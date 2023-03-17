Шварцвальд: відпочинок для любителів темряви

Шварцвальд або ж «Чорний Ліс» — гірський масив у землі Баден-Вюртемберг на південному заході Німеччини. Простягається з півночі на південь уздовж течії Рейну. Найвища точка — гора Фельдберг висотою 1493 м.

Переважно покритий густим хвойним або буковим лісом, містить безліч мальовничих гірських озер. Часто зустрічаються мінеральні джерела, що зумовило наявність ряду курортів, таких як Баден-Баден або Баденвейлер. Крім того, у Шварцвальді бере початок друга за стоком річка Європи — Дунай.

Трохи історичних цікавинок

Римляни, що володіли цією місцевістю до 4 століття, називали Шварцвальд Marciana Silva, що означало «прикордонний ліс». Межа тут проходила між римлянами і германським плем’ям маркоманів. Пізніше Шварцвальд завоювали свеви, предки сучасних швабів і алеманів.

Археологічні розкопки свідчать про те, що в південному Шварцвальді з римських часів до пізнього Середньовіччя вівся інтенсивний видобуток срібла і свинцю. Після епідемії чуми в 1516 році та селянських повстань у 1525 році Шварцвальд значно збезлюдів. Новий підйом почався у 17 столітті, коли поновилися промисли та зросла кількість населення.

Фрайбург відомий в наш час дослідженням та використанням сонячної енергії та має ім’я зеленого міста. У Фрайбурзі є цілий район, де будинки споруджені за принципом мінімального використання енергії, на дахах встановлено сонячні колектори, за допомогою яких сонячна енергія перетворюється на електричну або теплову.

Культура

Для мешканців Шварцвальду характерні самобутні традиційні вбрання, особлива місцева архітектура та кухня. Регіон відомий виробництвом годинників, перш за все настінних, проте ці годинники виробляються насамперед для експорту в такі країни, як Сполучені Штати Америки, Китай та Австралію. Годинники купують здебільшого як сувенір. Вважається також батьківщиною знаменитого шварцвальдського вишневого торту зі збитими вершками та популярною в Європі шварцвальдською шинкою.

Цей регіон також може похвалитися чудесним триберзьким водоспадом — найвищим у країні. Багаторівневий каскад води бере початок від річки Гутах і сягає висоти 163 м. Неймовірно прекрасний каскад став об’єктом туризму ще на початку ХІХ століття. У другій половині ХІХ століття на ньому працювала невелика гідроелектростанція.

Сьогодні диво природи приваблює юрби туристів. Особливо тут подобається дітям, які можуть нагодувати горішками ручних білок, що живуть уздовж водоспаду.

Діана Гасюк

(Головне фото: https://tourism.com.de)