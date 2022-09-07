Подорож фольклорними місцями загадкової Шотландії

Ця країна славиться великою кількістю визначних місцевих пам’яток, що стали фундаментом для виникнення нових захоплюючих і не менш химерних історій. Неймовірної краси краєвиди з таємничими озерами, зруйновані замки, вкриті туманом гори та остиглі поля з моменту багатовікових битв – це все Шотландія.



Якщо Ви зацікавлені історіями про привидів, вампірів, чудовиськ та сповнених магією місць, тоді ця країна стовідсотково не залишить Вас байдужими.

Подорожуючи легендарними місцями Шотландії, Ви зможете відчути всю захопливу атмосферу цієї країни на собі і ніби зануритися у інший світ, сповнений чимось міфічним та загадковим. Сплануйте вашу поїздку так, аби залишитися з приємними враженнями після запаморочливої подорожі.

Відшукайте знамените чудовисько у озері Лох-Несс

Легенда про Лохнеське чудовисько – найпопулярніша історія, тому не згадати про неї було б злочином. Істота має вражаючий вигляд і певну схожість з динозавром, що має довгу шию, а також гострі зуби. Вважається, що воно мешкає у найглибших і найтемніших глибинах озера Лох-Несс.

Попри те, що переконливих та підтверджених наукою доказів існування чудовиська немає, історія зафіксувала величезну кількість свідчень від очевидців, які на власні очі бачили пропливаючий чорний горб і таку ж саму довгу шию.

Але ж не може стільки людей брехати? Чи це були численні галюцинації? Отож, єдиний і найбільш цікавий спосіб перевірити та переконатись – це вирушити на захопливі пошуки в озері Лох-Несс самостійно! Можливо, саме Вам пощастить здобути нові докази існування Лохнеського чудовиська.

Опиніться на місці зйомок Гаррі Поттера

Якщо Ви фанат франшизи і мріяли побачити на власні очі щось, що поєднує реальний світ зі світом магії, то віадук Гленфіннан біля озера Лох-Шіл саме те, що Вам потрібно. Це те саме місце, де гучний поїзд Гоґвортс-експрес відвозив юних чарівників до школи чарів і чаклунства.

Найвигіднішим та найкращим рішенням буде відвідати віадук саме влітку. Адже в цю пору року залізнична компанія «West Coast Railways» надає напрокат туристичний паротяг «Якобіт». Свіже повітря, неймовірні краєвиди, а також по-справжньому магічна атмосфера – ось, що чекає на Вас у цій поїздці, а віадук Гленфіннан стане однією з головних пам’яток цієї залізничної подорожі.

Познайомтеся з вампіром Горбальським із Глазго

Це місце призначене спеціально для шанувальників кривавих та похмурих історій: Горбальс – старий цвинтар у Глазго.

У вересні 1954 року серед школярів почали поширюватися чутки про появу семифутового вампіра із залізними зубами, який викрав, а потім з’їв двох хлопчиків.

Незважаючи на застереження поліції та спроби дорослих їх заспокоїти, діти вирішили, що необхідно покарати вампіра Горбальського.

Після школи сотні озброєних дітей різного віку спустилися до Південного некрополя міста, аби відкрити полювання на вампіра Горбальського. Темної ночі натовп дітей блукав цвинтарем, ретельно вишукуючи серед дерев і надгробків сліди вампіра. Але тоді на місто спустився густий туман, а в ньому роїлося безліч примарних фігур. Діти відчайдушно кидалися до цих силуетів: спочатку до одного, потім до іншого, сподіваючись зловити упиря.

Полювання тривало доти, доки не пішов дощ. Діти пішли додому, але повернулися наступної ночі, а потім завітали на цвинтар ще раз. Але після третього візиту, інтерес почав згасати, а хижого вампіра так і не вдалося спіймати.

Чи був той туман просто випадковістю, чи чудовою можливістю приховати сліди? Чи був Вампір Горбальський звичайною істотою, породженою масовою істерією та дитячою уявою, чи це було щось більше? Захоплюючий маршрут цвинтарем повинен пролити світло на цю ситуацію.

Зустріньтеся з привидами Каллодена

Шотландія також відома кількістю визначних битв. Більшість із них відбувалися на полях, і за чутками, там і досі живуть привиди загиблих воїнів.

Одна з таких битв сталася 16 квітня у 1746 році при Каллодені, під час повстання якобітів, коли армія принца Чарлі зіткнулася з урядовими військами.

Тоді загинуло більше ніж 1500 вояк, незважаючи на те, що бійня тривала менше години. Згодом, серед місцевого населення, з’явилася легенда про те, що загиблі воїни, в річницю своєї смерті, блукали околицями місць, де колись билися.

Люди, які приїжджали сюди 16 квітня, стверджували, що бачили, як привиди полеглих солдатів знову повстають; чули бойовий клич, крики поранених, і брязкіт сталевої зброї.

Кажуть, що птахи ніколи не співають на околицях цих насипних могил, можливо, надто побоюючись зловісної атмосфери, що вирує навкруги. Невже вони дійсно відчувають чиюсь потойбічну присутність?

Здійсніть подорож у часі біля стоячих каменів на острові Льюїс

На острові є багато чудових прикладів кам’яних кіл, монолітів та споруд залізного віку. Вважається, що каміння було зведено понад 10 000 років тому першими поселенцями, але причина їхнього існування досі залишається загадкою. Найзахопливіша серія споруд знаходиться у районі Калланіша.

«Callanish Standing Stones» – один із найвизначніших мегалітичних комплексів. Найбільш вражаючий набір каменів називається «Калланіш». Він складається з великих шматків люїзіанського гнейсу, розташованих у формі хреста. У центрі хреста знаходиться моноліт та невелика піраміда з каміння. Два інших кам’яних кола знаходяться в тому ж районі. Місце, де знаходиться це каміння є «відкритим», тому його можна відвідати завжди.

Археологи вважають, що ці камені використовувалися у релігійних, ритуальних, чи церемоніальних цілях, але точне призначення залишається невідомим. Деякі припускають, що ці споруди пов’язані з стародавніми божествами, або позаземним життям.

Незалежно від їх початкової мети, відвідування кам’яних місць у Шотландії, ймовірно, може викликати у Вас дивні почуття.

Відвідайте старовинний замок Данноттар

Замок належав одній з найвпливовіших сімей Шотландії та являє собою зруйновану середньовічну фортецю, оточену крутими скелями, що спускаються до Північного моря.

Данноттар найбільш відомий як місце, де в 17 столітті від загарбників Олівера Кромвеля були заховані шотландські королівські почесті, та інші коштовності шотландської корони.

Зараз більшість цих історичних цінностей зберігається в Единбурзькому замку, але, як і завжди, ходять чутки, що не всі скарби були знайдені, і деякі все ще зберігаються в потаємних кімнатах і сховищах Данноттара.

Замок сповнений духом минулого і зберігає в собі безліч таємниць, які були поховані разом із королівськими особами.

Міфи, історії, легенди – ось, що поєднує ці захопливі місця. Чи правда все, що кажуть, чи ні – питання цікаве, але ніколи не потрібно говорити «ні», поки не переконаєтеся в цьому на власні очі.

Злата Чернова