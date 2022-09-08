Для українців у Шотландії підготували другий круїзний лайнер

Це вже другий круїзний лайнер, який стане тимчасовим будинком для українських біженців у Шотландії. Він пришвартувався на річці Клайд поблизу Глазго. Про це повідомляє BBC .

Круїзний лайнер MS Ambition приєднається до MS Victoria, яка з липня пришвартована в Единбурзі, як тимчасове житло для українських сімей. На лайнері MS Ambition зможуть жити 1 750 переселенців з України у 714 кабінах. На якорі судно буде перебувати протягом шести місяців. І в будь-який час мешканці зможуть прибувати та виїжджати за бажанням.

На борту у людей буде доступ до магазинів, ресторанів, дитячих майданчиків, пралень та інших громадських місць. Українці також отримають доступ до Wi-Fi, медичної допомоги та допоміжних послуг.

Ніл Грей, міністр Шотландії з особливої відповідальності за українських біженців, сказав, що корабель забезпечить житло, яке буде «безпечним і стабільним», поки люди чекатимуть отримання довгострокового житла.

Він додав: «Ми продовжуємо вживати важливих заходів, щоб збільшити кількість місць тимчасового розміщення, а також покращити нашу систему підбору, щоб максимізувати кількість людей, яких можна розмістити у волонтерів».

Важливо додати, що зараз за програмою Homes for Ukraine у Шотландії перебувають 15000 українських біженців. Здебільшого українці розташувалися у великих містах, як-от Единбург чи Глазго.

Анастасія Білоус