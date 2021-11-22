12 цікавих фактів про Ліхтенштейн

Крихітна європейська країна, яка у 8 разів менша за Лос-Анджелес і має 2-е місце за рівнем ВВП на душу населення у світі вміє дивувати.

Сьогодні ми познайомимо Вас з дуже багатою і казковою країною – Князівством Ліхтенштейн. Країна, яку можна орендувати на добу. Краєвиди цієї країни ніби створені ельфами, а місцеві мешканці багаті, як гноми.

Ліхтенштейн є другою найменш відвідуваною країною в Європі, і в ній проживає лише близько 38 000 людей. Офіційною мовою Ліхтенштейну є німецька. Головне місто налічує 5 вулиць. Маючи площу всього 62 квадратних милі, вона майже у вісім разів менша за місто Лос-Анджелес. Ліхтенштейн має практично нульовий державний борг, а ВВП на душу населення є другим за величиною у світі.

Карликова держава, розташована в центрі Європи. Через свій крихітний розмір іноді стає об’єктом жартів, які одразу припиняються після першого відвідування цього чудового місця. Сюди повертаються знову і знову. Тут навіть на машині не вдасться сильно розігнатися, тому шо можна легко доскочити до Австрії, чи Швейцарії.

Пропонуємо Вам прочитати 12 вражаючих фактів про Ліхтенштейн, його людей та економіку.

1. Дивовижна природа та історія

Ліхтенштейн – це неймовірно мальовниче місце. Гори надзвичайної краси краси, чудові села, на узбіччі пасуться корови з пухнастими вушками. Ця європейська країна з унікальними природними умовами та цікавою історією займає на карті менше місця, ніж столиці деяких держав. На її крихітній території можна побачити три географічні регіони, що відрізняються за рельєфом і природою. На півночі – мальовничу низовину, на заході – родючу долину Рейну, а на південному сході – зону альпійської складчастості. Ліхтенштейн – гірська країна. Гори, що займають три чверті території країни, представлені відрогами хребта Ретикон (Ретіканські Альпи), які складені доломітами, вапняками, мергелями і флішем.

Назва країни Ліхтенштейн походить від стародавнього австрійського роду князів Ліхтенштейну, володіння яких входили до складу різних суверенних держав. Лише в 1806 році Князівство здобуло суверенітет, а в 1862 році за Йогана II Ліхтенштейнського була прийнята перша конституція. Але на початку ХХ століття, ослаблена Першою світовою війною, країна стала настільки бідною, що правителям довелося продавати твори мистецтва з сімейних колекцій. Після війни Ліхтенштейн почав тісно співпрацювати зі Швейцарією, а з 1924 року валютою князівства став швейцарський франк.

Ситуацію змінили реформи, які забезпечили компаніям найнижчі податки та привабливі умови ведення бізнесу, а також конфіденційність для вкладників банків. Сюди перераховували свої заощадження багаті люди з усієї Європи, а великі корпорації створювали філії. Сьогодні в князівстві зареєстровано близько 74 тисяч міжнародних компаній.

2. Немає злочинності, значить, немає огорож

У цій країні не прийнято шуміти, бігати і кричати. Вважається поганим тоном хвалитися багатством. Місцеві жителі майже ніколи не замикають свої двері на ніч чи коли виходять з дому. Останнє умисне вбивство сталося тут більше 10 років тому. Тюремне покарання по всій країні відбували в цілому 7 осіб. При цьому їжу їм привозять з ресторану, оскільки це вигідніше, ніж наймати свого кухаря. Поліцейських тут менше сотні людей.

3. У найбільшому місті Ліхтенштейна проживає лише 6000 чоловік

Шаан є найбільшим містом Ліхтенштейну, але в столиці Вадуц, яка розташована лише приблизно за 11 миль від Шаана, мешканців ще менше: близько 5400 осіб.

4. Ліхтенштейн – єдина країна у світі, 100% території якої знаходиться в Альпійському регіоні

Сім альпійських країн Європи — Австрія, Франція, Німеччина, Італія, Ліхтенштейн, Словенія та Швейцарія — це країни, які охоплюють Альпи, найвищий гірський масив, який повністю лежить у Європі.

Найнижча висота Ліхтенштейну становить понад 1400 над рівнем моря.

Зараз Ліхтенштейн приваблює туристів гірськолижними курортами взимку і пішохідними екскурсіями в Альпи влітку. Місцеві жартують: «У маленькій країні чудові краєвиди». Природа в Ліхтенштейні дійсно дивовижна – гірські вершини висотою до 2600 метрів, вкриті пухнастими ялинками, а рельєфний сніговий килим простягається далеко за горизонт.

Купують тури до Ліхтенштейну заради єдиної мети – щоб побачити та відвідати найвищу вертикальну позначку держави – гору Граушпіц, яка розташована на сході країни та має висоту 2 599 метрів за Балтійською системою.

5. Це друга найменш відвідувана країна в Європі

За даними Всесвітньої туристичної організації, у 2018 році Ліхтенштейн відвідало лише 85 000 чоловік.

Найбільш цікавими для гостей князівства є такі пам’ятки Ліхтенштейну, як пам’ятники середньовічної архітектури, зимові курорти, а також відомий Музей поштових марок у Вадуці, де можна побачити понад 300 вітрин з марками, випущеними з 1912 року.

Зараз Ліхтенштейн у цій номінації поступається лише Сан-Марино, а до цього це була найменш відвідувана країна в Європі.

6. Нульовий державний борг та друге місце за ВВП

Хто б міг подумати, що ця «міні» держава казково багата. Справа в тому, що Ліхтенштейн – це країна з дуже низькими податками для іноземних компаній, як зараз прийнято говорити – офшор. Щоб зареєструватися в Ліхтенштейні і не платити податки, кожна компанія зобов’язана взяти в частку одного з місцевих жителів. Сьогодні кожен громадянин Ліхтенштейну отримує середню зарплату від 2-х іноземних компаній, тому кожен живе тут у своє задоволення, не напружуючись.

Співвідношення боргу до ВВП країни становить 0,5% , а національні та муніципальні бюджети мають загальний профіцит, згідно з Фондом державної політики та конституційного права Ліхтенштейну.

За розміром ВВП ця країна поступається лише Монако, де ВВП на душу населення становить 166 726 доларів, а приблизно одна третина населення – мільйонери.

Ліхтенштейн має процвітаючий сектор фінансових послуг та низку інших галузей, включаючи електроніку, харчову промисловість, виробництво металів та текстилю, стоматологічні вироби, оптичні прилади, кераміку та фармацевтику. Високоприбутковою галуззю є туризм.

7. Країна, яку можна орендувати на добу

За 70 тисяч доларів можна на добу стати повноцінним правителем держави: публікувати свої закони, вводити власну валюту, перейменовувати населені пункти, влаштовувати свята. Словом, за свої гроші можна робити все, що душа забажає. Але рівно через 24 години дія документу, що дає право оренди країни, автоматично припиняється, і ви стаєте звичайним туристом, якого поліція має право депортувати з країни за будь-які порушення.

Про те, що Ви хочете тимчасово стати главою держави, необхідно завчасно повідомити владу Ліхтенштейну та надати детальний план своїх дій у званні монарха. Крім того, необхідно заздалегідь оформити всі документи, в яких будуть «закріплені» ваші укази та рішення.

У відповідних буклетах детально описано день монарха, який орендував країну. Тут, звісно, не тільки державні справи, а й помпезний виїзд із 150 запрошеними Вами гостями. Далі будуть відвідування музеїв, катання на конях столицею, дегустація найдорожчих вин з підвалів монарха (тобто князя) та багато іншого. Все, що відбувається, можна сфотографувати та зняти на відео.

Ліхтенштейн врахував, що юридично така оренда дозволяє змінювати політичну систему, фінансову систему, призначати та знімати чиновників. Тому, вони знайшли спосіб, як цього не допустити. Виявляється, кожен, хто хоче орендувати країну, зобов’язаний надати владі (принаймні за півроку до вступу на коронацію) детальний опис усіх своїх дій у годинах і хвилинах. А це означає, що затримка через щось із оформленням документів із піврічним відліком часу автоматично несе серйозні проблеми з в’їздом у Ліхтенштейн. Відомий лише один випадок, коли багатий репер Снуп Догг хотів орендувати Ліхтенштейн. При цьому він зіткнувся лише з труднощами з оформленням документів із датами на півроку вперед. Йому офіційно відмовили в оренді через плутанину з документами.

Формально на деякий час заборони орендувати державу немає. Але, насправді, є багато навмисно поставлених перешкод. Так у чому ж, власне, сенс проекту? Здається, Ліхтенштейн отримав безкоштовну чудову рекламу, яка приваблює туристів з усього світу.

8. Єдиний мільярдер країни і 50% ВВП

Christoph Zeller, який був 13 років генеральним директором компанії із випуску стоматологічної продукції Ivoclar Vivadent AG, заробив $ 3,1 млрд, а це половина ВВП крихітної європейської країни.

9. Ліхтенштейн не має армії з 1868 року

Іноді до країни випадково проникає швейцарська армія, яка проводить навчання в лісі біля кордону з Ліхтенштейном.

10. Більше половини робочої сили Ліхтенштейну приїжджі

За даними Ліхтенштейнського фонду публічної політики та конституційного права, наприклад, у 2016 році 54% робочої сили Ліхтенштейну приїздили на роботу з Швейцарії, Австрії та Німеччини.

11. У Ліхтенштейні немає аеропорту

Ця країна настільки маленька, що її можна обійти за день, тому потрапити сюди можна тільки автобусом. Найближчий аеропорт розташований в Цюріху, приблизно за півтори години їзди від столиці Ліхтенштейну.

12. В Ліхтенштейні майже немає безробітних

За даними Управління статистики Ліхтенштейну, рівень безробіття в країні становить 2,1%.

При цьому в країні зареєстровано понад 70 тисяч іноземних компаній. Головна цінність – насолоджуватися життям і не заважати іншим. Ця країна добре впоралася із завданням довести, що в сучасному світі розмір не має значення, що щастя і багатство не вимірюється кількістю танків і ядерних боєголовок. У цій першій мікроскопічній країні люди в 5 разів безпечніші, ніж у США. Головне багатство тут не нафта і газ, а люди і природа.

Ліхтенштейн – затишна, дуже маленька країна, ніби сходить із середньовічної пасторалі, вражає своєю красою, самобутністю, історією та культурою. Ліхтенштейн називають країною для шоу. Люди приходять сюди, щоб сказати: «Я був у одній із найменших країн світу». Ліхтенштейн лише за пару днів візьме у вас кілька сотень євро і відпустить. Але з іншого боку, якщо ви хочете спокою серед казкових гір, Ліхтенштейн – правильний вибір.

Катерина Гришина