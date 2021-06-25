Кожен турист незалежно від досвіду мусить мати свій чек-лист речей, які варто взяти у подорож та справ, що треба зробити перед нею. Якщо у вас такого переліку ще нема або вам здається, що його варто оновити, ми пропонуємо власний список речей та справ, що значно полегшать збори в поїздку.

Справжні туристи знають, що подорож починається ще задовго до прибуття в аеропорт чи на вокзал. Усе починається ще вдома на етапі планування, коли телефон оновлюється новими картами, аптечка поповнює свій запас необхідних медикаментів, а валіза ну ніяк не хоче вмістити усі речі, що ви туди склали.

Ці, здавалося б, приємні турботи можуть завдати набагато більше тривоги, ніж здається, адже страх, що ви про щось забули або чогось не зробили, може добряче виснажити вас ще до початку мандрівки.

Як добре було б, якби існував чек-лист необхідних туристові речей, аби просто продивитись його й у кінці поставити галочки напроти усіх пунктів. Хтось такі переліки вже склав, а хтось – лише в процесі. Пропонуємо вам звірити ваш список із нашим, зазирнувши до нашого чек-листа та взявши звідти корисні поради.

Підготовка до подорожі

Перевірити погоду

Коли їдете до іншого місця, обов’язково подивіться прогноз погоди. Це допоможе не лише скоригувати свій гардероб, а й спланувати розклад. Скажімо, сонячні дня можна приділити фотосесіям, пікнікам та прогулянкам просто неба, а хмарні та дощові дні використати як чудову нагоду зазирнути до музеїв, галерей та інших закритих приміщень. Знаючи погоду, ви ніколи не потрапите в халепу, коли детально спланований план скасовується через мороз чи зливу.

Потурбуватися про страховку

Туризм – річ захоплива, але небезпечна. Кожен, хто подорожує мусить мати хоча б базову страховку, аби запобігти непередбачуваним проблемам, не кажучи вже про те, що в’їзд у деякі країни забороняється людям, що не оформили жодного страхування.

Надрукувати документи

Це стосується квитків, броней, копій паспортів, страховки та всього іншого, що ви берете в подорож. Копію паспорту можете брати із собою, коли гулятимете вулицею, щоб оригінали документів були у безпеці в готелі чи апартаментах, а підтвердження броней та квитки можуть запитати в аеропорті при в’їзді чи виїзді. Добре, якщо вони є в телефоні, утім техніка може підвести, а надруковані копії – завжди під рукою.

Завантажити карти та додатки

Навіть якщо ви взяли тур і подорожуватимете з екскурсоводом, обов’язково завантажте карти. Найкраще використовувати додаток Maps Me, адже він підтримує оффлайн-режим. Навіть якщо у вас не буде доступу в Інтернет, усе одно буде можливість прокладати маршрут, ставити позначки й бачити не лише головні дороги, а й маленькі вулички.

Із корисних додатків рекомендуємо завантажити Tripadvisor, що розповість про заклади харчування, музеї, культурні пам’ятки тощо. Крім того, там можна почитати коментарі туристів, що відвідали ці місця та їхню оцінку за 10-бальною шкалою.

Не варто нехтувати й додатками для пошуку житла. Якщо із житлом виникнуть проблеми, можна звернутися за допомогою до адміністрації сервісу та орендувати інше місце. Не кажучи вже про те, що, можливо, вам захочеться змінити маршрут та довше зупинитись у тій чи іншій місцевості.

Крім усім відомого Booking.com, у Європі популярним є сервіс Airbnb.com, а в Азії – Agoda.com.

Поповнити рахунок у мобільному телефоні

Зрозуміло, що закордоном Інтернет дорожчий, тому їхати треба із заздалегідь поповненим рахунком. Якщо ви перебуваєте в місцевості, що розташована поряд із кордоном із іншою країною, радимо вимикати мобільний зв’язок.

Справа в тому, що можуть знятися гроші за роумінг у сусідній країні, якщо вона близько. Скажімо, в Ізраїлі 50 мб Інтернету 4G коштують 50 грн (за тарифами Vodafone), а в Лівані діє тариф 60 грн за 100 кб. Тобто, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі біля кордону з Ліваном, за 50 мегабайт Інтернету можуть знятися не 50 грн, а 30 000 грн.

Зняти готівку

Хоча в більшості випадків можна розплачуватись карткою, подбайте про те, щоб у гаманці у вас лежала стара добра готівка. Купюри доларів, євро та/або національної валюти країни, до якої прямуєте, значно полегшить вам життя.

По-перше, картки приймають не всюди. По-друге, ніколи не відомо, що може трапитися із карткою. Можливо, банк запідозрить підозрілу активність та заблокує її або картку викрадуть. Готівка ніколи не стане туристові на заваді.

Продумати трансфер

Якщо ви брали путівку, що включає в себе дорогу від аеропорту до місця проживання, можете не турбуватись. Проте якщо вам треба це зробити самостійно, продумайте шлях завчасно. Дізнайтеся ціни на таксі, можливо, є громадський транспорт і він набагато дешевший? Можливо, готель чи апартаменти пропонує трансфер за додаткову плату? А може, ви хочете взяти авто напрокат та самостійно поїздити країною?

У будь-якому разі про дорогу з аеропорту до місця призначення варто подумати заздалегідь.

Підготувати ґаджети

Завантажте в дорогу фільм або книгу, оновіть плейлист для подорожей. Не забудьте зарядити усі прилади. Також, варто попіклуватись про те, щоб у пам’яті було достатньо місця для світлин та відео: видаліть зайві файли або придбайте картку пам’яті.

Зареєструватися на рейс

Це основне 😊. Нагадуємо, що реєстрацію бажано мати ще й у роздрукованому вигляді.

Виходячи з дому

Зважити валізи

Якщо у вас є ваги, обов’язково зважте речі та переконайтеся, що їхня вага відповідає нормам, що допустимі в багажу та в ручній поклажі. Якщо вага буде завеликою, доведеться або доплачувати, або прямо перед стійкою реєстрації діставати з валізи речі та думати, куди їх діти. Простіше їхати до аеропорту впевненим, що все відповідає нормам.

Прибрати з холодильника зайві продукти

Їжу, що швидко псується, краще доїсти, щоб прибувши знов додому, вас не зустрів неприємний запах. Взагалі, краще продумати свої покупки за кілька днів до поїздки й не брати занадто багато їжі, щоб та потім не псувалася.

Потурбуватись про домашніх улюбленців

Якщо є домашні тварини, заздалегідь домовтесь із тим, хто буде про них піклуватись під час вашої відсутності. Крім того, радимо завчасно поповнити запаси корму та інших речей, які будуть для них необхідними.

Прибрати й викинути сміття. Зачинити вікна

Бо хто ж захоче після виснажливого повернення повертатись у брудну домівку? Попіклуйтесь про себе майбутнього: наведіть удома порядок.

Полити рослини

Ви ж не хочете, щоб дорогоцінні квіти чи ваш улюблений фікус зав’яв?

Прослідкуйте, щоб у рослин було достатньо води. Існують, також «розумні горщики» – відмінна річ для тих, хто прямує у довгу подорож або забуває доглядати за квітами.

Треба залити в горщик побільше води, а він сам час від часу поливатиме рослини.

Доречним буде, також, дати інструкції з догляду за квітами тому, хто наглядатиме за вашою домівкою, якщо така людина є.

Перевірити документи та аеропорт/вокзал

Переконайтесь, що взяли із собою всі необхідні документи та їдете саме до того місця призначення, яке вам потрібне. Радимо, також, перевірити час відправлення.

Вимкнути опалення та воду

Вам не потрібне ані переживання, що раптом щось трапиться із домівкою, ані рахунки за опалення, яким ви не користувалися. Потурбуйтесь про це.

Поставити домівку на сигналізацію та охорону

Культовий різдвяний фільм «Один вдома» вчить нас, що ніколи не треба нехтувати охороною власної домівки. Якщо у вас є сигналізація, обов’язково скористайтесь нею, бо навряд у вашому випадку знайдеться розумний 6-річний хлопчик, який захистить будівлю від крадіїв.

На цьому ми завершуємо першу частину нашого чек-листа, а в другій розповімо про те, що із собою необхідно взяти до аптечки, валізи та до літака чи потяга. Слідкуйте за нашими статтями, щоб не забути взяти щось важливе. Нехай ваша подорож стане легкою ще під час підготовки!

Анастасія Зіміна