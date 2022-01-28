Найкращі туристичні напрямки на 2022 рік

ЮНВТО склала список дестинацій для подорожей на 2022 рік, лідирують Нідерланди
На основі оцінки цих факторів країнам виставляли бали від одного до десяти.
Країнами-лідерами стали Нідерланди, Ірландія, Швейцарія, Греція, Японія, Чехія, Південна Корея, Великобританія, Австрія та Данія.
Першість отримали Нідерланди з балами 6.02
США посіли лише 37 місце Країна отримала низькі результати за такими факторами як кількість хостелів (на 1000 квадратних миль) і ціну на їжу. Проте країна все ще перевершує такі популярні напрямки, як Австралія.
Богдана Чехович