Китай розробляє новий повітряно-космічний транспорт

За допомогою «ракети з крилами» туристи матимуть змогу долетіти від Лондона до Нью-Йорка лише за 1 годину.

«Ми розробляємо дешевшу, ніж ракети, що несуть супутники, і швидшу, ніж літаки, крилату ракету для високошвидкісного транспортування “з точки до точки”», — повідомила компанія Space Transportation в інтерв’ю з Yicheng Times.

Транспорт спрямований на перевезення мандрівників з усього світу зі швидкістю 2600 миль (приблизно 4200 км) за годину. На відміну від звичайних ракет, ця модель є придатною для повторного використання.

Наземні випробування розпочнуться вже у 2023-му році, а перший політ з екіпажем планують на 2024-й. Тестування ж ракети-літаку в космосі очікується у 2030-му.

Вартість квитків наразі невідома, однак, враховуючи досвід ракетного літака-попередника Virgin Galactic, за один політ доведеться віддати більше 180 000 фунтів стерлінгів (близько 242 тис. $).

Дарина Пархоменко