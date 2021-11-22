Два обличчя Мехіко

“Я ввійшов у будинок напроти Кафедрального собору. Даху над передньою половиною будинку не було. Обвалилися крокви. Бита черепиця. Вглибині я побачив чоловіка і жінку, індіанців у національних костюмах. – Ви померлі чи живі? – запитав я. Жінка усміхнулася. – Він п’яний, – зауважила жінка».

Хуан Ральфо «Педро Палермо»

Кафедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці

Кафедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці – католицький храм, що розташований в центральній частині Мехіко, на площі Конституції. Історія собору налічує майже півтисячоліття, перший камінь заклав Ернандо Кортес ще у 1524 році.

Кафедральний собор Мехіко був зведений на місці зруйнованого іспанськими конкістадорами храму ацтекського бога сонця та війни і вважається однією з головних пам’яток міста. Про його важливість свідчить те, що саме в цьому соборі були короновані імператор Мексики Максиміліан Габсбург та імператриця Шарлотта Бельгійська. Цікавим фактом є те, що собор ніколи не був осторонь політичного життя країни. Наприклад, у 2008 році соборна дзвіниця не замовкала протягом всього засідання Верховного суду Мексики з питання легалізації абортів, тим самим висловлюючи протест мексиканців.

Склепіння та колони храму декоровані слоновою кісткою, перламутром та золотом. Головні окраси собору – численні вівтарі, серед яких особливо вирізняється Вівтар Прощення з фігурками святих та ангелів і королівська капела, яка вражає своєю пишністю. У соборі також є підземна усипальня з похованнями єпископів Мексики, датованими 16-17 століттями.

Краси собору додає вежа з годинником, прикрашена статуями Віри, Надії і Любові. Вражає унікальне поєднання ренесансу, бароко і неокласицизму. Інтер’єр собору дивує пишністю та величністю. Із золотим оздобленням гармоніюють вітражі, що наповнюють собор яскраво-жовтим світлом.

Церква Усіх Святих

Церква Усіх Святих розташована в історичних кварталах мексиканської столиці.

ЇЇ історія починається у XVII столітті. Церква має дуже незвичайний вигляд завдяки своєму оформленню.

Купол декоровано зображенням мальтійського хреста, а фасади – кам’яними рельєфами зі скульптурами 12 апостолів.

Головний вхід до церкви розташований між двома колонами.

Церква Сан- Франциско

Церква Сан-Франциско – усе, що збереглося від колись величного монастиря. Це одна з перших церков у Мексиці та на континенті. Вона була збудована францисканцями. Всередині церкви розташований чудовий вівтар, який вкритий золотом.

Церква свого часу пережила низку історичних подій. Тут була похоронна меса за Ернаном Кортесом. Закінчення мексиканської війни за незалежність було відзначено урочистим святом саме в церкві Сан-Франциско.

Після війни за реформи у середині дев’ятнадцятого століття монастир Сан-Франциско, як і багато інших, був розпущений, а більша частина власності була конфіскована урядом. Більшість старого монастиря було знесено й використано на будівництво нових доріг.

Церква, що стоїть сьогодні, – третя, побудована на цьому місці. Перші дві частково поглинули м’які ґрунти Мехіко, і їх довелося знести.

Базиліка пресвятої Діви Марії Гваделупської

Базиліка пресвятої Діви Марії Гваделупської вважається однією з головних пам’яток Мехіко, а й усієї Мексики. Вона розташована на північній околиці Мехіко, на місці явлення Святої Діви Марії.

Згідно з легендою, взимку 1531 р. селянинові на ім’я Хуан Дієго на місці теперішньої базиліки з’явився образ святої Діви Марії. Чоловік розповів про своє видіння єпископу, але той не повірив і зажадав доказів. Коли образ знову з’явився Хуану, він побачив, що на засніженій землі почали розпускатися троянди. Селянин зірвав квіти і, сховавши їх під плащем, подався до церкви. Коли він прийшов до єпископа, накидка зненацька наповнилася яскравим світлом, і на ній з’явився образ Діви Марії.

Нерукотворний образ лику Діви Марії і до цього дня дбайливо зберігається в Базиліці і є найшанованішою святинею народу Мексики.

За переказами, образ Діви Марії Гваделупської рятував мешканців Мехіко від епідемій та повеней. У XVIII ст., під час чергової епідемії архієпископ офіційно оголосив Діву Марію Гваделупську, покровителькою міста Мехіко.

Який маршрут містом обрати – вирішувати вам. А ми бажаємо вам приємної подорожі!

Богдана Чехович