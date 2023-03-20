10 речей, які варто зробити в Старому місті Праги

Старе місто Праги — це місце, де кожен камінь переповідає історію тисячоліть. Цей історичний район є не лише духовним центром міста, але й чудовим місцем для відпочинку та розваг.

Сьогодні Старе місто складається з Єврейського кварталу (Йозефов), Староміської площі та ратуші та інших будівель аж до Карлового мосту. Червоні черепичні дахи та готичні будівлі зі шпилями створюють враження, що Старе місто вийшло з казки! Ось путівник, щоб дослідити скарби цієї старовинної половини міста, головні речі, які ви повинні зробити в Старому місті Праги.

Празькі куранти

Стрілки золотого астрономічного годинника з яскраво-синіми та жовтими деталями загіпнозують вас своїм цоканням. Ви миттєво перенесетесь у 1410 рік, коли на південній стіні Староміської ратуші встановили годинник. Сьогодні це один із найстаріших діючих астрономічних годинників у світі, який щогодини демонструє досить великий дисплей. Порада для подорожей: найкращий час спостерігати за цоканням годинника – о 9 ранку, коли туристів порівняно менше, або вирушайте вночі, щоб побачити роботу. І відійдіть, оскільки інакше ви не зможете чітко спостерігати за Ходою апостолів.

Огляньте будівлі Старої ратуші

Якщо ви очікуєте грандіозної монументальної споруди, то вас чекає сюрприз! Стара ратуша в Празі є символом еволюції Королівства Богемія, на відміну від інших адміністративних установ у всьому світі, вона не починалася як грандіозне архітектурне підприємство. Він почався в 1338 році з великого будинку, до якого були додані сусідні маєтки та з’єднані, щоб створити вражаючий офіс.

Саме інтер’єри Староміської ратуші вражають і мають вражаючі витвори мистецтва. Найкращий спосіб дослідити це в екскурсії, яка проведе вас через муніципальну ратушу, стару залу ради, зал зборів Брожик і зал Георгія.

Дізнайтеся єврейську історію в Празькому єврейському музеї

Немає кращого місця в Празі, щоб зрозуміти життя та культуру єврейської громади Богемії та Моравії, ніж Празький єврейський музей. Це неймовірне сховище єврейської спадщини та юдаїки (єврейського церемоніального мистецтва) і має величезну колекцію з понад 40 000 артефактів і 100 000 книг і документів.

Фактично музей розкиданий по кількох синагогах і місцях, і екскурсія — найкращий спосіб оглянути їх усі, включаючи синагогу Клаузена, синагогу Пінкаса, іспанську синагогу, синагогу Майзеля, стару нову синагогу, старе єврейське кладовище, церемоніальний зал. , і галерея Роберта Гуттмана.

Отримайте враження у розкішному муніципальному будинку

«Вітання, Прага! Сміливо витримай час і злобу, оскільки ти протистояла всім штормам протягом століть». Саме такий знак викарбувано на виступі над легендарною мозаїкою «Апофеоз Праги» на вході в Будинок муніципалітету. Один погляд на Будинок муніципалітету, і ви відчуєте, як чеська гордість огортає вас своєю вишуканою величчю. Будівля в стилі модерн втілює бачення Чеської Республіки та набуття нею незалежності та була побудована, щоб вшанувати людей і спадщину країни.

Ви можете здійснити екскурсію муніципальним будинком або ще краще насолодитися їжею в кафе, винному барі або французькому та пльзеньському ресторанах.

Помилуйтеся церквою Богоматері перед Тином

Костел Пресвятої Богородиці перед Тином є найбільш впізнаваною будівлею Старого міста Праги. Його дві вежі, відомі як Адам і Єва, підіймаються на 80 метрів і увінчані шпилями, які створюють вражаюче зображення! Готична церква була побудована в 14 столітті, але пройшла кілька реконструкцій, а її інтер’єр має величезну колекцію мистецтва готичного, ренесансного та бароко.

Відвідайте тут месу в неділю о 9:30 ранку та подивіться, як працює орган, а о 10:00 здійсніть екскурсію, щоб отримати повне враження від церкви.

Прогуляйтеся Старим містом вночі

Старе місто майже не змінилося протягом століть, його визначні пам’ятки, такі як Стара ратуша, церква Богоматері перед Тином, Порохова вежа, Кам’яна дзвіниця, Староміська мостова вежа та численні будинки з’явилися з 14 століття. Вдень ви можете побачити їхні фасади, але вночі вони одягають чарівне вбрання, і ви помічаєте їхні вражаючі силуети на темному небі. Без натовпів туристів тут спокійно та у своїй стихії.

Порада для подорожей: вирушайте в нічну екскурсію місцевістю, де ви дізнаєтеся інтригуючі історії про такі визначні пам’ятки, як собор Св. Віта, базиліка Св. Георгія, Мала Страна та Золотий провулок.

Пройдіть через Порохову вежу

Пройдіться сходами стародавніх богемських королів, коли вони йшли дорогою з Кутної Гори до Празького Граду в день своєї коронації! Пройдіть крізь монументальну Порохову вежу, яка передвіщала їхнє вітання в Празі. Темна готична вежа була завершена в 1475 році і має висоту 65 метрів, з оглядовою галереєю на висоті 44 метри, до якої можна потрапити через круті сходи з 186 кам’яними сходами!

Ви можете піднятися на вежу о 10:00, щоб побачити яскравий вид на Карлів міст і Празький Град на заході, що ідеально підходить для фотографій. Якщо ви підете туди пізніше вдень, сонце світить занадто яскраво!

Помилуйтеся творами мистецтва в палаці Кінскі



Гарна біло-рожева ліпнина виділяє палац Кінських серед інших будівель на Староміській площі. Побудований у стилі рококо, він був завершений у 1765 році і перейшов через обидві руки родин Гольц і Кінських.

Будинок використовувався в кількох цілях, навіть як школа, де навчався Франц Кафка, але сьогодні використовується як художній музей Національної галереї Праги.

Зупиніться та сфотографуйте The House at Minute

Можливо, ви захочете провести трохи більше ніж хвилину в цьому «Будинку за хвилину»! Унікальний будинок не має нічого спільного з одиницею часу, але слово походить від «дрібний», пов’язане з епохою, коли тютюн продавався з будівлі! Будинок відомий своїм приголомшливим чорно-білим сграфіто, яке описує біблійні, міфологічні та ренесансні легенди. Кажуть, що Франц Кафка з родиною жив тут з 1889 по 1896 рік.

Ви можете шукати це місце на картах як Dům U Minuty, ви можете переглянути його під час пішохідної екскурсії Старим містом і дізнатися більше про нього.

Налякайтеся під час екскурсії Старим містом із привидами

Коли ви повертаєте за ріг і слідуєте за на вузьку вулицю з бруківкою в Старому місті Праги, ви відчуваєте щітку холодного повітря. Це був лише вітер чи привид? Ти ніколи не знатимеш! Місцеві жителі розповідають легенди про те, що Старе місто переслідують люди минулого, селяни, лицарі, королі тощо, кожен зіграв свою роль в історії Праги. Поєднайте вражаючу архітектуру міста з дивовижною оповіддю, і у вас буде ніч, яка запам’ятається!

Екскурсія ката – це чудовий тур, який спирається на оповідання історій, не вдаючись до дешевих страхів і розіграшів.

Нехай відвідування Старого міста Праги стане для вас незабутнім досвідом, який залишиться в пам’яті на довгий час. Насолоджуйтеся красою архітектури, скульптур та пейзажів, знайомтеся з місцевою культурою та традиціями, а також не забудьте спробувати найсмачніші місцеві страви та напої. Приємної подорожі!

Назли Якубова

(Головне фото: anga.ua)