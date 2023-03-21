Європейська мода і туризм

Вираз «динамічний дует» вказує на чудове поєднання. Це дійсно так, коли мова йде про фешн-туризм – про подорожі, які люди здійснюють для дизайнерських заходів.

Під фешн-туризмом в основному розуміють шопінг-туризм, але це більше, ніж просто туризм. Ви можете подумати, що кінцева мета фешн-туризму – спланувати поїздку до Парижа чи Мілана, щоб купити дорогу сукню чи клатч у преміальних магазинах, таких як Prada чи Louis Vuitton. Це не завжди має бути так. Перегляд модних журналів, пошук одягу на модних вулицях, відвідування музеїв моди, вивчення та спостереження за тенденціями в дизайні одягу, відвідування модних показів – все це може бути діяльністю, пов’язаною з фешн-туризмом.

Фешн-туризм поділяється на три різні сектори, а саме: творчий туризм, культурний туризм і шопінг-туризм.

Творчий туризм

Творчий туризм залучає мандрівників до модних показів, що стають глобальними подіями і давно перетворилися на шоу. Місія дизайнерів і організаторів показів – звернути увагу, відобразити, перебільшити: світові проблеми, особливості існування, поп-культурні тенденції, інтимні думки авторів колекцій тощо. На таких заходах відвідувачі не часто мають змогу купити одяг або інші матеріальні речі – зазвичай покази є першою стежкою до появи трендів і їхнього розповсюдження на люкс або мас-маркет. Зазвичай показ стає гучною подією, що генерує сторонні продажі і маркетингові стратегії – вони можуть підштовхнути людей до покупок, не прямо пов’язаних з показом.

Культурний туризм

Культурний туризм – заходи, спрямовані на пізнання чужої або рідної культури. Такі події здебільшого фокусуються на хронологічному розвитку культури, факторах впливах на неї і сучасних трансформаціях. Організатори здатні показувати елементи одягу і розказувати про значення візерунків на них, біографії видатних культурних діячів тощо. Культурні заходи часто дозволяють придбати репліки історичного одягу або авторські вироби мистецтва маловідомих сучасних дизайнерів.

Шопінг-туризм

Шопінг-туризм – заходи, на яких люди відвідують певні місця лише для того, щоб насолодитися шопінгом. Мода – глобальна індустрія, яка привертає велику торговельну активність. Тому фешн-туризм вважається сферою, яка привертає багато уваги з точки зору бізнесу та відпочинку. Модний туризм передбачає тісну взаємодію між маркетинговими організаціями, торговими асоціаціями та постачальниками туристичних послуг. Як результат, ці країни використовують місцеві культурні індустрії для розвитку туризму та підвищення свого економічного стану, щоб добре позиціонувати себе на світовому ринку.

Європа – скарбниця дизайнерських тенденцій і чудовий напрямок для модного туризму. Зіркові покази мод, такі як ті, що відбуваються в Парижі, Мілані, Лондоні тощо, щороку демонструють світові грані екстравагантності. Зрештою, мода – це ще одна важлива сфера, де країна може показати культуру свого народу. Фешн-туризм набув такого масштабного поширення, що багато провідних дизайнерських коледжів пропонують студентам фешн-тури. Завдяки цьому студенти дізнаються багато нового і надихаються різними модними тенденціями у світі. Дизайнери з провідних коледжів кажуть, що подібні модні тури допоможуть студентам створювати унікальні дизайни і задавати тренди.

Вікторія Артамонова

(Головне фото: Beyonce.com.)