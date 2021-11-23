Сінгапур: місто інновацій та відпочинку

Сінгапур – «Ворота Азії», де Схід зустрічається із Заходом, найсучасніші технології – зі стародавніми традиціями, а високі хмарочоси, живуть в гармонії з природою. Це одне із найгостинніших міст для мандрівників.

«Левове місто» – саме так з санскриту перекладається Сінгапур. В іноваційному місті знайдеться і тихий парк для родини, і клуб для великої компанії, і розкішні торгові центри для любителів шопінгу.

Транспорт

Перше, що ми бачимо, коли потрапляємо в місто майбутнього – аеропорт Чангі. Він є головним аеропортом в Азії, що перевозить мільйони людей кожного року, також більшість літаків, що прямують до Австралії роблять пересадку саме в Чангі.

Сьогодні він вважається прикладом в авіаційній галузі, оскільки за свої 30 років існування отримав більше 280 нагород та не одноразово був визнаний найкращим аеропортом світу.

Дістатися з аеропорту Чангі до центру Сінгапура можна кількома способами, найпростіший з них – автобус, в кожному терміналі є автобусна зупинка, знайти її простіше простого, варто лише йти за вказівками «Bus to city».

Також доступним видом транспорту в Сінгапурі є метро, проте вхід в підземку можливий лише з терміналів 2 та 3, якщо ви прилетіли в термінал 1, можна скористатися безкоштовним автобусом для переміщення між терміналами. Для оплати проїзду в метро Сінгапуру треба купити картку Ez-link в касі або разовий квиток в автоматі. Також можна скористатися Airport shuttle bus, курсує він цілодобово кожні 20 хвилин.

Найзручніший та найкомфортніший спосіб дістатися до міста – заброньований заздалегідь трансфер з аеропорту до готелю. Вас зустрінуть в аеропорту, допоможуть з речами та доставлять за вказаною адресою.

Щоб ваша поїздка була максимально вдалою та комфортною, варто заздалегідь потурбуватися про готівку та Сінгаруські долари.

Що відвідати?

Сінгапурський ботанічний сад – найбільший сад в Азії, його площа 82 гектари. Головна особливість цього саду полягає в тому, що він відкритий з 5 ранку і до 12 ночі. Політика користування цим ботанічним садом дозволяє влаштувати чудовий пікнік на одній з доглянутих зелених галявин. В саду є три озера, з’єднані красивими відокремленими стежками. У найчистіших озерах можна побачити черепах. Є лебедине озеро, і в ньому, звичайно ж, живуть величні лебеді. Величезна кількість цікавих скульптур трапиться вам на галявинах і серед дерев заповідника.

Тут, можна прогулятися справжніми джунглями, зустріти різних тварин. Живуть в саду мавпи і птиці, часом доріжки поважно переходять варани. Пам’ятайте, що годувати тварин і птахів в Сінгапурі заборонено, отримаєте штраф.

Вхід безкоштовний, щопонеділка – вихідний.

Зоопарк Сінгапуру – найкращий парк тварин. Територія парку та різноманіття мешканців вражає весь світ – леви, жирафи, бегемоти, тигри, рідкісні мавпи та кенгуру, ці мешканці зоопарку не залишать вас без креативних фото.

Якщо ви хочете побачити щось незвичайне, приходьте вночі, адже саме після заходу сонця починає працювати нічне сафарі.

Спостерігати за тваринами можна з електричного вагончика або під час пішої прогулянки.

Вхід платний: дорослі – S$44, діти від 3 до 12 років – S$31, діти до 3 років – безкоштовно, пенсіонери – S$18. Працює без вихідних.

*ціна станом на 18.11.2021

Сингапурське колесо огляду – надзвичайної висоти – 165 метрів, друге за висотою у світі, після відкритого в 2014 році High Roller в Лас Вегасі, яке вище лише на 2 метри. Кожна з 28 обладнаних кондиціонером капсул здатна вмістити 28 пасажирів. Повний оберт колеса займає 28 хвилин. Спочатку колесо оберталося в напрямку проти годинникової стрілки, якщо дивитися з Морського центру, але його напрямок обертання було змінено 4 серпня 2008 року за порадою фахівців в галузі фен-шую.

Вхід платний: дорослі – S$33, діти від 3 років – S$21, діти до 3 років – безкоштовно. Працює без вихідних.

*ціна станом на 18.11.2021

Вулиця Орчард-Роуд – розташована в сучасному та модному районі з фешенебельними готелями, торговельними центрами, ресторанами та клубами. Пройшовшись цією вулицею стає одразу зрозуміло – інноваційні технології вже поруч.

Район Чайна-Таун – це протилежність Орчад-Роуд, – гамірний, велелюдний район, який туристи часто називають «музей просто неба» за колоритність вулиць, кількість храмів та магазинчиків з дешевими китайськими товарами.

Відвідавши Сінгапур, ви зрозумієте, що мрія про літаючі машини та величезні «зелені» мегаполіси не така вже і нереальна.

Сінгапур – це приклад того, як потрібно жити в гармонії з природою, при цьому не обмежуючи себе в розвитку інфраструктури та розбудові країни.

Наталія Дмитрик