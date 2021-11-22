Шевченко — не ікона, або Як українці у Моринцях збираються

Тут Шевченко молодий, модник, гіпстер і романтик, а не старий зажурений чоловік. Тут він не ікона і не портрет зі шкільного підручника. Тут — на «Ше.Fest’і».

«Ше.Fest» — це щорічний мистецький фестиваль, який відбувається у серпні на Черкащині та покликаний розвінчувати стереотипи про Тараса Шевченка. Історія цього заходу почалася з 2014 року, коли Юлія Капшученко-Шумейко разом зі своєю командою зібрали у Моринцях музикантів, письменників, художників, покликали глядачів — і все це для того, щоб відсвяткувати 200-ий День народження поета.

Марафон Шевченкового натхнення

Два фестивальних дні мають дуже насичену програму, тож всюди побувати і все встигнути побачити буде ще тим завданням.

Отож, ваш ранок почнеться із Просвітницької галявини. Сидячи на стогу сіна у затінку дерев, ви слухатимете гутірки на різноманітні Шевченкові теми, казки від Сашка Лірника, розповіді від Василя Шкляра або просто будете насолоджуватися співом та грою як сольних виконавців, так і гуртів. Повірте, Просвітницька галявина аж ніяк не буде схожою на нудну лекцію, де монотонним голосом вам розказуватимуть про геніальність Тараса Шевченка. Насправді тут гумор і харизматичність запрошених спікерів приправлена веселими та яскравими виступами музикантів. На це варто поглянути!

Після такої кількості нової інформації хочеться їсти, тому завітайте на Територію їжі і спробуйте страви, які любив куштувати Тарас Шевченко. Наприклад, борщ з карасями. Тільки намагайтеся бути в перших рядах, інакше є ризик, що, коли до вас дійде черга, борщ уже закінчиться.

Далі можете повернутися назад на Просвітницьку галявину або ж піти на Художню, аби навчитися малювати комікси чи розписувати хною. А потім одразу на екскурсію до місць, де був Тарас.

Не хвилюйтеся, що вашій дитині або молодшому брату чи молодшій сестрі буде нудно на «Ше.Fest’і». Тут для них працює Дитяча галявина. Вони можуть взяти участь у різних майстер-класах, у конкурсі декламації віршів Шевченка, у Ше.Квесті, можуть власноруч виготовити сувеніри.

На годиннику 6 вечора. Отже, час іти в театр! Тут, у Моринцях, по-особливому сприймаються вистави про Шевченка або ж постановки за мотивами його творів. Може, це він сам у них грає?

Після театру готуйтеся танцювати на головній локації фестивалю — Музичній сцені, де у різні роки виступали «Тінь сонця», «Один в каное», «Шпилясті кобзарі», «Go_A», «KALUSH», «Веремій», «Антитіла», «Вій», «Тартак», «Нумер 482» та багато інших. До речі, організатори фестивалю часто запрошують ці гурти виступати повторно, наступного разу, тому є змога майже щороку слухати свою улюблену музичну групу.

Якщо ж ви обожнюєте серпневу ніч і хочете нею сповна насолодитися, то після Музичної сцени повертайтеся до Просвітницької. Вона опівночі, як у казці, перетворюється на галявину «Нічної акустики». Під серпневими зорями, кажуть, слухати поезію і пісні напрочуд романтично.

Хух! Перший день пролетів швидко, і ви втомлені, але повні Шевченкового натхнення лягаєте спати. Переночувати можна безпосередньо на території фестивалю у наметовому містечку, у готелі в Моринцях (щоправда, їх не багато) або попросившись до місцевих жителів.

А назавтра треба ще встигнути зайти на Фольк-сцену, де виступають народні колективи і вчать танцювати українські старовинні танці, та в Грін-рум, де можна сфотографуватися з музикантами і взяти у них автограф. Та не забути заглянути знову на Просвітницьку галявину і на Музичну сцену, адже на другий день там не менш захопливо.

Світ навиворіт

Якщо ж ви хочете бути не просто гостем, а побачити усю фестивальну «кухню» зсередини, то станьте волонтером. У такому разі ви матимете змогу познайомитися ближче із командою «Ше.Fest’у» та із запрошеними музикантами. У переддень фестивалю ви разом з організаторами на автобусі приїдете у Моринці і підготуєте територію до приїзду гостей. Потім для вас буде неофіційне відкриття, далі два наступні дні будете ближчі, ніж інші, до всіх локацій, а після офіційного закриття фестивалю у вас ще буде неофіційне закриття і подарунок. Наостанок ви, повні емоцій та Шевченкового натхнення, повернетеся з організаторами тим же автобусом додому.

На старт!

А якщо ж ви любите активний відпочинок і маєте таких самих друзів, то хутчіш збирайте команду з 8 чоловік і вирушайте на «Ше.Games»! (Більше інформації тут ). З’явилися вони недавно, але вже встигли сподобатися відвідувачам. Отож, заповнюйте заявку, беріть зручний одяг та взуття, і вдалих вам змагань!

Усі дороги ведуть…

… у Моринці! Дістатися туди легше, ніж може здатися на перший погляд. Тим паче, коли ви дуже хочете потрапити на фестиваль. Отож, громадським транспортом шлях до Моринців лежить через Київ, Черкаси та Смілу. З Києва треба виїжджати з автостанції «Видубичі» (рейс до Звенигородки; рейс «Київ–Городище») або з автостанції «Південної» (автобус до Лисянки). Ціна від 170 до 267 гривень. З Черкас та зі Сміли можна дістатися рейсами «Черкаси–Моринці», «Черкаси–Лисянка», «Черкаси–Звенигородка», «Черкаси–Монастирище». Ціна від 95 до 276 гривень. Крім того, до Моринців ви можете дістатися і трансфером «Ше.Fest»: ціна — 250 гривень в один бік; квиток треба бронювати. І не хвилюйтеся: перед самим фестивалем на сторінках соцмереж «Ше.Fest’у» (у телеграмі , в інстаграмі , у фейсбуці ) вам детально пропишуть як, коли і звідки виїжджати, аби приїхати набратися натхнення на Шевченковій землі.

Про «Ше.Fest» можна довго говорити, але, як і будь–який фестиваль, його краще один раз наживо побачити. Аби остаточно наважитися приїхати, ось тут можна подивитися, як він проходив цього року. Головне — взяти готовність змінити своє ставлення до Шевченка і просто любити подорожі.

(Фото із фейсбук-сторінки Ше.Fest’у)

Уляна Лісова