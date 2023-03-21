Невідомі місця Парижа, які варто відвідати

Хоча Париж відомий своїми знаковими пам’ятками, музеями світового рівня та чарівними вуличками, є також багато менш відомих місць, які варто відвідати.

Від культової Ейфелевої вежі до чарівних кав’ярень і кондитерських, Париж – це місто, яке запрошує вас уповільнити темп і насолодитися красою моменту. Це місце, де романтика, пригоди та натхнення поєднуються, створюючи чарівну атмосферу, яка зберігається ще довго після того, як ви сказали “au revoir”. Париж – це місто, яке люблять мільйони людей, саме тому воно продовжує щодня зачаровувати своїх відвідувачів.

La Petite Ceinture – це невикористовувана залізнична лінія, яка огинає місто. Вона була перетворена на пішохідну доріжку, що пропонує відвідувачам унікальний спосіб пізнати місто. Шлях веде відвідувачів через різноманітні райони та дозволяє зазирнути в індустріальне минуле міста.

Канал Сен-Мартен – це спокійна водна артерія, яка проходить через 10-й та 11-й округи міста. Це чудове місце, щоб піти на прогулянку, влаштувати пікнік або покататися на човні. У районі навколо каналу також розташовано багато модних кафе та барів.

Катакомби — це підземні тунелі і камери, які містять останки понад шести мільйонів людей. Хоча це не для людей зі слабкими нервами, катакомби пропонують унікальний погляд на минуле міста та захоплюють насиченою історією.

Musée de la Vie Romantique – це музей, присвячений епосі романтизму 19 століття. Він розташований у чарівному будинку в центрі міста та пропонує відвідувачам зазирнути в життя відомих митців романтизму, таких як Жорж Санд і Фредерік Шопен.

Rue Cremieux – Rue Cremieux – яскрава вулиця, розташована в 12-му окрузі. Вулиця відома своїми яскраво пофарбованими будинками та є чудовим місцем для фотографування та неквапливої ​​прогулянки.

Це лише деякі з багатьох прихованих місць, які може запропонувати Париж. Попри те, що відомі визначні пам’ятки міста, безперечно, варті того, щоб їх відвідати, витративши час на дослідження цих менш відомих місць, можна отримати унікальний і корисний досвід. Від невикористаних залізниць до барвистих вулиць, ботанічних садів і чарівних музеїв.

Отже, наступного разу, коли ви відвідаєте Париж, обов’язково знайдіть час, щоб дослідити ці невідомі місця та відкрити для себе багато сюрпризів міста.

Івахнюк Таїсія

(Головне фото: www.tripzaza.com)