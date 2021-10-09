Кіото – маленька стародавня Японія

Кіото – це місто, в якому досі дотримуються старовинних японських традицій. Тут, як і сотні років тому, поклоняються духам природи, професії передають у спадок, а вулицями гуляють таємничі гейші і самураї. Що ж це таке? Казки для туристів чи справжня Японія?

До Кіото можна доїхати на швидкісному і мегасучасному поїзді. Станція Кіото розташована в самому центрі міста і, вийшовши з вокзалу, відразу можна побачити Кіото Тауер і торгові центри. Кіото – незвичайне місто. Тут усі визначні пам’ятки розташовані не в центрі, а розкидані по околицях. Тому потрібно бути готовим до того, що доведеться дуже багато ходити.

У цьому місці відразу відчуваєш, що потрапив до старовинного міста. Кіото більше тисячі років був столицею Японії. Ти можеш їхати сучасними широкими проспектами, а потім повернути за ріг і опинитися в минулих століттях: дівчата гуляють в кімоно і юкатах, а хлопці – у класичному самурайському одязі. Кіото відразу зачаровує. Це саме та Японія, про яку можна прочитати в «Мемуарах гейші» або «Гілці сакури». Мініатюрні будиночки, канали з чистою водою, ліхтарики з рисового паперу.

Вранці майже всі магазини закриті. Крім тих, які продають тофу. Тофу – це соєвий сир, японці його просто обожнюють. Тофу їдять свіжим, смажать і навіть запікають. Він завжди на столі. Роблять його так: варені боби заливають водою і перемелюють спеціальної дробаркою, потім отримане пюре кип’ятять і проціджують, щоб відокремити соєве молоко від бобової м’якоті, далі за таємним рецептом соєве молоко створожується, його пресують у брикети, і відправляють на водні процедури. У кожній крамниці свій секрет виробництва тофу, який переходить з покоління в покоління. У крамницях працюють тільки члени сім’ї. Чужинців у таємниці приготування тофу не посвячують. Взагалі японці в Кіото дуже цінують традиції. Якщо дідусь почав займатися якимось ремеслом, то і його син буде ним займатися, і внук, і правнук.

До природи японці ставляться з особливою повагою. Навесні, наприклад, вся країна з розмахом святкує грандіозне свято Ханамі, що в перекладі означає «милування квітучою сакурою». Здавалося б, що тут такого? Подумаєш, вишня заквітла. Але в Японії це ціла подія. По всій країні складають спеціальні календарі квітування. У різних регіонах сакура розквітає з різницею в 1-2 тижні. Спочатку в Нагасакі, потім у Кіото, потім в Осаці, Токіо і Саппоро. Під час Ханамі тисячі японців спеціально беруть відгули, щоб день-другий помилуватися квітучими садами. Кажуть, що в Кіото це виглядає особливо прекрасно. Тут прийнято милуватися сакурою в головному міському парку. Адже саме в ньому росте найбільше і найкрасивіше дерево. Сезон квітування сакури в Кіото офіційно відкривають тільки тоді, коли розпускається головне дерево.

Японці шукають єднання з природою, спостерігаючи за камінням. У храмі Реандзі розташований найзнаменитіший у світі сад каменів. Туристи масово їдуть в Кіото, щоб побачити це диво. На вході всі знімають взуття. Традиційний сад – це завжди 15 каменів. Вони розміщені таким чином, що з будь-якої точки видно тільки 14 каменів, а п’ятнадцятий завжди ховається за іншими. Буддистські ченці медитували тут у повній самоті. Нірвани досягав той, кому вдавалося побачити всі 15 каменів. Спостерігати за садом можна тільки з майданчика храму, і ні в якому разі не можна заходити на майданчик з гравієм, бо це святилище.

Про традиційну зустріч і проведення часу зі справжньої японської гейшею мріє в Кіото чи не кожен турист, але це надзвичайно складно організувати. Гейші дуже потайливі. Вони працюють тільки в чайних будинках, і вхід до них вільний лише для обраних. Гейші бувають двох видів: майко – це учениця гейші, а гейко – це вже повноцінна гейша. Японська дівчина може стати майко в 15 років, для цього вона має скласти спеціальний іспит. А гейко вона може стати вже в 20, для цього ніяких іспитів складати не потрібно. Справжні гейші – ніякі не жриці кохання, тому приходять до них зовсім не за цим. Сучасні гейші – це дорогі японські артистки, яких запрошують на бенкети або приватні прийоми. Кілька годин у суспільстві гейко і майко можуть коштувати 1000 доларів. За ці гроші вони вас уважно вислухають, заспівають кілька ліричних японських пісень, станцюють для вас, навчать вас цікавій грі, і, можливо, деякими елементами народного танцю.

Кіото Студіо Парк. Це величезна кіностудія з цілими кварталами старовинних бутафорських будиночків. Хоча навіщо витрачатися на цілий парк, якщо так виглядає половина Кіото? Тут знімалися всі найвідоміші японські фільми і серіали про самураїв. На відміну від інших кіностудій, тут можна лазити, де хочеш, брати, що заманеться, і відпрацьовувати трюки. Кожен день тут проходять самурайські вистави. Кажуть, тут навіть посвячують у самураї і проводять майстер класи.

Кожен самурай хоча б раз випробовував свою долю. Щоб стати справжнім самураєм, необхідно пройти випробування рибою фугу. Риба фугу – найнебезпечніша риба на планеті. Кілька крапель її отрути більш смертельні, ніж ціанистий калій. Для того, щоб приготувати рибу фугу, у кухаря має бути спеціальна ліцензія. Уся складність полягає у правильній обробці риби. Спочатку їй випускають кров, щоб вона не зіпсувала смак м’яса. Смертельна доза отрути лежить у внутрішніх органах риби, особливо в печінці та жовчному міхурі. Кухар повинен майстерно вирізати всі нутрощі, не зачепивши їх ножем. Особлива майстерність – почистити рибу так, щоб вона залишалася живою. Тоді її м’ясо буде соковитим і особливо смачним. Одна невелика порція риби фугу коштує близько 200 доларів. Її подають у вигляді сашимі, попередньо окропивши їх соком лайма. Риба фугу тягуча, як гума, а на смак солодка і жирна. Звичайно, раніше таке випробування було ризикованим, але зараз цим займаються справжні майстри.

Передмістя Нара – місто, в якому живуть не тільки люди, а й олені. Вони на кожному кроці, живуть цілими стадами. Вони – повноправні члени міста, які ходять де і як захочуть. Найчастіше вони або пасуться в парках, або клянчать їжу в туристів. Нара – давня японська столиця. Зараз про її було велич нагадують лише старовинні храми. Наприклад, храм Тодай досі вважається найбільшою дерев’яною спорудою у світі – 48 м у висоту. У цьому храмі злитий найбільший бронзовий Будда. На цю статую пішло 400 кг золота і 500 тонн бронзи. Кажуть, майстри спочатку відлили статую Будди, а потім звели навколо нього храм.

Якщо ви не були в Кіото, то вважайте, що ви не бачили Японію. Японці тут до цього часу носять кімоно, династії майстрів зберігають секрети старовинних ремесел, а в сучасному житті завжди залишається місце для старовинного і божественного. Дивно, але в Кіото це все не пахне нафталіном, а живе, приваблює і більше вже ніколи не відпускає.

Катерина Тимошенко