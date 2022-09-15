Туристична Японія знову повністю відкриється для іноземців

Уряд Японії планує знову повністю відкрити країну для міжнародного туризму вже в жовтні, незважаючи на рекордну кількість випадків COVID-19 за літо. Про це 12 вересня повідомили Nikkey Asia .

Минулого тижня Японія підвищила щоденний поріг мандрівників до 50 000 з минулих 20 000 і скасувала вимогу для обов’язкових тестів на COVID-19, пом’якшивши те, що було одним із найбільш обмежувальних правил прикордонного контролю.

Рішення про відновлення роботи для міжнародних туристів приймається у міру того, як Японія відновлюється від найвищої щоденної кількості випадків захворювання за всю пандемію, коли останнім часом випадки захворювання раптово зросли.

Заступник головного секретаря кабінету міністрів Сейдзі Кіхара заявив, що Японія не повинна відставати від інших держав у заманюванні іноземних туристів, особливо в той час, коли слабкість валюти країни робить її бажаним напрямком.

«Ми переглянемо всі обмеження в цілому. Ми повинні здійснити це в недалекому майбутньому. Японія має сезонні пам’ятки восени та взимку і ми знаємо, що є багато людей за кордоном, які хочуть якнайшвидше побачити їх. Ми будемо робити усе від нас залежне, щоб дати їм таку змогу» – повідомив Кіхара.

Але досі країна все ще має один із найбільш обмежувальних заходів в’їзду з обов’язковими ПЛР-тестами, заявами на візу та відносно низьким лімітом на туристичні в’їзди. Крім того, туристи повинні заздалегідь забронювати ретельно охоронювані організовані тури. Нині у країні дозволено лише комплексні екскурсії з гідом, де туризм перебуває на ранніх стадіях відновлення.

У 2021 році лише 245 900 іноземних відвідувачів прибули до Японії, що є найнижчим показником за останній час. Це завдало величезного удару туристичній індустрії країни, яка підтримувалася попитом на в’їздах туристів до пандемії.

Загалом з початку пандемії в Японії, населення якої становить 125 млн осіб, зареєстровано понад 20 мільйонів випадків COVID-19 і 42 658 смертей. Більше подібної інформації можна знайти на Japan Endless Discovery .

Анастасія Головань