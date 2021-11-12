Брехня, смерть і чаклунство… Так, усе це про музеї

Ще зі шкільної пори у більшості з нас музеї асоціюються з нудними екскурсіями, пильними експонатами, заколисуючим голосом гіда й табличками «руками не чіпати». А все тому, що Ви не ті місця відвідували. Пропонуємо підбірку незвичайних музеїв світу, які доведуть, що такі екскурсії можуть бути не тільки пізнавальними, але й захоплюючими.

Музей брехні в Німеччині

Коли ми чуємо про музейні експонати, у нас не виникає сумнівів щодо їхньої автентичності. Адже таке серйозне місце як музей не може брехати. Чи все ж таки може?

У німецькому містечку Киріці розташувався досить незвичайний музей. На перший погляд це старовинна кволенька будівля з непримітною обшарпаною вивіскою, яка, напевно, проіснувала не один десяток років. Але насправді це відносно нещодавно побудований осередок тотальної омани й нісенітниці. І, як Ви могли помітити, починати сумніватися можна навіть не входячи всередину. До речі, а що там?

А там Вас з порогу привітно зустрічають і люб’язно пригощають де-юре зіллям вічної молодості й смачним тортом, а де-факто звичайним чаєм і шматком пластмаси. На цьому витівки не закінчуються. Усього в музеї 10 кімнат, заповнених дивовижними експонатами, які, як запевняє директор Райнхард Цабка, дісталися йому від Емми фон Гогенбюсс – правнучки знаменитого барона Мюнхаузена. Серед них Ви можете зустріти казковий килим-літак Алладіна, відрізане вухо Ван Гога, накладні вуса Гітлера, старовинний радіоприймач з «Титаніка», швабру, що належала батьку Йосипа Сталіна, випадково забуту відьмою мітлу, а також невідомі картини знаменитих художників, мумії, черевики й іграшковий літак, з яким у дитинстві грав німецький канцлер. «Не вірю!» скажете Ви, цитуючи Станіславського. А Вас ніхто й не змушує, адже навіть девіз музею говорить – «Не вірте своїм очам».

Музей чаклунства у Великобританії

Переважна більшість музеїв присвячена чомусь природному, науково доведеному й цілком зрозумілому. Але іноді так хочеться відчути себе дитиною, зануритися в містичну атмосферу й повірити в існування чогось неземного. Проте, на жаль, магію і чаклунство зараз можна зустріти лише в книжках і фільмах. Чи все ж таки ні?

У британському містечку Боскасл, що розташовується у графстві Корнуолл, є незвичайний місце яке зацікавить усіх прихильників надприродного й фанатів «Гаррі Поттера» – Музей чаклунства. Заснував наймагічніший у світі заклад Сесіл Уільямсон, якого місцевий народ вважав справжнім чаклуном. Воно й не дивно, чоловік усе своє життя захоплювався окультними науками й ніколи не скупився на прокльони. Ба більше, він навіть працював на британську розвідку, збираючи інформацію про зацікавленість Адольфа Гітлера магією.

У музеї зібрана величезна колекція різноманітних чаклунських атрибутів: магічні книги й заклинання, збірки міфів і легенд, обереги й амулети, відьомські ножі, кришталеві кулі, дзеркала, за допомогою яких можна викликати духів, а також усілякі трави й зілля для приворотів і рештки священних тварин для ритуалів. Тут Ви можете дізнатися інформацію про різні види ворожби, окрім загальновідомої хіромантії (ворожіння по руці) і карт Таро, наприклад, лівономантію, у якій ворожіння здійснюється за допомогою диму, або катакстроматію, яка передбачає гадання по дзеркалу.

Крім чаклунських «аксесуарів», у музеї є окремі відділи, пов’язані з різним відгалуженням магії: пророцтва, захисні чари, кромлехи (кам’яні споруди для здійснення ритуалів). Є секція, присвячена послідовникам неоязичницького духовного шляху Вікка, а також сатанистський відділ про культ поклоніння дияволу. Але найстрашніше – це спеціальна зала, де представлені різноманітні знаряддя тортур для тих, кого звинувачували у чародійстві.

До речі, у Музеї чаклунства у Вас є можливість спробувати себе у магії. У місцевій бібліотеці, яка налічує близько 3000 книг, Ви можете дістати кілька незвичайних рецептів, які допоможуть Вам відчути себе справжнім персонажем «Гаррі Поттера» на уроці зіллєваріння.

Підводний музей у Мексиці

Похід до музею завжди виснажує. Спочатку треба вислухати настанови екскурсовода, потім обійти десятки різноманітних локацій, а потім ще вистояти кілометрову чергу, аби хоча б одним оком глянути на експонат. Після такої «прогулянки» ноги самі віднімаються. Набридло ходити? Тоді може зануримося під воду?

У Канкуні, у Мексиці, існує унікальний музей, який відіграв величезну роль не тільки у культурному збагаченні країни, але й у захисті довкілля. Річ у тім, що щороку від масового відвідування Карибського регіону страждають цілі колонії коралових рифів. Аби відволікти зацікавлених туристів від «вторгнення» у природну зону, британський художник і захисних навколишнього середовища Джейсон де Кайрес Тейлор вирішив створити особливе місце – підводний музей скульптур.

Розташовується незвичайна експозиція на глибині 10 метрів й налічує близько 500 експонатів, що зображують людей та їхній побут з часів стародавніх племен і до наших днів. Обличчя скульптур виліплені з реальних людей. Кожна фігура виготовлена зі спеціального екологічного матеріалу – морського цементу – й має спеціальні невеличкі отвори для підводних мешканців. До того ж, експонати не тільки тішать око туристам, але й сприяють формуванню й росту нових коралових колоній.

Існує декілька способів відвідати підводний музей. Найцікавіший і найефективніший з них, звичайно ж, занурення з аквалангом. Якщо ж Ви хочете зблизька подивитися на неймовірні скульптури, але при цьому залишитися сухим, тоді можна обрати екскурсію на підводному човні. Проте насолодитися експозицією можна навіть зі звичайного катера, адже вода у цих місцях дуже чиста й прозора.

Музей людського тіла у Нідерландах

У світі існує безліч музеїв, присвячених людському організму, здоров’ю і біології в цілому. Збільшеними макетами органів і заумними описами їхньої ролі в організмі, напевно, уже нікого не здивуєш. Хіба що Ви самі опинитеся всередині цих органів і наочно побачите усі процеси життєдіяльності людини.

А зробити це можна у музеї людського тіла «Corpus» у Нідерландах. Розташовується він у провінційному містечку Лейден і являє собою семиповерхову будівлю у вигляді сидячої людини. Автором проєкту виступив нідерландський бізнесмен Хенрі Реммерс, який виношував ідею 12 років. Над втіленням у життя можливості подорожувати всередині організму 35-метрової людини працювали найкращі знавці медицини.

Починається екскурсія, як не дивно, з коліна, де можна подивитися як працюють кінцівки, а також дослідити роботу м’язів і суглобів під час ходьби. Наступний на черзі «експонат» – матка, де можна спостерігати тривимірний процес зародження нового життя. Після цього, потрапивши у шлунково-кишковий тракт, Ви можете з’ясувати як переварюється їжа, а у театрі легень побачити як відбувається процес дихання. Далі починається найцікавіше – робота серця зсередини. Вам надають спеціальні стереоскопічні окуляри, у яких Ви в ролі еритроцитів подорожуєте крізь головний насос нашого організму й розглядаєте усі тонкощі його роботи. Також Ви наочно вивчите як циркулює кров, формуються кров’яні тільця і відбувається процес загоєння ран.

Усередині ротової порожнини Ви можете вивчити роботу язика, смакових рецепторів і голосових зв’язок, у носі Вам продемонструють процес чихання, а в очному яблуці покажуть як на сітківку ока потрапляє світло, а потім трансформується в імпульси й передає зображення у наш мозок. До речі, саме там, у головному центрі управління нашого тіла, й завершується екскурсія.

Варто сказати й про технологічну складову музею. Кожна локація має інформаційні екрани, які транслюють роботу певного органу, а також супроводжується звуковими й візуальними ефектами, які допомагають наочніше продемонструвати всі процеси нашої життєдіяльності.

Також у кожного відвідувача є можливість випробувати власне тіло, наприклад, виконати певні фізичні вправи, що допоможе з’ясувати наявність зайвої ваги, або ж пройти перевірку слуху й зору. Можна пройти тест, який допоможе проаналізувати Ваше харчування. До того ж, Вам продемонструють як впливають на наш організм різноманітні шкідливі звички. Тож, як Ви могли зрозуміти, музей «Corpus» – це не тільки цікава розвага, але й корисні знання, що допоможуть Вам краще зрозуміти власне тіло.

Музей смерті в Америці

Ми звикли до того, що переважно музеї пов’язані із різноманітними сферами нашого життя: історія, культура, наука, спорт, мистецтво, розваги тощо. Усе це, так чи інакше, супроводжує нас протягом усього нашого існування. А як щодо музею, присвяченому кінцевому етапу цього існування – смерті?

В Америці існує моторошний музей, який дарує можливість зазирнути по ту сторону людського буття. Розташовується заклад на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі.

Колекція музею налічує безліч різноманітних похоронних атрибутів, серед яких труни, надгробні плити, похоронні вінки й ритуальний реманент. Але це ще тільки «квіточки». У музеї зберігаються інструменти для розтину й бальзамування тіл, а також величезну кількість фотографій, на яких зображені результати дорожніх аварій, виконання смертних вироків, «діяльність» маніяків і вбивць, жаги моргів тощо. Та навіть це не наймоторошніше що можна зустріти в музеї: макети розчленованих тіл, реконструкція масового самогубства, апарат для еватаназії «Танатрон», листи й ілюстрації маніяків і, напевно, найбільш шокуючий експонат серед усіх – відсічена й забальзамована голова французького серійного вбивці – Анрі Ланрю, відомого як «Синя Борода».

Як зазначають засновники музею, Джей Ді Хелі й Кеті Шульц, головна ідея цього місця – навчити людей цінувати найдорожче, що в них є – їхнє життя.

А життя у нас лише одне. Тож не витрачайте його на щось нудне й безрадісне. Досліджуйте, подорожуйте, відкривайте нові горизонти – і все у Вас буде добре! Приємних Вам мандрівок і незабутніх вражень!

Анна Бухер