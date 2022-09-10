Іспанія бореться з інфляцією безкоштовними квитками на потяг

Пасажири можуть скористатися безкоштовними проїзними на короткі і середні відстані до 300 кілометрів до кінця поточного року
Цю ініціативу пояснюють як боротьбу з інфляцією, рівень якої зріс до 10,8% в липні. Таким чином уряд хоче пом’якшити вплив недавнього підвищення вартості життя.
В рамках цієї програми, пасажири — як місцеві жителі, так і туристи матимуть право на безкоштовні поїздки як приміськими, так і маршрутами середньої дальності між містами Іспанії, повідомляє
Щоб отримати безкоштовний квиток, потрібно сплатити депозит у розмірі 10 євро для приміських ліній та 20 євро для поїздок на середні відстані. Варто зазначити, що повна знижка поширюється тільки на багаторазові квитки. Заставу повернуть після закінчення програми, але за умови, що власник квитка подорожував принаймні 16 разів до вказаного пункту призначення.
Ціни на громадський транспорт — метро, автобуси та трамваї також будуть знижені до 31 грудня. Вартість знизиться щонайменше на 30%, а в регіоні Каталонія — на 50%.
Німеччина просувала
Інна Ковенько