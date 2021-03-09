Лемурійське озеро – рожеве диво Херсонщини

Місце, яке вражає своєю історією, красою та цілющими властивостями. Оздоровлюватись до озера їдуть туристи з усієї України та навіть з-за кордону, а грязі привернули увагу іноземних косметичних фірм.

Чаплинський район Херсонської області має пишатись своїм унікальним, дивовижним туристичним місцем. Знаходиться яскраво-рожеве озеро поблизу села Григорівка. Місцеві називають його «мертвим морем», «солоною ямою», а туристи не шкодують компліментів та вважають цю водойму казковою. Сюди щороку приїздить тисячі людей, щоб сфотографуватись, вилікувати суглоби та шкіру або ж відпочити душею, споглядаючи на його панораму. Але так було не завжди.

Легенди, містика, історія



Існує лише дві теорії виникнення озера й тільки вам вирішувати, якій із них вірити. За однією легендою вважається, що давним-давно, мільйони років тому, у цих місцях існувало Лемурійське море, яке залишилось до наших днів у вигляді маленького озера рожевого кольору. Інша говорить, що у 1969 році у цьому місці впав бомбардувальний літак. Начебто саме від удару й потужного вибуху на місці падіння утворилося невелике озеро, яке почало наповнюватися водою рожевого кольору.

Власне, цікавим моментом є те, що допоки на водоймі не оселились рожеві фламінго – більшість місцевих вважало воду отруйною. Можливо, все й набагато простіше, адже рожеве озеро, тому що в дуже солоних водах росте мікро-очерет Донілена Соліна, вона виділяє бета-каротин. Таких озер є ще два в світі, а саме в Південній Америці та Африці. Тим не менш, якими б не були припущення – озеро залишається одним з найбільш відвідуваних місць Херсонщини.

Краса та цілющі властивості

Ним захоплюються усі без винятку. Зачаровує з першого погляду та надає тілу рівноваги, а душі спокою. Ліпше відпочивати із сім’єю та друзями, аби насолодитись поїздкою сповна.

Лежіть та читайте книгу у воді або ж закрийте очі та помрійте. В озері неможливо потонути, але на всяк випадок застерігаємо не захоплюватись «його величністю». У воді розового кольору знаходиться 35% солі, тому й воно триматиме вас на плаву. Сіль Лемурійського озера насичена корисними мінералами та кислотами. Вода Лемурійського озера збагачена різноманітними мінералами, кислотами, вуглеводами, солями, переважно хлористого магнію і калію. Рожева вода, взаємодіючи із грязями Сиваша, посилює їх лікувальні якості. Туристи з усіх куточків України їдуть сюди, аби випробувати на собі оздоровчі грязі озера. До слова, грязі сертифіковані у ЄС.

Вважається, що купання у озері корисно як для лікування захворювань шкіри, так і для запальних процесів. Хотілося б вірити, що в найближчий часі тут з’явиться санаторій, а маленьке село Григорівка, що на Херсонщині, прийматиме ще більше гостей з України та Європи.



Дорога та житло

Найкраще їхати своїм авто, але якщо ж нема такої можливості, не слід забувати, що в Херсон курсують потяги та автобуси, які й довезуть вас туди. Найоптимальнішим шляхом далі буде дорога з Херсона до Чаплинки (близько 118км.), щоправда, вона потребує ремонту. Приїхавши в Чаплинку вам слід обрати маршрут в сторону с.Григорівка, складатиме він близько 18 км. Перед селищем необхідно повернути праворуч та слідувати вздовж вказівників, які й «привезуть» вас до омріяного та унікального озера. Проїзд вартуватиме 50 грн. Ці кошти беруть за використання туалету та душових кабінок.

Готелів поблизу нема, але не слід засмучуватись. Можна оселитись у місцевих мешканців, які щиро зустрінуть вас та знайдуть кімнату для ночівлі. Ціни в середньому 115 грн на добу, але все залежить від умов, в яких проживатимете.



Лемурійське озеро – це унікальна перлина Херсонщини, казкове місце, що робить туристів щасливими, а свою унікальність доводить не лише кольором. Приїжджати сюди краще влітку, в цей час вода починає сильно випаровуватися під впливом гарячого та жаркого сонця, стаючи більш яскравою.

Щасливої подорожі!

(Фото з відкритих джерел)

Кузик Віталій