле — це район, який відомий своїми великими торговими центрами та бутіками. Тут можна знайти багато магазинів відомих брендів, а також ресторанів та кафе.

Кьонігсалле також відомий своїми парками та скверами, які є ідеальним місцем для прогулянок та відпочинку. Тут можна знайти багато кав’ярень та кіосків, де пропонуються страви та напої.

В районі Кьонігсалле також можна знайти музеї та галереї мистецтва, де можна побачити роботи відомих художників та дізнатися більше про історію мистецтва.

Дюссельдорф — це місто, яке пропонує багато різноманітних варіантів відпочинку для молоді. Він відомий своїми культурними та історичними пам’ятками, великими парками та скверами, а також багатим вибором ресторанів та кафе.

При плануванні поїздки до Дюссельдорфа, рекомендується відвідати такі місця як Альтштадт, Медієнхафен, парк Нордпарк, Шлосс Ягдшлосс та район Кьоні.

Назли Якубова

(Головне фото: aussiedlerbote.de)