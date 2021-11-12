Херсон – місто-перлина на Дніпрі

Шукаєте місце, де можна відвідати цікаві історичні пам’ятки, помилуватися природою та насолодитися культурним життям великого міста? Тоді пакуйте речі й вирушайте до Херсона!

Херсон — культурний, промисловий та адміністративний центр Херсонської області. Портове місто розташоване на правому березі Дніпра, на славнозвісних плавнях. Родючі землі та розвинена промисловість, багата історія та особлива культура — все це робить Херсон містом, вартим візиту.

З чого все почалося

Історія міста розпочалася з давніх поселень людей доби міді та бронзи. Після них в цих степах панували кочівники: скіфи, а потім сармати.

Херсон був важливим стратегічним об’єктом під час російсько-турецьких воєн: тут будувалися фортеці для захисту земель. А У 1778 році Катерина II підписала указ про заснування нового міста на Дніпрі. Назвали його в честь Херсонеса Таврійського. Засновником Херсона вважають князя Григорія Потьомкіна, який сприяв його розвитку.

Завдяки родючим землям та виходу до Дніпра він на той час став важливим стратегічним містом.

В дорогу

Дістатися до Херсона можна кількома способами. Потяг, літак, автобус, автостоп — є варіанти на будь-який смак та гаманець. Звісно, при цьому варто розраховувати свої можливості: 12 годин в потязі з Києва влітку стане справжнім випробуванням на витривалість. А варіант з літаком не сподобається мандрівнику, який звик економити, тому вибір транспорту — це важливий аспект подорожі.

Після важкої дороги можна зупинитися у комфортабельному готелі (від 600 грн за ніч) чи зручних апартаментах (від 800 грн). Недорогий варіант — орендувати однокімнатну квартиру неподалік від центру (від 500 грн).

Прогулянка містом

Головний район для прогулянок Херсоном — Суворівський. Це історичне серце міста, найстаріша його частина. Тут можна оглянути цікаві пам’ятки архітектури. Почати варто зі знаменитого Катерининського собору — визначної споруди доби класицизму. У храмі також є пантеон видатних військових діячів.

Не забудьте завітати й до знаменитої Херсонської фортеці. Вона була збудована для того, щоб захистити південь імперії від нападу турків. Зберігся тут і старовинний глибокий колодязь, первісна глибина якого становила 80 метрів. Також на території парку “Херсонська фортеця” є оглядове колесо, з якого відкривається неймовірний краєвид Дніпра.

У гарну погоду варто прогулятися Ботанічним садом, що знаходиться недалеко від центрального автовокзалу. Тут можна помилуватися рідкісними видами рослин та подивитися на експонати Музею мініатюр — зменшені копії пам’яток мистецтва різних країн.

Після саду вирушайте у парк Слави, що розкинувся біля набережної. Тут розташований меморіальний комплекс на честь визволителів міста. Крім цього, можна поплавати Дніпром на байдарці.

Ще один цікавий must-visit для активних та творчих людей в Херсоні — Urban CAD. Це артпростір, який відкрито на території Комбайнового заводу, постійне місце проведення різноманітних фестивалів, виставок сучасного мистецтва, концертів, театральних постановок, майстер-класів тощо. Тут можна і послухати музику на різний смак, і завести нові знайомства, і просто відчути культурне життя міста.

Після насиченої прогулянки, вирушайте на прогулянку на катері славетними Дніпровськими плавнями. Це коштуватиме від 600 грн за годину. Повірте: воно того варте! Мальовничі пейзажі та атмосфера гармонії та спокою забезпечать вам відпочинок від буденних тривог та проблем. Також є шанс зустріти тамтешніх мешканців — ондатр та водоплавних птахів лисок. Краєвиди Карантинного острова та херсонських плавнів надовго залишаться у вашому серці.

Місцева кухня

Кулінарна візитка Херсона — рибна юшка. Головний інгредієнт, який відповідає за неперевершений смак — свіжа риба. Її в дніпровських водах досхочу. А варіацій рецептів юшки ще більше. Здається, що в кожній херсонській родині є особлива рецептура цієї страви.

Традиційний варіант складається з бульйонної (відварена з морквою та цибулею дрібна риба) та основної (великі шматки більшої риби) частин. Ще одним невіддільним компонентом страви є льок — дрібно нарізаний або розчавлений часник із сіллю, меленим перцем і дрібно нарізаною зеленню (цибуля, петрушка, кріп, селера) з додаванням невеликої кількості бульйону.

Не рибою єдиною багата місцева кухня. Тут готують традиційну чабанську шурпу по-херсонськи. У страву додають баранячі чи свинячі реберця, картоплю, цибулю, сіль, перець, часник, зелень, а також той самий льок. Для кращого смаку шурпу готують у казанку на вогні.

Після ситного обіду юшкою, можна поласувати солодкою випічкою — шуляками. Це вироби з тіста, в які додають солодкий сироп з маку і меду.

Місцеву кухню можна спробувати у туристичній кав’ярні ХерсON — єдиному закладі в Україні, який поєднав формат кафе і туристичного центру. Тут відновлюють старі, вже майже забуті рецепти херсонської кухні для того, щоб жителі та гості міста могли скуштувати традиційні страви. Розташована кав’ярня в історичному центрі міста — на вулиці Суворова.

Після насиченої спогадами та місцевим колоритом подорожі вам точно захочеться ще раз повернутися до сонячного Херсона.

Ольга Ковальчук