Польський Діснейленд – Енерджиляндія чекає саме на Вас!

Бажаєте потрапити у казковий світ, але не знаєте, де він знаходиться? Ми віднайшли координати і радо розділимо їх із вами: величезний парк розваг Енерджиляндія на півдні Польщі подарує магічні відчуття як дітлахам, так і дорослим!

Дев’ять вимірів Енерджиляндії

Парк розваг Енерджиляндія відомий не тільки у межах Польщі, а й у багатьох інших європейських країнах. З моменту відкриття у 2014 році, сюди прямують сотні тисяч відвідувачів, аби на декілька днів поринути у солодку дитячу казку. Тільки у 2018 році сюди завітало більше 1.4 мільйона людей! Звичайно, можна скоротити час перебування на території парку, але тоді не вдасться побачити і половини з усіх шалених атракціонів та майданчиків, тому що в Енерджиляндії вони розкидані аж по дев’ятьох зонах.

Перша зона – для найменших. Тут розташовані нешвидкі гойдалки, майданчики дитячих автомобілів, невисокі гірки, яскраві каруселі та багато іншого, що неодмінно приверне увагу малюків і збереже нерви батькам. У цій зоні усі розваги адаптовані під вік відвідувачів і, перш за все, зорієнтовані на безпеку. У наступній зоні – для дітей 2-6 років – діють майже ті самі атракціони, що й у першій.

Зона «Зимове Королівство» (Winter Kingdom) стане земним раєм для усіх поціновувачів новорічно-різдвяної атмосфери. Різнокольорове світло Саду Вогників не залишить байдужим навіть найсерйозніших туристів, а можливість поговорити зі справжнім Святим Миколаєм і отримати від нього довгоочікуваний подарунок в жодному разі не зможе бути проігнорована! Також у «Зимовому Королівстві» є можливість завітати до різдвяного ярмарку, навчитися випікати імбирне печиво, покататися на ковзанах та з’їхати зі снігового пагорба на гумовій шині.

Ще одна зона запаморочливих розваг у Енерджиляндії – Сімейна зона. Американські гірки тут більш круті, а швидкість на них важко назвати дитячою. Якщо ж вам до вподоби більш розслаблений відпочинок, прямуйте до «Аквапарку», але вважайте, що він працює лише у літній сезон.

Екстремальна зона збирає найзавзятіших і найбезстрашніших відвідувачів із усіх усюд. Нервові клітини будуть розгойдуватися разом із шаленими віражами роллеркостерів, у той час як хвилі адреналіну винесуть вас до вершин ейфорії. Рухи атракціонів у цій зоні дійсно дуже різкі й швидкі, тому не обирайте це місце в разі наявності у вас серцево-судинних захворювань.

«Драконяча зона» (Dragon Zone) разом із зоною «Aqualantis» витягнуть із надр вашої душі екстремальні емоції, які ще довго не покидатимуть вас у повсякденному житті. Врешті-решт – хіба не круто мати фотокартку, на якій ви стрімголов влітаєте у крутий поворот американських гірок?

У цьому році під час зимового сезону в Енерджиляндії буде діяти нова зона розваг – Солодка зона. Концепція цього місця полягає у створенні цілої країни із солодощів, яка ніби зійшла зі сторінок дитячих казок. Солодка вата, плитки шоколаду та льодяники різних смаків – ось те, що притягуватиме відвідувачів до парку з 26 листопада до 23 грудня 2021 року. Не проґавте найцікавіше!

Казкові координати

Беріть до рук записник з ручкою і фіксуйте реальні стежки, що ведуть до казкової Енерджиляндії.

Щоб доїхати до парку із Києва, потрібно забронювати квиток до польського міста Краків, а звідти доїхати прямісінько до містечка Затор, у якому і розкинувся дивовижний світ розваг. Якщо рушати автобусом, дорога до Кракова може зайняти 13-21 годин, а якщо скористатися літаком – близько 2 годин. Рекомендуємо обирати саме авіаперевізників, тому що від Кракова до Затору їхати ще близько години. Якщо ж ви плануєте залишитися у Кракові на декілька днів, читайте тут, як зробити ваш вікенд незабутнім.

На сайті Енерджилядндії розміщено інформацію про усі можливі варіанти шляху до парку, серед яких автобус, потяг, літак і таксі.

Заклинання від коронавірусу

В Енерджиляндії зібрано багато чудес і магічних об’єктів, але засобу для знищення коронавірусу тут, на жаль, ще не винайшли. Вимог щодо входу до парку на офіційній сторінці комплексу не подано, проте для перетину кордону із Республікою Польща, треба дотриматися конкретних умов, які прописані на сайті держави .

Заходити на атракціони та інші локації парку Енерджиляндія дозволено тільки за наявності захисної маски. На території парку розміщено понад кілька сотень місць для дезінфекції, а також працівники регулярно проводять очищення поверхонь. На вході кожного відвідувача сканує спеціальна панель, яка вимірює температуру тіла. Значення не має перевищувати позначку 36.6 градусів за Цельсієм.

Вартість втечі від реальності

Нижче наведено приблизний список витрат на поїздку до Енерджиляндії. Зверніть увагу, що при виїзді не з Києва, а з іншого населеного пункту України, вартість квитків може відрізнятися.

Шлях до парку:

• Автобусний квиток сполученням «Київ – Краків» – від 500 до 1150 грн за місце.

• Авіаквиток «Київ – Краків» – від 394 грн за місце.

• Поїзд від Кракова до Затора – від 50 до 70 євро за місце.

• Автобус «Енерджиляндія» від Кракова до парку – біля 21.50 євро (у два боки)

• Ніч у тризірковому готелі у Кракові – від 29 євро за номер.

Вхід до Енерджиляндії:

• Квиток для дітей зростом до 140 см та пенсіонерів – 21.21 євро.

• Квиток стандартний – 31.93 євро.

До цього списку варто додати витрати на їжу та сувеніри.

Не забувайте перевіряти усі необхідні документи перед початком мандрівки, аби ніщо не затьмарило враження від подорожі. Відпочивайте безпечно!

Дарина Чабанова