Топ 5 безпечних для туризму країн у 2022 році

Безпека туризму відіграє особливо важливу роль у наш час. Компанія International SOS провела дослідження та визначила топ 5 безпечних країн для ваших подорожей у 2022 році.



Компанія, що надає послуги в галузі охорони здоров’я та безпеки, оцінила країни по всьому світу за декількома критеріями безпеки для мандрівників. Експерти вивчили потенційні ризики спалахів соціальних заворушень, політичного насильства та наслідків пандемії у кожній країні.

У результаті найбільш місцем у світі на 2022 рік визнано Норвегію. Скандинавська країна посідає найвище місце у престижному дослідженні, адже у Норвегії надзвичайно низький рівень злочинності навіть у великих містах; крім того, там вкрай низький ризик прояву терористичних атак, а також політичного переслідування чи соціальних заворушень. За даними експертів, це найбільш мирна країна.

На другому місці рейтингу найбезпечніших напрямків сезону 2022 року розташувалася ще одна країна Скандинавії. Це – Фінляндія. Багато туристів щороку приїжджають до цієї країни, щоб відвідати Гельсінкі, Лапландію та покататися на собачих упряжках. Крім того, у Фінляндії дуже низький рівень криміналу та низький ризик страйків та страйків, а також політичного насильства чи загроз терористів.

Третьою з безпеки країною у світі для відвідування туристами прийдешнього року було визнано Швейцарію. Рівень криміналу в європейській країні теж мінімальний, у тому числі таких великих містах, як Цюріх, Берн і Женева. З погляду експертів, невелика держава навряд чи зіткнеться з політичним насильством чи соціальними заворушеннями, як і перелічені вище регіони.

Четвертою безпекою країною для відвідування іноземними туристами у 2022 році була визнана Данія. Скандинавська країна також має знижений ризик політичного переслідування, заворушень серед населення та загроз терористів, що робить її однією з найнадійніших для туризму країн у світі.

П’ятою безпекою країною у світі для туристів стала крихітна європейська країна Люксембург. Маючи трохи менше 700.000 жителів, Люксембург має низький ризик тероризму чи соціальних заворушень. У невеличкій країні чимало гарних вулиць, де так і хочеться прогулятися. Крім цього, туристи можуть досліджувати Арденнський ліс.

Отже, рейтинг найбезпечніших країн світу за версією International SOS на 2022 рік виглядає так:

Норвегія

Фінляндія

Швейцарія

Данія

Люксембург

Анна Тарасенко