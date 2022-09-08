Катар відкриє три п’ятизіркові готелі напередодні FIFA 2022

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Анастасія Білоус

Катар готується до відкриття трьох нових п’ятизіркових готелів світового класу, оскільки країна має прийняти понад мільйон міжнародних футбольних вболівальників на Чемпіонаті світу з футболу 2022.

Залишилось менше ніж 100 днів до того, як вболівальники прибудуть до Катару на визначну подію для футболу, яка розпочнеться 20 листопада, тому нові готелі відкривають свої двері у вересні і жовтні в країнах Перської затоки.

Серед них готель Wyndham Grand Doha West Bay Beach – курорт на 278 номерів поблизу набережної Доха Корніш.

Другий готель на острові Перл-Катар має назву St. Regis Marsa Arabia Island, він займає цілий острів, і, до речі, відкриється 1 жовтня.

Третій готель – Rixos Gulf Hotel Doha – відкриття якого також планується у жовтні поблизу міжнародного аеропорту Хамад.

Влада Катару прогнозує, що Чемпіонат світу з футболу приверне до країни вболівальників із 31 країни світу. Минулого місяця FIFA повідомила, що футбольні вболівальники розкупили 2,45 мільйона квитків на листопадовий Чемпіонат світу в Досі, а всього планується виділити три мільйони місць.

Бертольд Тренкель, головний операційний директор Qatar Tourism, заявив, що нові готелі відповідають планам країни з розширення індустрії гостинності для досягнення амбітної мети країни щодо залучення понад шести мільйонів туристів на рік у Катарі до 2030 року.

«Ми раді спостерігати, як до процвітаючого ландшафту гостинності Катару постійно додаються готелі світового класу», – сказав він. «Зразковий сервіс, який надають наші готелі, відіграє головну роль у загальному досвіді відвідувачів, що, в свою чергу, сприяє розвитку туристичного сектору і диверсифікації економіки Катару».

Майбутні об’єкти є частиною стратегії Катару, щоб урізноманітнити свою інфраструктуру та розширити привабливість для широкого кола відвідувачів, оскільки катарський туризм продовжує місію розвитку своєї країни до провідних у світі.

Анастасія Білоус

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