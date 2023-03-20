Незабутній острів-фортеця або гора святого Михайла у Франції

Мон-Сен-Мішель – це невеликий скелястий острів, перетворений на острів- фортецю, на північно-західному узбережжі
У будівлі «Диво» розмістилася фабрика з виготовлення солом’яних капелюхів. Лише 1863 року після кампанії протесту в’язниця була ліквідована. У 1874 році острів був проголошений пам’яткою історії . У 1877 році, всупереч протестам прихильників захисту пам’ятників, було збудовано греблю . З 1979 року монастир, разом із островом та затокою навколо, знаходиться у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Історія
За
До будівництва першої культової споруди у VIII столітті острів носив ім’я Могильна Гора. Згідно з «Золотою легендою», в 708 році
Відповідно до вказівки архангела церква була побудована у формі гроту, що зображує печеру, в якій мало місце св. Михайла. Про цю версію легенди говорять залишки двох християнських молитов, що відносяться, ймовірно, до VI століття і виявлені на горі під час розкопок. З того часу за легендою «у дні Святого Михайла море зменшується і залишає людям відкритий прохід» .
Будівництво абатства велося з XI по XVI століття. Першу церкву Каролінгів було зведено в дороманському стилі на місці грота, збудованого Обером.
Протягом багатьох років острів відбивав неодноразові набіги вікінгів. У 933 році нормани захопили острів Котантен , і острів став стратегічно важливим пунктом на кордоні з Бретанню . Місцева громада каноніків залишалася єдиною, яка вціліла на узбережжі.
У результаті розвитку абатства Мон-Сен-Мішель васал короля Франції англійський король Генріх II стає більш могутнім, ніж його сюзерен . Ця ситуація переросла у тривалий конфлікт, що тривав все XIII століття . В 1204 французький король Філіп Август , в армії якого знаходилися бретонці, захопив Нормандію, а бретонські солдати спалили Мон-Сен-Мішель. Особливо постраждав будинок на північній стороні гори.
Захід могутності монастиря почався під час Столітньої війни . Англійці брали в облогу абатство з 1424 по 1434 роки , але так і не змогли захопити острів. Місто, однак, було майже повністю зруйноване. Проте, вже з середини XV століття абатство знову почало приймати паломників .
Незважаючи на завершення в 1520 році будівництва центральної будівлі в пізньоготичному («полум’яної готики») стилі, Мон-Сен-Мішель після смерті абата Жана де Лампа поступово занепадав. Хоча під час почалися релігійні війни монастир уникнув пограбування, на час Великої Французької революції він виявився майже покинутим. У 1791 році ченці покинули монастир, але їм вдалося врятувати частину манускриптів, які були передані до Авраншу . Монастир був закритий, і до 1863 року острів використовувався як в’язниця, де багато в’язнів були політичними противниками правлячих режимів Франції від Першої республіки і до Другої імперії.
Коли краще їхати?
Узагалі туристичним сезоном у Мон-Сен-Мішель вважається період з липня по серпень, проте тут людно будь-якої пори року. Якщо ж хочете помилуватися найбільшими та тривалими припливами-відливами, приїжджайте на острів у дні весняного чи осіннього рівнодення.
На огляд Мон Сен-Мішель варто виділити хоча б декілька годин. Однак в ідеалі застати приплив, який починається в певний час (розклад можна дізнатися в готелі або біля входу до Мон-Сен-Мішель) і триває близько години.
Діана Гасюк
(Головне фото: https://euroways.com.ua)