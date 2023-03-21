Шоколадна фабрика зі сторінок фантастичних книг

Якби Віллі Вонка жив у Швейцарії, його резиденція, ймовірно, була б у Флавілі. Найприємніше – сюди приймають навіть тих, хто не має золотого квитка!

Шоколаріум

Шоколаріум – шоколадна фабрика у Швейцарії, що розташована за адресою Тоггенбургерштрассе, 41. За рік вона виготовляє тисячі солодких плиток, сердець і паличок усіх форм і розмірів. З іншого боку, Шоколаріум – місце, де публіці дозволено зазирнути за лаштунки шоколадної індустрії. Це місце, де можна дати волю уяві і дізнатися, чому швейцарці є майстрами у виготовленні шоколаду.

Шоколаріум розповідає відвідувачам різного віку про всі стадії виготовлення шоколаду: від збору бобів до пакування плитки. Інтерактивні кімнати зосереджені на сировині та її походженні або на методах її переробки.

Фабрика оздоблена інтерактивними приладами, які можна штовхати, тягнути і крутити. З 80-метрової доріжки, що височіє над цехом фабрики, відвідувачі бачать різноманітні конвеєрні стрічки, що транспортують шоколадні батончики від однієї машини до іншої. Фотоапарати туди не допускаються, тож вам доведеться піти і побачити все на власні очі.

Після основного цеху відвідувачі можуть дістатися до секретної лабораторії. Ми всі знаємо, як шоколад здатен підіймати настрій. Але як частки радості потрапляють на їжу? Це цінне питання, на яке намагається відповісти Шоколаріум.

Посеред секретної лабораторії розташований шоколадний фонтан, що створює необмежену кількість чорного, молочного та білого шоколаду. Ті, хто бажає відкрити в собі внутрішнього шоколатьє, можуть замовити плитку шоколаду на свій смак – ще в розтопленому стані. А на станції начинки відвідувачі можуть покрити раніше створену плитку ванільною, полуничною, кавуневою та іншими посипками.

Футуристична будівля, в якій знаходиться Шоколадниця, має багато місця для паркування. А автобусна зупинка знаходиться всього за кілька кроків від входу. Відвідування фабрики може стати чудовою подією для шукачів вражень будь-якого віку: вас однаково здатні вразити рівень організації підприємства і витвори шоколадного мистецтва, яке воно породжує.

Вікторія Артамонова

(Головне фото: Mark Chaklosh.)