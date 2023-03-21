Доторкнутися до історії: подорож місцями зйомок легендарних кліпів

Ви замислювалися над тим, де зняли кліп, котрий ви передивлялися тисячу разів? Хоча здебільшого відповідь – знімальний майданчик, кілька знакових музичних кліпів були зняті в публічних місцях.

Світ наближається до літа – це чудова можливість перемішати буденність теплої пори року з незвичним досвідом пошуку локацій. Прихильники артистів можуть зробити багато фото, зняти аматорську версію кліпів або просто насолодитися літньою свободою із друзями або на самоті.

«Miss Jackson» – Panic! At The Disco

Місце подій кліпу на пісню «Miss Jackson» – не Лас-Вегас, як показує таймлайн на початку. Похмурий мотель у кліпі – це насправді Motel 6 у Барстоу, штат Каліфорнія. На північний схід від Лос-Анджелеса і в декількох годинах їзди від Лас-Вегаса ви можете відвідати і зупинитися в Motel 6. І ні, ми не знаємо, в якому саме номері знімався Урі, соліст гурту.

«Telephone» (feat. Beyoncé) – Lady Gaga

Кліп Леді Гаги на пісню «Telephone» вважається одним з найкращих у її дискографії. З зачіскою у вигляді дієтичної кока-коли, пікапом «Вбити Білла» і запальною танцювальною сценою після отруєння цілого ресторану, «Telephone» – пік творчості Гаги за думкою багатьох критиків. І якщо ви опинитеся в пустелі Мохаве, ви можете відвідати ту саму забігайлівку, в якій стріляли в кліпі. Кінотеатр Four Aces Movie Ranch розташований за адресою 14499 E Ave. Q у Палмдейлі, штат Каліфорнія. Хоча вам дозволять оглянути лише зовнішню частину закусочної, захопіть телефон, щоб зробити ідеальну фотосесію.

«Born To Die» – Lana Del Rey

Лана Дель Рей забезпечила собі найбільш епатажне місце для зйомок у цьому списку. Її кліп на пісню «Born To Die» був знятий у палаці Фонтенбло, королівському замку неподалік від Парижа. Палац, побудований в середньовічні часи, зараз є музеєм, відкритим для відвідувачів.

«The Hills» – The Weeknd

Після того, як ви зупинилися біля будинку-вбивці з «Американської історії жахів» під час екскурсії Лос-Анджелесом, проїдьте кілька кварталів на північ до вулиці Саут Джун, 639, щоб знайти квартал, де Вікенд знімав кліп на пісню «The Hills». Уздовж Саут Джун Стріт ви зможете впізнати будинки, які можна побачити на задньому плані кліпу, а також місце, де артист вилазить з розбитої машини.

«Cool» – Gwen Stefani

Якщо і є один позитивний момент у перерві гурту No Doubt у 2004 році, то це той факт, що сольна кар’єра Гвен Стефані подарувала нам кілька гімнів 00-х років. У кліпі на пісню «Cool» Стефані розважається на озері Комо в Італії. Озеро Комо, розташоване на тлі Альп на півночі Італії, також є місцем, де знаходиться вілла Ерба, знята в кліпі.

«Stressed Out» – twenty one pilots

Гурт скаржиться на тиск дорослого життя у пісні «Stressed Out» – це одна з причин, чому вони вирішили зняти кліп у своєму рідному місті Колумбус, штат Огайо. Дует п’є Capri Suns та їздить на триколісних велосипедах вулицями передмістя. Однак точний район і вулиці невідомі, що робить цю локацію дещо складнішою для пошуку.

«Wannabe» – Spice Girls

St. Pancras Renaissance Hotel відоме як місце, де Spice Girls знімали кліп на свою найпопулярнішу пісню «Wannabe». Цей п’ятизірковий готель з його вражаючими готичними рисами не важко помітити, коли ви гуляєте вулицями Лондона. Однак, вартість номера починається від 346 доларів за ніч, що робить його одним з найдорожчих знімальних майданчиків для музичного відео.

«M+M’s» – blink-182

blink-182 зняли своє перше музичне відео у рідному місті Сан-Дієго, Каліфорнія. Тріо разом із колишнім барабанщиком Скоттом Рейнором розважається у парку Бельмонт на пляжі Мішн-Біч. Відомий своїми американськими гірками та пляжними атракціонами, парк Белмонт є безкоштовним і відкритим для відвідувачів.

Вікторія Артамонова

(Головне фото: IMDB)