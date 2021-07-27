Готові до подорожі: Перелік необхідних туристам речей. Частина 2

Сезон відпусток вже розпочався, а ви ще не впевнені чи правильно зібрали валізу? Ми допоможемо! Пропонуємо спеціально створений перелік речей, які мусить мати при собі кожен турист.

У першій частині ми вже розібрали, що варто зробити на етапі підготовки до мандрівки та перед виходим з дому. Тепер пропонуємо вам пам’ятку про те, що треба мати в аптечці, у валізі та в літаку чи поїзді. Рушаймо!

Аптечка

Засіб від захитування

Можливо, ви захочете взяти екскурсію водним транспортом. А може, здійматися в гори доведеться серпантином. Хтозна, можливо, ви занадто довго читатимете в дорозі чи дивитиметеся в телефон. У будь-якому разі варто купити таблетки від захитування, щоб ви могли сповна насолодитися подорожжю.

Пластир

Будь-де можна поранитися, а під час подорожі цей ризик зростає. Тим паче, якщо ви хочете зробити світлини в новому взутті, до якого ще не звикли. Пластир у таких випадках – незамінний помічник.

Антисептик

Дезинфікуючий засіб та вологі серветки важливі не лише через пандемію. Вони знадобляться щоб ви завжди мали змогу поїсти чистими руками або просто прибрати мікробів, адже туристи не лише сидять у номері готелю, а й відпочивають активно.

Засіб проти алергії

Ніколи точно не можна знати, на що саме у вас алергія. Екзотична рослина чи страва може спричинити чимало дискомфорту, спровокувавши алергічну реакцію, про яку ви навіть не підозрювали.

Знеболювальне

Ніщо не мусить заважати вашому відпочинку. У разі серйозних проблем неодмінно зверніться до лікаря, проте для початку майте при собі знеболювальний засіб

Засіб проти застуди

Хвороба ніколи не приходить вчасно, проте захворіти на відпочинку – найбільш неприємна ситуація. Застрахуйте себе та майте в аптечці засіб на такий випадок.

Засіб проти отруєння та діареї

Гастротуризм – справа цікава. Утім, нові страви можуть спричинити розлад шлунку й тоді про місцеву кухню ви матимете не найкращі спогади. Нехай під рукою завжди буде спеціальний засіб, якщо щось піде не так. Особливо це стосується країн з екзотичною кухнею.

Індивідуальні ліки

Ліки, що потрібні саме вам. Обов’язково нагадайте собі покласти їх до аптечки.

Одяг

Футболки/майки

Найбільш універсальний одяг. У ньому можна полетіти, ходити вдома, йти гуляти містом, відвідувати музей чи йти в гори. Це база, тому не забудьте їх узяти.

Сорочки

Нехай у вас буде принаймні одна сорочка, адже вона добре захистить тіл від сонця у спеку та трохи зігріє вас у холод.

Штани/шорти

Також база. Візьміть шорти для спекотної погоди, а штани на випадок, якщо стане прохолодно. Один з лайфхаків, як узяти менше речей до валізи – одягнути найтепліше на себе під час перельоту, адже в літаку все одно прохолодно.

Теплий светр/кофтина

Навіть якщо ви летите до країни теплим кліматом, увечері може стати прохолодно, і тоді добре мати при собі щось тепле.

Шкарпетки та білизна

Іноді можна настільки захопитися думками про верхній одяг, що спіднє просто вилетить із голови. До речі, теплі шкарпетки дуже радимо взяти із собою до літака. По-перше, там прохолодно. По-друге, навряд чи вам буде зручно сидіти весь політ у взутті, а по-третє, через зміну тиску ноги набрякають, тому зручне взуття раптово може здатися занадто тісним, а шкарпетки в рюкзаку стануть відмінним рятівником.

Одяг для дому

Усе таки ви не весь час подорожуватимете. Не забудьте про домашню футболку чи одяг для сну. У номері готелю чи апартаментах вам також має бути комфортно.

Додатково для літа

Купальник/плавки

Захопіть купальник, а краще два, щоб поки один сохне, ви могли насолодитися морем чи басейном. Купальник – незамінний атрибут відпустки на морі. Чоловіків те саме стосується з плавками.

Головний убір

Можливо, ви взяли до аптечки щось від сонячного удару, проте краще просто запобігти ситуації, коли цим доведеться скористатись. Нехай у вас буде капелюх чи літня панама й ви будете впевнені, що захистилися від сонця.

Сонцезахисні окуляри

Вони не лише стануть гарним аксесуаром, а ще й захистять ваші очі, не кажучи вже про те, що набагато приємніше відпочивати не жмурячись від сонця. Окуляри можна навіть не ховати до валізи, а взяти із собою, бо на виході з літака чи поїзда вас може зустріти яскраве південне сонце.

Додатково для зими

Теплий одяг

Нехай теплі светри та штани не висять на вішаках, а будуть у вашій валізі. Буде складно насолоджуватися красою природи, якщо основним бажанням буду знайти тепле місце.

Термобізизна

Це не лише незамінний атрибут прихильників зимового спорту, а й відмінний лайфхак для тих, хто часто мерзне. Її можна знайти у будь-якому спортивному магазині, а ваше тіло обов’язково вам подякує.

Шапка й рукавички

Захистіть вашу голову й долоні від холоду та попіклуйтесь про те, щоб при собі була тепла шапка та рукавички. Навіть якщо ви не займаєтеся зимовим спортом а, скажімо, просто завітали до країни з прохолодним кліматом, майте при собі ці речі.

На цьому закінчується друга частина нашого чек-листа. А в третій частині ми нагадаємо, яке взуття варто захопити, що покласти до косметички, ручної поклажі та які ще дрібниці можуть знадобитися.

Анастасія Зіміна