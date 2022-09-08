Подорожі у телефоні: туризм розвивається завдяки пандемії

Незважаючи на обмеження через епідеміологічну ситуацію у Китаї, населення країни продовжує подорожувати, але у дистанційному режимі.

«Цифровізація туризму дозволяє компаніям використовувати потужність цифрових технологій і вдосконалювати їх, щоб задовольнити запити споживачів», — сказав Чжуан Чжуоран, президент туристичного підрозділу Alibaba Fliggy, на туристичній конференції під час Китайської міжнародної торговельної ярмарки 2022 року у Пекіні.



Чжуан зазначив, що багато закордонних міст і популярних туристичних напрямків використовують застосунок Fliggy для просування онлайн-турів. До списку входять Лувр, Британський музей, музей Прадо та Колізей. Також на платформі запускали стріми з Венеційського карнавалу та фестивалю Сонгкран у Тайланді.

Згідно зі Звітом про розвиток туристичних міст світу, опублікованим Ду Ілі – у 2021 році світові витрати на подорожі склали 1,9 трильйона доларів США, що на 300 мільярдів доларів більше, ніж у 2020 році. Хоча це лише половина від рівня до пандемії, але вона стимулювала та сприяла прискореному розвитку цифрового туризму, повідомила колишня заступниця директора Китайської Національної Туристичної Адміністрації .

Мер Пекіна Чень Цзінін зазначив, що новітні технології, такі як штучний інтелект, хмарні обчислення, 5G та пристрої доповненої або віртуальної реальності, були інтегровані та розширили межі міського туризму, ставши важливою рушійною силою для розвитку туристичної сфери. Для прикладу, 168-годинна трансляція цвітіння персиків з району Пінгу у Пекині змогла зібрати 4 мільйони глядачів, а крім перегляду люди могли бронювати маршрути подорожей та замовити собі персики на сайті китайського інтернет-магазину Taobao.

Анастасія Большакова