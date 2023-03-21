Ефес: путівник величним та стародавнім містом руїн

Відвідати руїни стародавнього міста Ефес – означає побачити одне з найвизначніших історичних місць світу. Барвиста хронологія історії Туреччини означає, що країна наповнена історичними пам’ятками багатьох цивілізацій. З усіх них Ефес, мабуть, найвідоміший, що приваблює тисячі відвідувачів щодня. Ефес для Туреччини, як піраміди для Єгипту чи Колізей для Риму. Щороку приблизно 3 мільйони людей проходять через ворота цього величного міста.

Будучи вершиною ранньохристиянської спадщини, Ефес також був домом для знаменитого храму Артеміди, одного із семи стародавніх чудес світу. Це чудовий музей під відкритим небом, і масштабні розкопки, проведені в Ефесі, заслуговують захоплення. Місто має цікаву та дуже різноманітну хронологію, але історики датують перші споруди та ознаки проживання з 10-го століття до нашої ери. Однак його найвидатніша епоха була, коли він потрапив під контроль Риму – у 129 році до нашої ери. На той час Ефес був відомим морським торговим портом і найважливішим центром передового досвіду для політиків і філософів.

Прогулянка містом

Недоліком стародавнього археологічного міста, як і будь-якої відомої туристичної місцини, є натовп людей. Деякі з найбільших у світі круїзних лайнерів причалюють до сусіднього порту Кушадаси, щоб доставити пасажирів до Ефеса. Усе це відбувається у поєднанні з 42- місними туристичними автобусами з усіх навколишніх курортів, звідки виходить маса людей, які блукають у захваті, не звертаючи уваги на те, куди вони йдуть і з ким стикаються.

Звісно, бажання зробити фотобомбу занадто велике, та якщо вам не подобаються натовпи чи сотні людей на ваших фотографіях для особистого блогу – вирушайте в Ефес рано вранці, орієнтовно о 8 ранку.

Інший недолік полягає в тому, що самостійним мандрівникам доведеться пройти Ефес двічі, і це не просто прогулянка в обідню спеку. Крім того, пішохідний маршрут починається від верхньої гімназічної бані і закінчується Мармуровою вулицею або навпаки. Це не повне коло, тому це створює проблему. Крім того, якщо ви зв’яжетеся з гідом по Ефесу (я настійно рекомендую), вони організують транспорт, який зустріне вас на іншому кінці.

Пам’ятки міста Ефес і стародавні руїни

Громадські вбиральні: римські громадські вбиральні в Ефесі розташовані з трьох боків невеликого двору, тому ведення бізнесу стало соціальною справою. Екскурсоводи кажуть, що багатії змушували своїх рабів сідати і розігрівати для них туалет! На певному етапі відвідувачі могли сісти на них, але зараз їх огородили.

Статуя богині Nike: пам’ятник невеликого розміру, але свого роду новинка для тих із нас, хто виріс, вважаючи, що Nike — це просто бренд спортивного взуття! Виявляється, вона була римською крилатою богинею перемоги, і цим останкам жителі Ефеса поклонялися.

Мармурова вулиця та комерційна агора: щоб оглянути Мармурову вулицю Ефеса, підіть до виходу з римських терасових будинків. Дорога вела до великого театру, а також була основним шляхом для церемоніальних і релігійних цілей. Йдучи вниз, також подивіться ліворуч і праворуч, щоб побачити залишки храму та статуї. Якщо ви звернете праворуч від будинків з терасами, також прибудете до комерційної агори.

Bouleuterion або Odeon: коли я вперше поїхала до міста Ефес, мені сказали, що Великий театр на 24 000 місць буде найцікавішою родзинкою поїздки. На жаль, мої знання історії та життя римлян були нульовими, тож я не дуже зацікавилась маленькою колекцією каменів, що розміщені поруч із королівською алеєю. Виявляється, я дивилась на Одеон, який використовували заможні та політичні громадяни для обговорення майбутнього Ефеса.

Храм Адріана: фрески на храмі Адріана, створені приблизно 138-го року нашої ери, розповідають про місто Ефес, зокрема про те, як Андроклос, син афінського царя Кадроса, заснував його після отримання повідомлення від грецького Дельфійського оракула.

Стародавня бібліотека Цельсія: тут містилось 12 000 сувоїв, що вважалося найбільшою у стародавньому світі римсько-грецькою колекцією культурної літератури. Пояснити важливу історію великої бібліотеки Цельсія дуже просто. Вона була побудована у 135 році нашої ери імператором Гаєм Юлієм Аквілою, який хотів вшанувати свого батька- генерального намісника Римської імперії в провінції Мала Азія, якого влучно називали Цельсієм, звідки й назва бібліотеки.

Руїни Великого театру міста Ефес: продовжуйте йти стежкою, щоб дістатися будівлі, де билися та гинули гладіатори, а соціальні функції були родзинкою культури. За оцінками, він міг би вмістити 24 000 громадян Римської імперії, що приблизно вдвічі менше, ніж сьогоднішні сучасні футбольні стадіони. Це здається неймовірним, оскільки Римська імперія не мала сучасних технологій.

Римська тераса міських будинків: сплатіть додаткову плату за вхід, щоб побачити шість будинків із дивовижними недоторканими стародавніми мозаїками. Заможні громадяни побудували більшість римських будинків у І столітті нашої ери. Саме так вони демонстрували своє багатство. Багатії могли дозволити собі предмети розкоші, такі як підігрів підлоги, чиста вода та туалети і винаходи, які тоді були недоступні для широких мас.

Кішки ефеської Туреччини

Через ярлик «стародавності» було б легко припустити, що в Ефесі немає громадян, але вони є. Коти! Їх безліч. Сидячи як королі та королеви на старовинних каменях з римськими написами, котячі істоти спокійно проводять день у солодких снах, поки повз них проходять сотні людей. Я не впевнена, звідки вони беруть їжу, тому що в межах Ефеса немає їдальні, але щось змушує їх повертатися. Вони знають те, чого не знаємо ми?

Чи варто їхати на екскурсію містом Ефес?

Стародавнє місто Ефес не пускає некваліфікованих гідів, які говорять дурниці. Ліцензовані гіди в Туреччині пройшли навчання та склали іспити, тому їхні знання цінні. Коли ви гуляєте з ними містом Ефес, ця інформація покращує ваш час і робить його цікавішим, особливо, якщо ваші знання історії обмежені.

Якщо вам не подобаються екскурсії, купіть аудіогіди, які продаються на в’їзді до міста, або придбайте хорошу книгу. Не їдьте в Ефес наосліп, не знаючи, яким було життя жителів Ефеса під час римського правління – час найбільшого розквіту міста.

Приємної мандрівки та чудових вражень!

Вікторія Єроміна

(Головне фото: https://lens.google.com)