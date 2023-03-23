Місце відпочинку та зцілення: Синевир — чудо України

Озеро Синевир — найвідоміше та найкрасивіше в Україні. Про нього складають легенди, казки та пишуть історію. Воно одночасно є найглибшим та найбільш високогірним озером. Тож ви не можете проїхати повз цієї краси.

Найкоштовніший скарб українського туристичного надбання — озеро Синевир, розташоване в Хустському районі, Закарпатської області і знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем моря. До цього місця щорічно приїжджають мільйони туристів, щоб зробити неймовірні фото, побачити всю красу й обов’язково обійти кругом озера, загадавши бажання.

Як повелося в народі, це озеро не винятково має свою історію. Найпопулярнішою є легенда про кохання Синь і Вира. Він — звичайний верховинський пастух, вона — графська дочка. Та проти щасливого майбутнього був підступний граф, за наказом, якого й було вбито Вира. Тож Синь так плакала, що й утворилося — неймовірне озеро Синевир від сліз дівчини. І справді, якщо поглянути з висоти пташиного польоту, то озеро має вигляд ока, місцеві його так і називають морське око України.

Та, якщо відійти від легенд, то озеро утворилося понад 10 тисяч років тому, після землетрусу.

Цікаво, що озеро приваблює туристів не лише своєю красою, але й неймовірною силою та магією, яка відчувається тут не дивлячись на пору відвідування. Взимку — казково, навесні — те, що пробуджується, влітку — освіжаюче, а восени — по-справжньому заворожуюче. Саме тому, в яку б пору ви не відвідали цю родзинку країни, воно вас здивує.

До речі, це місце користується попитом і серед мольфарів, екстрасенсів, магів, відьом та чаклунів, так як вважається, місцем сили. А тим, хто відвідає цю водойму, тому гарантують зцілення та навіть відкриття третього ока.

Цікаво, що купатися тут заборонено, місцеві зазначають, що жоден, хто ризикнув скупитися в цьому місці, назад не повертався. І все це за того, що, за словами мешканців, в озеро немає дна. Учені ж досліджуючи це місце, підсумували, що озеро має глибину 22 метра, разом із цим максимальна температура води досягає всього 12 градусів, а це дійсно є небезпечним для життя, До того ж, купання в цьому озері може порушити його екосистему. Та приїхавши сюди, Вам можуть запропонувати інший вид розваг — поплавати вздовж озера на плоту — бокорі.

Цікавий і той факт, що озеро ніколи не замерзає, навіть у зимовий період. Синевир лише іноді заплющує своє око — острівець, який розташований в центрі озера. Але робить це для того, щоб вкотре прокинутися знову й чарувати своєю красою туристів з усього світу.

Пропонуємо Вам подивитися відеофільм про озеро Синевир із нашого Ютуб-каналу:

Ольга Крамар

(Фото автора)