Подорож до Південно-Східної Азії : Сінгапур

Сінгапур — острівна країна з неймовірною кількістю досягнень та пам’яток. Вона приваблює туристів яскравими фарбами та вражаючими контрастами.

Сінгапур – дивовижне, яскраве, динамічне місто, де ви можете отримати величезну кількість незабутніх емоцій та вражень.

Цікаві місця

Парк Джуронг

Це місце сподобається любителям пернатих. Тут знаходиться близько 9000 видів птахів: папуги, лебеді, пінгвіни та інші. Парк розподілено на природні зони, кожна з яких відповідає місцю проживання пернатих, які вільно літають парком, що дарує незабутні враження відвідувачам.

Дорослий квиток коштує 18 сінгапурських доларів, а дитячий 12 доларів.

Шрі Маріамман

Найстаріший індуїстський храм на острові, побудований в 1827 році в дравидійському стилі. Вежа прикрашена величезною кількістю скульптур. Через свою архітектурну та історичну значущість храм був визнаний пам’яткою національного значення і вважається однією з головних визначних пам’яток Сінгапуру.

Вхід безкоштовний, але якщо ви хочете зробити фото, доведеться заплатити.

MegaZip Adventure Park

Для прихильників активного відпочинку — це ідеальний варіант. Сумувати вам точно не доведеться. Тут можна знайти: симулятор вільного падіння, гойдалки, тарзанки, скеледром. До речі, саме тут розташована найекстрмальніша канатна дорога в Азії. Але перед підкоренням того чи іншого атракціону необхідно пройти спеціальний інструктаж.

Ціни на квитки залежать від виду атракціону: від 19 до 85 сінгапурських доларів.

Набережна Кларка

Чудове місце для піших прогулянок. Набережна приваблює туристів скульптурами та неймовірною архітектурою. Прийти сюди ввечері або вночі— найкраще рішення. Адже вулиця спалахує сотнями вогнів та доносяться звуки живої музики.

Ви можете відвідати один із затишних ресторанів або кафе, яких тут безліч, та насолодитися стравами різноманітної кухні Сінгапура.

Вежа Мерліона

Мерліон — міфічна істота, напівлев-напівриба, яка є символом міста. Вежа Мерліона є збільшеною реплікою оригінальної статуї в парку Мерліон. Висота її досягає 37 метрів, а розташована вона на острові Сентоза. А в самій вежі розміщено музей та обсерваторію.

Дорослий квиток коштує 10 сігапурських доларів

Дитячий квиток — 7 доларів.

Сінгапур — це місто з насиченою історією, яке поєднало в собі різні стилі культури, мистецтва та архітектури. Чудовий вибір для відпочинку, адже кожен знайде щось собі до душі.

Єлизавета Бєлінська