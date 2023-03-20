Будинки з “ґудзиками”: 300-річні архітектурні дива Анталії

Важливим елементом унікальної спадщини Туреччини є її народна архітектура. Серед безлічі красивих традиційних будівель великий інтерес становлять турецькі «ґудзикові» будинки – мальовничі споруди з дерева та каменю.Розповідаємо про ці та інші архітектурні дива, розташовані біля підніжжя Таврських гір в Анталії та у серці Турецької Рів’єри.

Унікальні традиційні домівки у селі Ормана

«Ґудзикові» будинки, як народна архітектура Анталії, є одними із найяскравіших зразків сталого будівництва на території Туреччини. У селі Ормана та його околицях налічується приблизно триста «ґудзикових» будинків. Ці кам’яні споруди зведені на дерев’яних каркасах, зроблених із місцевої породи кедра, та без використання цементуючого розчину. Колоди не дають кам’яному муру розсипатися, оскільки закріплені вертикальними елементами з дерева.

Чому споруди називають «ґудзиковими»? Це пов’язано з тим, що виступаючі частини каркасу, нагадують ґудзики. Подібна конструкція має відмінну сейсмостійкість, бо кам’яне мурування може рухатися при землетрусі. До того ж, всередині цих будинків комфортно за будь-якої погоди: дуже товсті стіни зберігають тепло взимку і забезпечують прохолоду влітку. Зазвичай ці споруди складаються із двох поверхів – перший традиційно використовували як хлів або сарай для сіна, залежно від господарських потреб.

Цікаво, що такі будинки не зустрінеш більше ніде по всій Анталії.

Сьогодні деякі «ґудзикові» будинки після реставрації стали бутік-готелями. Під час відвідин Ормани можна зупинитися в одному з таких автентичних готелів, щоб поринути в атмосферу регіону та познайомитись із унікальним способом життя місцевого населення.

Екологічні види відпочинку

Крім «ґудзикових» будинків Ормана, туристів приваблюють й інші історичні об’єкти, а також природна краса краю. Тут є широкий вибір «екологічних» розваг: ботанічний туризм, спостереження живої природи, фотосафарі; походи, піші прогулянки та спелеотуризм також не залишають шкідливих для природи слідів.

У вересні в Ормані проводиться щорічний фестиваль винограду на честь одного з його місцевих різновидів – чавушу. Якщо ви плануєте з’їздити до Ормани у вересні, варто відвідати цей фестиваль, спробувати знаменитий виноград і дізнатися більше про його вирощування.

Культурна та природна спадщина

До природного надбання села та його околиць також відносяться печера Алтинбешік та рівнина Ейніф. У печері Алтинбешік знаходиться найбільше підземне озеро в Туреччині, яке є третім за величиною у світі, а також травертинові, сталактитові та сталагмітові утворення, що сколихнуть Вашу уяву.

Національний парк печери Алтинбешік – перший та єдиний печерний національний парк Туреччини – відомий своїм карстовим рельєфом та розкішними хвойними лісами. Поруч із парком Алтинбешік на площі 9 тис. гектарів розкинулася рівнина Ейніф, через яку колись проходив Великий шовковий шлях . Нині тут мешкають сотні диких коней, від вигляду яких захоплює дух.

На рівнині збереглися руїни збудованого в сельджукську епоху заїжджого двору Тек Хан, одного з розташованих тут історичних об’єктів. Серед них також – стародавнє місто Ерімна, засноване в римський період. В спадок від свого незалежного поселення у місті залишилися монолітні колони, величезне фундаментальне каміння, бастіони та руїни театру.

Автор – Каріна Воловідник

(Головне фото www.dailysabah.com )