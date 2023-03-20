Стамбульські базари: незабутній культурний досвід

Стамбул — це місто, що має дуже багату історію, і яке приваблює мільйони туристів з усього світу. Одним з найцікавіших місць для відвідування в Стамбулі є базари, які знаходяться в різних частинах міста і які є своєрідною магнетикою для туристів і місцевих мешканців.

В даній статті ми розглянемо де знаходяться базари в Стамбулі, що там можна знайти, в які дні вони проводяться, а також чому такі місця треба відвідати.

Археологічний музей Стамбула

Археологічний музей Стамбула, розташований на території головного міста, є одним з найбільших археологічних музеїв у світі, і містить у собі безліч історичних артефактів. Одним із цікавих місць для відвідування в Археологічному музеї є римський базар.

Римський базар був побудований у 2 столітті нашої ери, і зберігся до наших днів у досить доброму стані. Це був місце торгівлі зброєю, золотом, сріблом, склом і декількома іншими різними предметами.

У Римському базарі можна знайти дуже багато різних артефактів, таких як кам’яні вироби, мармурові статуї, грецькі вази, монети, вишиті рушники та багато інших різних артефактів. Тут можна побачити насамперед розкішну архітектуру Римської епохи, а також посмакувати різноманітними місцевими стравами, які продаються в кількох кафе неподалік від Римського базару.

Римський базар зазвичай працює щоденно з 9:00 до 17:00, за винятком понеділка, коли музей не працює. Вхід до Археологічного музею коштує близько 50 турецьких лір (приблизно 6 доларів США) для дорослих, та безплатний для дітей до 18 років.

Базар Капалічарші

Базар Капалічарші (Капалічарші Базарі) — це один з найбільших і найстаріших базарів Стамбула, який був заснований у XV столітті за часів Османської імперії. Він розташований поруч з Близьнючими мечетями та палацем Топкапі, і займає площу понад 30 000 квадратних метрів.

На Базарі Капалічарші можна знайти все, що тільки можна уявити: від одягу та взуття до ювелірних виробів, рушників, килимів, кераміки, прикрас, музичних інструментів та багато іншого. Також на базарі працює кілька кав’ярень та ресторанів, де можна скуштувати традиційні турецькі страви.

Базар Капалічарші працює зазвичай щоденно з 9:00 до 19:00, за винятком неділі, коли більшість магазинів закриті. Вхід до базару є безкоштовним, але варто бути готовим до того, що тут дуже багато людей і може бути досить шумно.

Базар спецій

Базар спецій (Місір Чарші або Єгипетський базар) — це стародавній базар, який заснований у XVII столітті, і розташований на заході від Галатського мосту. Базар спецій славиться своїми ароматними спеціями, які тут можна придбати на будь-який смак.

Окрім спецій, на Базарі можна знайти різноманітні трави, сухофрукти, чай, каву, мед, орехи та інші продукти харчування. Також тут продаються прикраси, текстиль та інші сувеніри.

Єгипетський базар працює щоденно, зазвичай з 9:00 до 19:00, за винятком вихідних днів, коли магазини можуть закриватись раніше. Вхід до базару безкоштовний, але тут також може бути досить багато людей і шумно.

Базар Аrasta

Базар Араста (Араста Базарі) — це дуже маленький та затишний базар, розташований поруч з Голубою мечетю. Він складається з кількох вуличок, на яких можна знайти різноманітні сувеніри, ручні роботи, текстиль, прикраси та інші подарунки.

Особливістю Базару Араста є те, що тут можна знайти багато виробів, виготовлених місцевими майстрами. Наприклад, на базарі продаються вироби з металу, скла, кераміки та інших матеріалів, виготовлені вручну за допомогою традиційних технік.

Базар Араста працює щоденно з 9:00 до 19:00, і вхід до нього також є безплатний. Цей базар є ідеальним місцем для тих, хто шукає унікальні подарунки та сувеніри, які не можна придбати в інших місцях.

Якщо ви плануєте відвідати античні базари міста Стамбул, то радимо розпланувати свій час так, щоб ви мали достатньо часу на перегляд всіх базарів. Також радимо звернути увагу на те, що вихідні дні можуть бути більш переповнені, тому краще відвідати базари в будні дні.

Будьте готові до того, що на базарах ви будете торгуватися, тому пам’ятайте, що ціни можна обговорювати та вам не потрібно покупати будь-яку річ за першою ціною, яку вам запропонують. Завдяки цьому ви можете отримати ще більше задоволення від своїх покупок та заощадити гроші.

Відвідування античних базарів міста Стамбул — це не тільки покупки, але й незабутній культурний досвід, який варто здійснити протягом вашої подорожі до Туреччини.

Назли Якубова

(Головне фото: thewanderlusteffect.com)