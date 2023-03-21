Затвердження жіночої непохитності в музеї Греммі

Виставка «Сила жінок у кантрі-музиці» є цінною позначкою на карті для поціновувачів кантрі-музики, видатних жінок та історії звукозаписної індустрії.

Як жінки в кантрі захоплюють сьогодні

Охоплюючи майже 100 років фолк-музики під керівництвом жінок, виставка в центрі Лос-Анджелесу розглядає еволюцію того, що означає бути жінкою в жанрі кантрі – від його перших легенд до сьогоднішнього покоління майбутніх зірок.

Незалежно від того, чи є ви прихильником Доллі Партон, Шанайї Твейн, Мейбел Картер або Келсі Баллеріні, ви знайдете щось до душі на виставці. На заході можна побачити сценічні костюми, рукописні тексти пісень та улюблені інструменти зірок. А також реліквії творчого шляху, такі як сценічний реквізит Тейлор Свіфт або сукня Петсі Клайн, пошита її матір’ю. Подія дозволяє дечому навчитися: ви зможете познайомитися з тональностями кантрі-інструментів або дослідити ранню долю жінок у кантрі-музиці, коли індустрія була трохи більше стурбована стилем, ніж цінностями.

Як жінки здобували визнання в кантрі

Задовго до того, як кантрі-музика була популяризована, жінки допомагали визначати її звучання, бренькаючи на банджо на ґанку будинку або виспівуючи традиційні пісні в церкві. У 1927 році сім’я Картерів-Мейбелл і Сара Картер записали перші кантрі-композиції за участю жінок. Це не означає, що перед ними широко відчинилися двері – жінки все ще виконували переважно роль домогосподарок у сім’ї, а музичні кар’єрні амбіції не сприймалися суспільством серйозно.

Одягнені у спідниці з бахромою, жилети-болеро та крислаті капелюхи, співаючі ковбойки нагадували ураженій депресією Америці, що все ще можна бути рішучою, оптимістичною та відповідальною за власну долю – навіть тоді, коли все не завжди виглядало так райдужно. Багато жінок залишили свій слід у кантрі-музиці завдяки написанню пісень, а не виконанню. Звісно, тут є певні виключення – Доллі Партон і Марен Морріс увірвалися в індустрію, пишучи пісні для інших, перш ніж здобули власний успіх, – але Джессі Джо Діллон, Лора Велтц і Ліз Роуз стали лідерами кантрі завдяки силі їхніх ручок, а не голосів.

Ситуація почала трохи змінюватися після Другої світової війни, коли артистки Петсі Клайн і Роуз Меддокс почали створювати хіти і потрапляти в поп-чарти. Але справжній розквіт жінок у кантрі-музиці настав лише наприкінці 80-х або на початку 90-х, коли Реба МакЕнтайр і Шанайя Твейн стали міжнародними суперзірками. Успіх співаючих ковбойок та їхніх колег-чоловіків став однією з причин того, що жанр згодом отримав назву «кантрі та вестерн».

Безліч жінок допомагали прокладати дорогу на тернистому шляху отримання визнання, і «Сила жінок у кантрі-музиці» допомагає вшановувати ці історії.

Вікторія Артамонова

(Головне фото: Джерело: NME)