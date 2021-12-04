Амстердам: карта мандрівника – що і як відвідати

Амстердам – втілення свободи та краси. Місто натхнення та незабутніх вражень, де пам’ятки на кожному кроці. Місто, в якому жоден турист не буде нудьгувати.

Це унікальне місто, що примудряється задовольнити туристів з будь-якими вподобаннями. Тут чудово поєднуються різні національності, а архітектура міста надзвичайно різноманітна.

The Stedelijk Museum

Музей сучасного мистецтва, якому вже понад 150 років, але його експозиції залишаються популярними та цікавими для відвідувачів різного віку.

В музеї Стеделійк зібрана величезна кількість робіт у всіх стилях сучасного мистецтва, багатьох майстрів з різних куточків світу. В залах переважають тимчасові експозиції. Наприклад, роботи Клода Моне, Огюста Ренуара, Василя Кандинського, Піта Мондріана та інших. На кожній виставці музею демонструють роботи Анрі Матісса, Поля Сезанна, Пабло Пікассо, Марка Шагала.

Дорослий квиток коштує 15 євро.

Дитячий квиток – безкоштовний.

Будинок Анни Франк

Пам’ятка, яка має свою насичену й особливу історію та заманює багатьох туристів, розташована в центрі Амстердама. Саме тут переховувалася дівчинка зі своєю сім’єю від нацистів та писала свій відомий на весь світ щоденник за часів Другої світової війни, оригінал його сьогодні є головним експонатом музею.

Відвідувачі музею мають можливість переглянути біографічний фільм та придбати друковане видання “Щоденник Анни Франк”.

Дорослий квиток – 14 євро.

Дитячий квиток – 7 євро.

Natura Artis Magistra

Найстаріший зоопарк країни. Чудове місце для туристів з дітьми. “Artis” є домівкою для 900 видів тварин. Також в зоопарку є зоологічний та геологічний музеї, бібліотека, планетарій, тераріум, акваріум та дитяча ферма. Для маленьких відвідувачів на території є кілька ігрових майданчиків, кафе та ресторанів.

Дорослий квиток – 20 євро.

Дитячий квиток – 15.95 євро.

Концертна зала “Консертгебау”

Тут ви зможете насолодитися неперевершеною акустикою, захопливою концертною програмою та привабливою неокласичною архітектурою. “Консертгебау” є однією з найвідвідуваніших концертних зал у світі (перше місце посідає Parco della musica) , щороку тут проводиться близько 900 концертів.

Одна з найголовніших подій – Новорічний концерт Nederlands Blazers Ensemble.

Корисні поради

Зазвичай, до амстердамських музеїв вишиковуються немалі черги. Тому краще подбати про квитки заздалегідь та замовити їх онлайн. Зазвичай ціна онлайн-квитка є на 1-2 євро нижчою.

Якщо ви плануєте відвідати музеї Амстердаму, то можна придбати Amsterdam City Card – туристичну картку, у вартість якої входить доступ до 70+ музеїв та атракціонів, круїз-каналами Амстердаму та безлімітний проїзд у міському транспорті.

Єлизавета Бєлінська