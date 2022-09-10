Іспанія бореться з інфляцією безкоштовними квитками на потяг

Пасажири можуть скористатися безкоштовними проїзними на короткі і середні відстані до 300 кілометрів до кінця поточного року

Цю ініціативу пояснюють як боротьбу з інфляцією, рівень якої зріс до 10,8% в липні. Таким чином уряд хоче пом’якшити вплив недавнього підвищення вартості життя.

В рамках цієї програми, пасажири — як місцеві жителі, так і туристи матимуть право на безкоштовні поїздки як приміськими, так і маршрутами середньої дальності між містами Іспанії, повідомляє Reuters .

Щоб отримати безкоштовний квиток, потрібно сплатити депозит у розмірі 10 євро для приміських ліній та 20 євро для поїздок на середні відстані. Варто зазначити, що повна знижка поширюється тільки на багаторазові квитки. Заставу повернуть після закінчення програми, але за умови, що власник квитка подорожував принаймні 16 разів до вказаного пункту призначення.

Ціни на громадський транспорт — метро, автобуси та трамваї також будуть знижені до 31 грудня. Вартість знизиться щонайменше на 30%, а в регіоні Каталонія — на 50%.

Німеччина просувала подібну ініціативу , починаючи з червня і закінчуючи вереснем, що мало величезний успіх, а саме зниження рівня заторів та зменшення викидів діоксиду вуглецю в обсязі, еквівалентному річним викидам від забезпечення електрикою 350 тисяч домогосподарств.

Інна Ковенько