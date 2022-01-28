Найкращі туристичні напрямки на 2022 рік

ЮНВТО склала список дестинацій для подорожей на 2022 рік, лідирують Нідерланди

ЮНВТО склала рейтинг найпопулярніших туристичних напрямів на основі таких факторів, як площа, рівень безпеки, кількість хостелів, оцінка хостелів туристами, кількість барів та ресторанів, можливості для волонтерства, наявність туристичних принад та ціни на їжу.

На основі оцінки цих факторів країнам виставляли бали від одного до десяти.

Країнами-лідерами стали Нідерланди, Ірландія, Швейцарія, Греція, Японія, Чехія, Південна Корея, Великобританія, Австрія та Данія.

Першість отримали Нідерланди з балами 6.02

США посіли лише 37 місце Країна отримала низькі результати за такими факторами як кількість хостелів (на 1000 квадратних миль) і ціну на їжу. Проте країна все ще перевершує такі популярні напрямки, як Австралія.

Богдана Чехович