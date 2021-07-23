Тенеріфе: острів-вулкан та іспанський Балі

Зоря Канарських островів, небувалої вроди та дивовижі природа, яскрава культурна строкатість звичаїв та нові враження, захоплення від життя – це все про іспанське райське місце на землі – Тенеріфе.

Свою назву острів Тенеріфе отримав від сплячого вулкану Тейде, який аборигени гуанчи називали «сніжна гора». Оточений незвичайними вулканічними пейзажами, Тенеріфе сповнений контрастів: доісторичні ліси, бухти з пляжами з чорного піску, мальовничі іспанські поселення, родючі долини, гірські масиви з обривистими схилами, багата різноманітністю і місцевими особливостями канарська кухня, пам’ятки, внесені в список культурної спадщини.

Тропічний клімат на Тенеріфе дозволяє приїжджати сюди круглий рік, а наш список цікавинок допоможе Вам отримати максимальне задоволення від відпочинку тут.

Море, сонце, золотиста засмага – тут

Острів рясніє всілякими пляжами: тут вас підкорять як дикі пляжі з дивовижними пейзажами і первозданною природою, так і комфортні, обладнані для Вашої зручності.

Один з найвідоміших диких пляжів Тенеріфе – пляж Беніхо з чорним вулканічним піском і галькою. Через сильні хвилі прибою підійде скоріше для насолоди видами, ніж для купання. Пляж розташований в природоохоронній зоні гірського масиву Анага, який оточує пляж рельєфними обрисами.

Пляж Альмасіга – ще один популярний серед любителів усамітненого відпочинку пляж з чорним піском на Тенеріфе. Знаходиться він на північному сході острова, а дорога до нього звивається серпантином серед мальовничого гірського пейзажу.

Для сімейного відпочинку з дітьми краще обрати пляж з білим піском Ель-Камісон, територія якого розсіяна кам’яними доріжками, а узбережжя захищене від сильних хвиль і течій спеціальними хвилеломами. На пляжі Ель-Камісон є необхідні зручності для комфортного відпочинку – парасольки і лежаки.

Лас-Тересітас – чудовий штучний пляж Тенеріфе з білим піском, привезеним з пустелі Сахари. На території пляжу висаджені пальми, розташовані лежаки, душові та все необхідне для відпочинку. З боку океану побудована дамба, яка захищає пляж від хвиль і течій. Завдяки дамбі вода в районі пляжу завжди тепліше, ніж на прилеглому узбережжі.

Острів також припаде до смаку і любителям серфінгу, так як на Тенеріфе розташовано безліч пляжів з хорошими хвилями. Найпопулярніші місця для серфінгу: пляжі Лос-дос-Ерманос і Ель-Чарка на північному узбережжі, Фуеро-де-ла-Бахета, пляж Пунта-Бланка на західному узбережжі, Ла-Фітен і багато інших.

Вище в гори, ближче до природи

Однією з популярних пам’яток Тенеріфе є національний природний парк Тено. Парк Тено займає площу понад 8 тис. Гектарів, важкодоступний через свого ландшафту, але завдяки цьому тут збереглися унікальні лаврові ліси, що стали домом для безлічі птахів і тварин. Вулканічний рельєф масиву Тено порізаний глибокими ущелинами і обривами і виходить до океану.

У найдавнішій частині острова розташований мальовничий парк Анага, де було виявлено безліч археологічних знахідок. Вік природного парку становить близько 7-9 мільйонів років. Парк примітний крутими гірськими урвищами, глибокими ущелинами і тропічними лісами з великою кількістю рідкісних рослин.

Любителем пішохідного туризму від усієї душі радимо відвідати стежку в ущелині Маска. Ущелина має глибину близько 1300 метрів і є одним з найглибших на Тенеріфе. Піша стежка починається з однойменного села і через гірську ущелину спускається до невеликої пристані на березі океану. У самому селищі Маска живе близько 100 жителів і до появи гірської дороги їм доводилося вибиратися з неї пішки через яри. Загублене в горах, воно навіть породило безліч легенд про переховування там піратів і заховані скарби.

Вулкан Тейде на острові Тенеріфе – найвища точка Іспанії. Ті, хто побував у кратера вулкана на висоті майже 4000 метрів, кажуть, що це немов доторкнутися до небес. На схилах же розкинувся національний парк Тейде, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Іспанії. А до кратера вулкана, де за віруваннями аборигенів гуанчи жив злий демон, веде канатна дорога. На західному узбережжі Тенеріфе можна помилуватися величним видом скель Лос Хігантес. Жителям острова прямовисні базальтові скелі нагадували спини велетнів, що підтримують вулкан Тейде, що і дало назву гірському утворенню. Скелі розділені між собою ущелинами, які спускаються прямо до океану. У деяких з таких ущелин можна знайти абсолютно дикі пляжі і гавані. Найкраще милуватися видом з води – тому для туристів організовуються океанські екскурсії на яхтах і катамаранах, які поєднують прогулянку до скель з спостереженням за китами і дельфінами, що мешкають в цій частині узбережжя.

Лоро-парк – один з найбільш часто відвідуваних у Тенеріфе – буде цікавий як для дорослих, так і для дітей. Розташований в Пуерто-де-ла-Круз. На даний момент Лоро-парк – це одночасно ботанічний сад, зоопарк, дельфінарій і великий акваріум. Тут знаходяться близько 500 видів птахів. Крім пернатих, в Лоро-парку мешкають горили і шимпанзе, тигри і ягуари, крокодили, дельфіни, косатки і навіть пінгвіни. Вартість дорослого квитка – 34 Євро, дитячого – 23 Євро.

Потанцюємо?

Карнавал в Санта-Крус-де-Тенеріфе відомий у всьому світі своїми барвами та яскравістю. Він – найбільший в Європі і другий у світі після бразильського карнавалу в Ріо-де-Жанейро. Багато туристів спеціально приїжджають на Тенеріфе в лютому, щоб насолодитися цим незабутнім видовищем.

Карнавал зазвичай триває протягом двох тижнів, основні події:

– Обрання королеви карнавалу – виряджені в яскраві костюми з великою кількістю пір’я красуні намагаються здивувати і вразити суворе журі, яке обере тільки одну, гідну титулу королеви.

– Головна хода – вбрана весела юрба під звуки музики проходить головними вулицями міста. Хода закінчується феєрверком.

– Похорон сардини – символічне прощання з карнавалом. Траурна процесія слідує містом, оплакуючи гігантську картонну сардину, зроблену руками в’язнів місцевої тюрми. Потім рибу урочисто спалюють на центральній площі.

Тенеріфе – це унікальне місце. Він поєднує в собі стільки дивовиж на невеликій території, що часом Ви не можете вірити в те, що це місце справді існує. Острів багатоликий і пропонує будь-який вид відпочинку – пляжний для сімей з дітьми і без, екскурсійний для любителів дізнаватися нове, активний для тих, хто хоче адреналіну, і нічний для прихильників вечірок. Вам залишається ж тільки обрати, яким Ваш день на острові буде сьогодні.

Дарина Вернигора