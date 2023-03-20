Маршрут історичним Стамбулом: досліджуємо район Бейоглу

Стамбул — місто, яке відоме своєю багатою історією, культурою та кухнею. Район Бейоглу, розташований на європейській стороні міста, є одним з найжвавіших та найцікавіших місць для відвідування. Його особливість у тому, що тут розташована велика кількість туристичних пам’яток, але разом з тим цей район дуже люблять і самі стамбульці, бо кожна вуличка тут наповнена історією старого міста У цій статті ми розповімо вам про найкращі місця, які варто відвідати в Бейоглу під час вашої поїздки до Стамбула.

Sokak Lezzetleri Mehmet Usta

Риба — одна з головних вуличних страв Стамбулу, а саме балик екмек, або в нашому випадку балик дюрюм. Це по суті риба в половині батона або в лаваші, проте його не варто куштувати де попало, а варто спробувати вперше саме там, де usta вже попав в серденько своїх клієнтів. Usta — у перекладі з турецької означає майстер або фахівець, тобто людина, яка дуже добре знається на своїй справі. Якщо бачите на вивісці словосполучення з назви страви та уста — сміливо заходьте в такий заклад, бо там готують справжні профі. І це далеко не завжди означає, що заклад преміальний або із підвищеним чеком.

Саме тут за оцінками туристів і місцевих роблять найсмачніший балик дюрюм. Заклад дуже простенький, ціни демократичні, наскільки це можливо в турецьких економічних реаліях. Тут, по суті, роблять справжню шаурму з рибою без кісточок, так написано на табличці, додають якісь спеції та соуси, тут завжди велика черга

Galataport

Буквально за 10 хвилин від вуличної їжі, пройшовши вузькими вуличками можна дійти в абсолютно контрастне тому, що ми бачили місце в стилі «дорого-богато». Це місце вздовж Босфору — ідеальне для шопінгу. На вихідних сюди частенько припливають круїзні судна з Європи й Америки, а в будні дні тут більш спокійно і пахне бізнесом.

Саме тому в магазинах, які розташовані в Ґалатапорті — вище прайс. Усе націлено на те, щоб туристи не ходили далеко: виходили зі своїх круїзних суден і одразу йшли до потрібного закладу. Це таке місце, де турки зараз люблять робити пропозицію руки та серця, а також це місце-променада, куди можна вийти на прогулянку ввечері. Влітку тут відкривається сцена, грає жива музика, діджеї, але зараз кінець лютого, тому, на жаль, ми з вами їх не побачимо.

Ґалатапорт може задовольнити як місцевих, так і європейців, оскільки тут є велика кількість абсолютно різних закладів націлених і на більш традиційну кухню, і на прихильників ф’южн-кухні. Якщо турки хочуть справити враження про себе як про людину, схильну до європейських цінностей або прагне показати, що толерує їх, то обов’язково хоча б раз приведе сюди своїх бізнес-колег. Оскільки це місце дуже підходить для бізнес-зустрічей, також тут проходять різноманітні виставки, тут є навіть свій музей. Це також більше для того, аби показати іншим, самі турки не часто проводять дозвілля відвідуючи подібні заходи. А якщо ви студент, то тут можна один раз випити кави з друзями і похизуватися неймовірним Босфором

Kamondo merdivenleri

Наступна пам’ятка розташована на важливій історичній вулиці Банкалар. Дослівно, вулиця банків. Вона була фінансовим центром Османської імперії. На ній були розташовані головні офіси відомих банків, фінансових інститутів, страхових компаній, включаючи Османський банк, колишній центральний банк імперії, та Османську фондову біржу. Ці будівлі досі використовуються як офіси багатьма банками. Вулиця Банкалар залишалася головним фінансовим районом Стамбула аж до 1990-х років, поки більшість турецьких банків не почали переміщати свої центральні офіси до сучасних більш ділових кварталів.

Уявіть, що ваш дід дуже багатий банкір, який побудував для своїх онуків сходи в центрі міста. А от комусь навіть уявляти не довелось, бо за мною знаходяться ті самі сходи, побудовані еврейсько-іспано-португальським банкіром Авраам Камондо в 70-ох роках 19 століття. Тоді він проживав у Стамбулі, був поважним бізнесменом і навіть банкова вулиця після появи цих сходів перейменували на його честь і вона називалася RUE de Komondo

Місцеві називають ці сходи сходами кохання, або сходами онуків. Онуки Авраама Камондо, навчалися в Австрійській гімназії 1870-х роках. Маленьким Камондяткам доводилося підійматися довгим і виснажливим схилом, щоб дістатися до свого будинку на іншому кінці вулиці Банків. Побачивши це, Абрахам Камондо вирішує побудувати ці сходи, щоб дітям не приходилося підійматися схилом, і починає будівництво, яке триватиме 13 років. Причина, чому сходи Kamondo складаються з двох частин і має такий вигляд, полягає в тому, щоб гарантувати, що коли хтось спішить або біжить зі школи, наприклад, і падає згори, він зможе зупинитися принаймні в одному місці. За словами архітекторів; дід Камондо, думав про безпеку і комфорт своїх онуків, хотів запобігти нещасним випадкам, які могли б з ними статися.

Сходи, які привертають увагу своїм виглядом, звичайно, використовувалися не лише онуками, але й левантійцями, які жили в Ґалатському регіоні в той час. Поки люди поверталися додому зі своїх магазинів, завдяки сходам вони могли дістатися до місць, куди хотіли потрапити, набагато швидше та комфортніше. Сьогодні ці сходи слугують локацією для красивих фото в інстаграм.

İstiklal caddesi

Це одна з найпопулярніших пішохідних вулиць у Стамбулі. Вона починається на площі Таксим до якої ми дійдемо та прямує до затоки Золотий Ріг, довжина цієї вулиці приблизно 1,4 км, майже такої ж самої довжини, як наш київський Хрещатик

Зараз Істікляль є одним з найпопулярніших місць в Стамбулі серед туристів. На вулиці розташовані крамниці багатьох міжнародних брендів одягу, прикрас, аксесуарів, безліч кафе і ресторанів переважно турецької та європейської кухонь. Вулицею курсує історичний трамвай. Багато будинків, розташовані на вулиці, є пам’ятниками архітектури. Також тут розташовуються генеральні консульства деяких європейських країн: Франції, Греції, Нідерландів, Росії, Іспанії, Швеції і Великої Британії.

Історія вулиці доволі цікава. Раніше тут був просто ліс. Під час правління султана Сулеймана I, територія сучасної Істікляль почала забудовуватися мусульманськими будівлями. Також це місце приваблювало європейців, які теж почали будувати свої будинки, відкривати майстерні і крамниці. Тоді вона називалася Cadde-i Kebir (Головний проспект) і була центром торгівлі і ремесел. Потім французькі католики отримали тут землю для будівництва церкви. Зараз на цьому місці розташована Церква Святого Антонія Падуанського, також відома як перша латинська церква в Бейоглу.

Із другої половини XIX століття вулиця починає змінювати свій формат, більше підлаштовуючись під європейські стандарти, зберігаючи при цьому азійські риси. На початку XX століття, з проголошенням республіки, вулиця отримала поточну назву Істікляль, що в перекладі з турецької означає «вулиця Незалежності». В перші роки республіки Істікляль був центром торгівлі і відпочинку з безліччю крамниць, кав’ярень, ресторанів, готелів.

У 1955 році, під час Стамбульського погрому, Істікляль був одним з основних місць протестів. До речі, зараз тут також проходять протести і мітинги, наприклад, нещодавно був мітинг річниці повномасштабного вторгнення. Було багато людей з прапорами, ми досі продовжуємо нагадувати місцевим, що війна триває

Після подій 50-х на довгий час вулиця занепадає. Тільки в 1990-х роках починається оновлення Істікляль — відкривається багато нових крамниць та ресторанів, відбувається реставрація історичних будівель.

Taksim meydanı

Наша остання локація на сьогодні. Площа Таксім є туристичним і рекреаційним місцем, відома своїми ресторанами, магазинами та готелями. Вважається, серцем сучасного Стамбула, з центральною станцією Стамбульського метро. На площі розташований Монумент Республіки (тур. Cumhuriyet Anıtı), який було створено на згадку про п’яту річницю заснування Турецької Республіки після Турецької війни за незалежність.

На терені сьогоденної площі розташовувався водний резервуар куди скидали воду магістральні водогони з півночі Константинополя, а вже звідси здійснювався розподіл води містом. Зараз тут дуже зручна розв’язка, тут можна сісти на автобус у майже будь-яку частину міста, прямо на площу виходить метро, є фунікулер.

Істікляль — це стамбульский Хрещатик, а Таксім — Майдан. З Києвом ніщо не зрівняється, звичайно. На Істікляль і на Таксимі завжди велике скупчення людей, тут проходять важливі заходи, це часте місце зустрічі й місце, де ми завершуємо нашу з вами сьогоднішню прогулянку.

До зустрічі в Стамбулі, друзі!

Назли Якубова

(Головне фото: viator.com)