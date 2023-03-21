Барселона – не Іспанія: ідентичність столиці Каталонії

Іспанія — різноманітна країна з багатьма регіонами, кожен зі своєю унікальною ідентичністю. І ніде це не так очевидно, як у Барселоні, столиці Каталонії.

Каталонія — регіон на північному сході Іспанії зі своєю мовою, культурою та історією. Століттями це було предметом політичної та культурної напруженості з іспанським урядом, а дебати про незалежність Каталонії були основною темою в останні роки. У 2017 році уряд Каталонії провів референдум про незалежність, який іспанський уряд визнав незаконним, що призвело до репресій проти каталонських лідерів та активістів.

Барселона, як столиця Каталонії, знаходиться в центрі цієї триваючої дискусії. Для багатьох каталонців Барселона є культурною та економічною столицею регіону, і вони відчувають сильне почуття ідентичності та гордості за своє місто. Незважаючи на те, що Барселона, безперечно, є частиною Іспанії, вона також є власною цілісністю з особливою мовою, культурою та історією, що відрізняє її від решти країни.

Одним з найбільш очевидних відмінностей Барселони від решти Іспанії є її мова. Хоча іспанська мова є офіційною мовою країни, каталонська також широко поширена в Каталонії, зокрема в Барселоні. Каталонська мова є романською мовою, яка розвинулася з латини, якою розмовляли в цьому регіоні в середні віки, і має багату літературну традицію. Для багатьох каталонців розмовляти каталонською – це спосіб стверджувати свою культурну ідентичність і відрізнятися від решти Іспанії.

Ще одна особливість Барселони серед решти Іспанії – її архітектура. Місто славиться своїми модерністськими будівлями, які були побудовані наприкінці 19-го та на початку 20-го століть і перебували під сильним впливом руху модерну. Одним із найвідоміших прикладів цього стилю є роботи Антоніо Гауді, чиї будівлі, такі як Собор Святого Сімейства та Парк Гуель, є знаковими символами міста.

Культура Барселони також відрізняється від культури решти Іспанії. Місто має багаті мистецькі традиції з музичною, театральною та танцювальною сценами. Він також відомий своєю кухнею, яка включає традиційні каталонські страви, такі як ескалівада , смажений овочевий салат, і крем-каталана, десерт із заварним кремом, схожий на крем-брюле.

Підсумовуючи, Барселона – це не Іспанія. Хоча це, безперечно, частина країни, вона має свою особливу мову, культуру та історію, що відрізняє її від решти Іспанії. Для багатьох каталонців Барселона є серцем регіону та символом їхньої культурної самобутності. Розуміння та повага цієї унікальної ідентичності має вирішальне значення для побудови більш інклюзивної та різноманітної Іспанії, яка визнає внесок і прагнення всіх її регіонів.

Івахнюк Таїсія

(Головне фото: blogs de el pais)