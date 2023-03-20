Незабутній острів-фортеця або гора святого Михайла у Франції

Мон-Сен-Мішель – це невеликий скелястий острів, перетворений на острів- фортецю, на північно-західному узбережжі Франції . Цей острів є єдиним населеним із трьох гранітних утворень бухти Сен-Мішель (Монт Сен-Мішель, Томблен і Монт Доль). Місто на острові існує з 709 року. Нині налічує кілька десятків мешканців. З1879 острів пов’язаний дамбою з материком. Цей природно-історичний комплекс є одним із найвідоміших туристичних об’єктів.

У будівлі «Диво» розмістилася фабрика з виготовлення солом’яних капелюхів. Лише 1863 року після кампанії протесту в’язниця була ліквідована. У 1874 році острів був проголошений пам’яткою історії . У 1877 році, всупереч протестам прихильників захисту пам’ятників, було збудовано греблю . З 1979 року монастир, разом із островом та затокою навколо, знаходиться у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Історія

За друїдськими легендами, Мон-Сен-Мішель стоїть там, де колись знаходилося друїдське підземне «Святилище Дракона», нині приховане під першою каролінгською базилікою.

До будівництва першої культової споруди у VIII столітті острів носив ім’я Могильна Гора. Згідно з «Золотою легендою», в 708 році Архангел Михайло дав єпископу Авранша Святому Оберу завдання побудувати на скелі церкву. Тричі довелося з’явитися вартовому райської брами до єпископа, бо той не був упевнений, чи правильно він витлумачив знамення. І тільки після того, як, за однією версією, архангел Михайло постукав йому по голові пальцем, а за іншою — пропалив єпископу мечем рясу, Обер наказав ченцям розпочати будівництво.

Відповідно до вказівки архангела церква була побудована у формі гроту, що зображує печеру, в якій мало місце св. Михайла. Про цю версію легенди говорять залишки двох християнських молитов, що відносяться, ймовірно, до VI століття і виявлені на горі під час розкопок. З того часу за легендою «у дні Святого Михайла море зменшується і залишає людям відкритий прохід» .

Будівництво абатства велося з XI по XVI століття. Першу церкву Каролінгів було зведено в дороманському стилі на місці грота, збудованого Обером.

Протягом багатьох років острів відбивав неодноразові набіги вікінгів. У 933 році нормани захопили острів Котантен , і острів став стратегічно важливим пунктом на кордоні з Бретанню . Місцева громада каноніків залишалася єдиною, яка вціліла на узбережжі.

У результаті розвитку абатства Мон-Сен-Мішель васал короля Франції англійський король Генріх II стає більш могутнім, ніж його сюзерен . Ця ситуація переросла у тривалий конфлікт, що тривав все XIII століття . В 1204 французький король Філіп Август , в армії якого знаходилися бретонці, захопив Нормандію, а бретонські солдати спалили Мон-Сен-Мішель. Особливо постраждав будинок на північній стороні гори.

Захід могутності монастиря почався під час Столітньої війни . Англійці брали в облогу абатство з 1424 по 1434 роки , але так і не змогли захопити острів. Місто, однак, було майже повністю зруйноване. Проте, вже з середини XV століття абатство знову почало приймати паломників .

Незважаючи на завершення в 1520 році будівництва центральної будівлі в пізньоготичному («полум’яної готики») стилі, Мон-Сен-Мішель після смерті абата Жана де Лампа поступово занепадав. Хоча під час почалися релігійні війни монастир уникнув пограбування, на час Великої Французької революції він виявився майже покинутим. У 1791 році ченці покинули монастир, але їм вдалося врятувати частину манускриптів, які були передані до Авраншу . Монастир був закритий, і до 1863 року острів використовувався як в’язниця, де багато в’язнів були політичними противниками правлячих режимів Франції від Першої республіки і до Другої імперії.

Коли краще їхати?

Узагалі туристичним сезоном у Мон-Сен-Мішель вважається період з липня по серпень, проте тут людно будь-якої пори року. Якщо ж хочете помилуватися найбільшими та тривалими припливами-відливами, приїжджайте на острів у дні весняного чи осіннього рівнодення.

На огляд Мон Сен-Мішель варто виділити хоча б декілька годин. Однак в ідеалі застати приплив, який починається в певний час (розклад можна дізнатися в готелі або біля входу до Мон-Сен-Мішель) і триває близько години.

Діана Гасюк

(Головне фото: https://euroways.com.ua)