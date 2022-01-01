Безпека туристів – понад усе. Нова система порятунку в Карпатах

В Карпатах почала працювати система GРS-моніторингу відпочивальників.

Система GРS-трекінгу для безпеки туристів в Карпатах «Порятунок у горах» допомагатиме повідомити про надзвичайні ситуації та поділитися своєю геопозицією. Для цього потрібно зареєструватися в додатку (вже доступний на системі Android, та в розробці для IOS) та відправити сигнал «SOS».

Зазначається, що додаток працюватиме навіть із поганим покриттям зв’язку.

Система тестувалася близько 6 місяців і тепер працює повноцінно. Додаток може відстежувати як поодиноких туристів, так і туристичні групи.

Також система в режимі реального часу слідкує за поточним місцем перебуванням груп рятувальників та їх маршрутами. «Порятунок у горах» в автоматичному режимі приймає та обробляє повідомлення про надзвичайні події від туристів та тур-груп.

Додаток дозволяє повідомити про надзвичайну ситуацію одним натиском, що повідомляє точні координати та значно скорочує час очікування рятувальників.

Зараз завантажити додаток для системи Android можна за допомогою офіційного сайту ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі «Реєстрація туристичних груп», за деякий час його вже можна буде знайти у PlayMarket.

Анна Тарасенко