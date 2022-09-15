Hotel Cahkal готовий знайомити туристів з красою Арктики

Готель розташований серед гір, лісів, недалеко від берегів озер й біля точки перетину Фінляндії, Норвегії та Швеції. Це ідеальне місто, яке дозволить досліджувати навколишню дику природу через кожний кордон.

Hotel Cahkal запрошує гостей на зимовий сезон! Саме в цю пору року можна насолодитися чарівною казкою, яку створює природа Фінляндії. Протягом зимового періоду тут будуть проводитися сезони гірськолижного туризму, тому можна відвідати найвищі вершини та найдовші траси у Фінляндії. Прогулянка на снігоходах або санях змінюється катанням на лижах. У гостей також буде можливість приєднатися до місцевих рибалок на замерзлих озерах та відвідати ферму оленів, яка належить сім’ї оленярів протягом декількох поколінь.

У період холодів неймовірні горбаті кити та косатки збираються в фіордах Норвегії, щоб поласувати оселедцем. В готелі Cahkal наголосили, що вже відкриті продажі на екскурсії, де у Вас є шанс наблизитися до цих найбільших у світі ссавців! Але Ви маєте запланувати цю подорож заздалегідь, тому що китів можна побачити лише до лютого.

Відстань до найближчих комерційних аеропортів:

Тромсе, Норвегія 160 км

Кіттіля, Фінляндія 270 км

Кіруна, Швеція 290 км

Альта, Норвегія 312 км

Рованіємі, Фінляндія 424 км

Готель чекає на Вас, щоб скоріше познайомити з красою зимової Фінляндії! Ознайомитись з детальною інформацією або забронювати номер можна на офіційному сайті

Анна Запша