Незвичайні розваги для туристів у аеропортах світу

Літак є одним із найбільших світових відкриттів. Згодом і аеропорти стали невід’ємною частиною туристичної частини життя населення. Не дивно, що в деяких із них пропонують досить незвично проводити час в очікуванні рейсів.

Лабіринт в аеропорту Чангі, Сінгапур

Деякі аеропорти справді можуть нагадати лабіринт через відсутність або заплутаність інформаційних вивісок та вказівників. Відвідайте єдиний у своєму роді дзеркальний лабіринт в аеропорту, який розташований у відкритому парку з навісом.

Тут Ви зможете повністю відчуйти, що загубилися в дзеркальному лабіринті, вкритому зеленню та квітами та перевірити свої навички подолання складних ситуацій у нескінченній камері, розташованій в кінці лабіринту, якщо ви дійдете до кінця.

Після проходження лабіринту перед вами відкриється прекрасний вид на навколишню місцевість з висоти пташиного польоту.

Стати пілотом в аеропорту Цюріха, Швейцарія

Відвідавши аеропорт в Цюріху ви можете стати пілотом. Не сертифікованим, звісно, але навчитись декільком базовим речам цілком зможете.

Для цього «Sim Academy» організовує тренувальний імпровізований політ, де ви сідаєте за штурвал. Можна обрати один із 4 типів літаків і спробувати політ як індивідуально з тренером, так і з компанією інших охочих політати.

Аеропорт також пропонує інші розваги для любителів польотів. Наприклад, тур «Airside Foto», з яким у вас буде ексклюзивний доступ до всього аеропорту, бінокль «Airscope» для кращого огляду з оглядового майданчика, і ви навіть можете поспостерігати, що бачать диспетчери під час їх прямої трансляції веб-камери.

Лови хвилю в аеропорту Мюнхена, Німеччина

Швидка ходьба через термінали аеропорту — це не єдина фізична активність, доступна відвідувачам міжнародного аеропорту Мюнхена.

З 2012 року там щорічно проводиться чемпіонат Surf&Style, на який з’їжджаються серфери з усього світу. Під час змагань гостям пропонують безкоштовно приєднатися та зловити хвилю в критому басейні зі штучними хвилями. Тому якщо ще є час до рейсу – не зволікайте і не відмовляйте собі у задоволенні.

Тур військовим тунелем в аеропорту Сараєво, Боснія і Герцеговина

Всі вищеназвані аеропорти пропонують розваги всередині терміналів, але аеропорт Сараєво пропонує потрапити до історичної пам’ятки, яка розташована прямо під ним.

Сараєвський тунель, або Тунель Надії, був побудований у 1993 році для того, щоб з’єднувати різні боснійські території, коли місто зазнавало нападу сербів.

Цей тунель використовувався для транспортування зброї, вантажів та інших ресурсів необхідних для підтримки територій, що опинилися в облозі. Тому перед вильотом ви можете здійснити цікаву екскурсію та ближче пізнати історію цієї місцевості.

Знайомство з національною культурою в Інчхонському аеропорту, Південна Корея

Подорожуючи в нове місто, вам, напевно, захочеться поринути в культуру того місця, куди Ви мандруєте. Саме в аеропорту Інчхона ви можете побачити як туристів зустрічають корейці.

Аеропорт організовує безкоштовні екскурсії містом, під час яких Ви можете познайомитися з традиціями та історичними артефактами країни у самому приміщенні аеропорту, у численних культурних центрах Кореї, музеях, художніх галереях та обсерваторіях.

Південнокорейський міжнародний аеропорт Інчхон – один із найцікавіших аеропортів. В ньому розташовані кілька корейських культурних центрів, де можна безкоштовно послухати музику, переглянути танцювальні шоу, а також спробувати себе у традиційних корейських формах мистецтва.

Тому немає сенсу сидіти кілька годин в очікуванні свого рейсу. Багато аеропортів світу пропонують такі види розваг, про які ви навіть не знали. Мандруйте з користю!

Вікторія Коцюбинська