SkyUp відкриває нові авіарейси з Харкова до 11 країн

Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала чотири нових та дев’ять відновлених авіарейсів з Харкова до 11 країн: Грузії, Словаччини, Іспанії, Греції, Кіпру, Болгарії, Італії, Чорногорії, Албанії, Чехії та Ізраїлю – про це повідомляє пресслужба аеропорту «Харків». Запуск рейсів запланований на весну-літо 2022 року.



SkyUp Airlines оголосила розклад польотів з Міжнародного аеропорту «Харків» за 13 напрямками.

Нові:

– Братислава (Словаччина) – з 29 квітня щопонеділка та щоп’ятниці (від 1 740 грн)

– Острів Корфу (Греція) – з 28 травня щосуботи (від 3 439 грн)

– Салоніки (Греція) – з 28 травня щосуботи (від 2 023 грн)

– Тель-Авів (Ізраїль) – з 28 травня щочетверга (від 1 782 грн)

Відновлені:

– Барселона (Іспанія) – з 29 квітня щовівторка та щоп’ятниці (від 2 873 грн)

– Тиват (Чорногорія) – з 30 квітня щопонеділка, щосереди та щосуботи (від 3 355 грн)

– Ларнака (Кіпр) – з 1 травня щонеділі (від 2 222 грн)

– Прага (Чехія) – з 5 травня щочетверга та щонеділі (від 1 740 грн)

– Іракліон (Греція) – з 19 травня щочетверга та щосуботи (від 3 638 грн)

– Батумі (Грузія) – з 20 травня щовівторка та щоп’ятниці (від 2 165 грн)

– Ріміні (Італія) – з 1 червня щосереди (від 2 731 грн)

– Тирана (Албанія) – з 1 червня щосереди (від 2 533 грн)

– Бургас (Болгарія) – з 7 червня щовівторка (від 1 882 грн)

Нагадаємо, що вартість вказана за квитки в один бік та без урахування багажу.

Продаж квитків вже відкрито, їх можна придбати в авіакасах, на сайті аеропорту або авіакомпанії .

Анастасія Добуш