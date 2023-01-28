Памʼятка для туристів: як обрати хороший готель

Навіть найзахопливіша мандрівка стане ще більш манливою при умові наявності хорошого місця зупинки. Адже від емоцій та вражень теж потрібний перепочинок!

Якщо розумно підійти до підбору місця тимчасового проживання під час мандрівки, то можна уникнути цілого списку неприємних сюрпризів. Правильний вибір готелю зекономить вам час та кошти, а головне – гарантує тільки позитивні емоції.

Не лінуйтеся читати відгуки

Працівники готелів говорять: найкращий спосіб підібрати готель – промоніторити та відсортувати відгуки про нього. Необхідно вміти бачити в них тенденції та розрізняти їх наповнення. Позитивний, чи негативний це коментар – він може бути фейком, створеним хитрим клієнтом, або таким же хитрим працівником, який прагне просунути готель «в маси».

Однаково важливо бачити і позитивні, і негативні відгуки, адже необхідно знати обидва боки питання, аби зробити вибір. Важливо виокремити щось справді важливе для себе, що може бути сказано як у “злому”, так і в “доброму” коментарі. Це може стосуватися, наприклад, питання тиші чи ціни-якості. Потрібно розуміти, що молодь, більш за все, обире варіант з «гучними» сусідами, а сімейна пара – шукатиме спокою та тиші.

Молодь шукатиме готель, за який не віддасть всю стипендію за одну добу перебування, й навіть не подумає, що в цю суму входить відношення до неї всього персоналу, а сімʼя зверне увагу на це в першу чергу. Так само, як на якість матраців та прибирання в номері.

Орієнтуйтеся в просторі та правильно розставляйте пріоритети

Найважливіший аспект мандрівки – це видатні місця та отримані емоції. Розташування готелю має неабияке значення, потрібно враховувати його близькість до основної цілі поїздки. Це важливо, адже витрачати половину дня на дорогу – сумнівна перспектива для подорожуючого.

Правильний вибір місця зупинки допоможе зекономити гроші, час, а найголовніше – нерви, що й гарантує вам одне задоволення від поїздки. Варто також врахувати, до якої країни ви мандруєте та як там ставляться до туристів. Це відіграє неабияку роль, адже, наприклад, в Польщі українських туристів уже недолюблюють через значну кількість заробітчан, які «крадуть» робочі місця.

Ставлення до мандрівників, у обраній вами країні, дуже важливе питання. Подумайте на ним добре, це може зберегти ваші нерви та ті самі кошти, адже вартість транспортних послуг в Європі значно вища, ніж в Україні.

Пам’ятайте, що недобросовісні місцеві можуть брати з вас більше, ніж з інших, через особисту неприязнь.

Враховуйте додаткові послуги та обирайте готель саме за своїми стандартами

Коли ви уже знайшли місце зупинки, що відповідає територіальним вимогам та відсортували відгуки про нього, важливо продумати, що саме ви хочете тут робити. Скажімо, якщо мандрівка повʼязана з відпочинком на морі, то про такі речі, як «шведський стіл», рушники, постільна білизна, спа-центри, Wi-Fi, шезлонги та засоби особистої гігієни необхідно запитувати прямо, адже ви перебуватимете в готелі постійно.

Уважно дивіться, які послуги входять до вартості за проживання. Не соромтеся завий раз спитатися, чи не потрібна додаткова плата за той, чи інший сервіс. Це просте правило, знову ж таки, збереже ваші нерви та кругленьку суму у гаманці. Вище згадані послуги варто враховувати навіть якщо ваша мандрівка не «вимагає» постійного перебування на території готелю. Туристи часто не думають про європейські ціни навіть на той самий сніданок.

Памʼятайте, що мандрівка, хоч і відпочинок, але виснажливий. Треба продумати, де, елементарно, доцільніше буде поїсти. Ранкова кава з бутербродом у скромному закладі громадського харчування коштуватиме близько пʼяти євро на людину, а в готелях можуть пропонувати цілий раціон харчування. До того ж, прийом їжі на місці зупинки – це доволі зручно, особливо при умові вашого раннього підйому, адже не всюди заклади громадського харчування відкриваються рано.

Отож не лінуйтеся й добре думайте, коли обираєте готель! Місце зупинки повинне бути комфортним та відповідати всім вашим стандартам.

Памʼятайте: мандрівка має дарувати задоволення у всіх аспектах, і якісний відпочинок – це найкраще, що з вами станеться в кінці насиченого дня.

Анна Нечипоренко