Унікальна Рига: знайомство з мистецтвом Латвії

Рига – місто з 800-річною історією, справжній музей під відкритим небом. Місто розташоване на перетині історичних торгових шляхів і не раз переходило від однієї могутньої країни до іншої, що не могло не позначитись на різноманітті архітектури.

Рига – це багаті будівлі в стилі модерн, чудові паркові комплекси, а також типові будівлі, що залишилися ще з радянських часів. Також тут просто величезна кількість музеїв на будь-який смак. Тож поговоримо про декілька місць, де Ви зможете дізнатись та побачити багато цікавого про мистецький напрям митців Латвії.

Розпочнемо з Латвійського національного художнього музею. Він є найважливішим художнім музеєм Латвії та першою будівлею в Балтії, спроектованою спеціально для потреб художнього музею. Будівля музею є пам’яткою архітектури національного значення. Це одна з найбільш вражаючих історичних будівель на кільці Ризького бульвару та один із найстаріших музеїв Риги, заснований у 1869 році.

В 1869 році, завдяки старанням комісії, під керівництвом члена Ризької ратуші Августа Генріха Холандера, в будівлі міської гімназії відбулося відкриття Ризької міської картинної галереї.

У 1872 у картинна галерея об’єдналася з Ризьким німецьким товариством заохочення мистецтв. Згодом була створена спільна експозиція розмістилася в будівлі Ризького політехнікуму.

Потім виникла гостра потреба у власних приміщеннях. За рішенням міської ради, було споруджено необарочну будівлю Міського художнього музею (1903 – 1905). Її архітектор, відомий мистецтвознавець та історик Вільгельм Нейман, став першим директором музею.

Зараз у музеї представлено понад 50 000 творів мистецтва. Представлені полотна як латвійських художників, так і зарубіжних. Сама будівля музею в стилі класицизму і бароко є пам’яткою архітектури. Побудовано воно в 1905 році. Більше, ніж через 100 років проведена реконструкція будівлі.

Крім двох поверхів, заповнених творами мистецтва в стилі модерн і експресіонізм таких художників, як Яніс Розенталс і Йохан Вальтерс, у підвалі будівлі проводять тимчасові виставки відомих майстрів пензля та тераса на даху, з якої ви можете помилуватись чудовим видом на місто.

Після реконструкції будівлі Латвійський національний художній музей отримав сучасну інфраструктуру та середовище для експонування творів мистецтва, проведення виставок, а також для освіти населення.

Музей збільшив обсяг виставок, покращив обслуговування клієнтів і урізноманітнив освітні можливості для різних потреб та інтересів відвідувачів. Супутні заходи та освітні програми для різних вікових категорій дають можливість покращити знання з мистецтвознавства та сучасного мистецтва, а також розвинути креативність.

Новий підземний об’єм містить приміщення для зберігання 40 000 творів мистецтва, а також майстерні консерваторів. У будівлі розміщені колекції латвійського живопису, графіки та скульптури, що охоплюють період з 18 століття до середини 20 століття, включаючи три меморіальні колекції, які містять безліч творів мистецтва, документів і меморіальних предметів.

Національний художній музей Латвії відкритий для відвідувачів шість днів на тиждень. Кожної останньої неділі місяця відвідувачі мають можливість безкоштовно відвідати постійну експозицію музею. Музей закритий по понеділках. Зараз для українців вхід безкоштовний завжди.

Наступним у цій статті буде Латвійський музей декоративного мистецтва та дизайну. Він є туристичною визначною пам’яткою та має найбільшу колекцію експонатів професійного декоративного мистецтва та дизайну в Латвії. Заснований 6 липня 1989 року.

Цей музей сам по собі вже є експонатом, оскільки будівля музею — це колишня церква Святого Георгія, найстаріша дерев’яна споруда Риги, що зберіглася. Але цікавим є не лише фасад, а й «начинка».

Фонди музею досить великі: це сім колекцій: національний текстиль, кераміка та порцеляна, а також мистецтво обробки металу, шкіри, роботи з дерева та скла. Колекція дизайну наймолодша, а ще тут є найбільша колекцію робіт засновників латвійського модернізму.

Латвія завжди славилася своїми декоративно-прикладними традиціями. Тому при музеї працюють творчі майстерні, проводяться майстер-класи, які можуть відвідати бажаючі освоїти латиські національні традиції у прикладному мистецтві.

Музей регулярно організовує актуальні та масштабні виставки, творчо використовуючи власну колекцію, а також колекції інших музеїв, щоб ознайомити публіку з історією, сьогоденням і майбутнім декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.

Декілька предметів із колекції музею внесено до Латвійського канону мистецтва та дизайну та вони отримали міжнародне визнання.

Зараз колекція Музею декоративно-прикладного мистецтва та дизайну налічує понад 11 928 експонатів, а у виставкових залах їх близько 500. Постійна експозиція музею представляє роботи провідних латвійських дизайнерів і художників, що розповідають про розвиток професійного декоративного мистецтва та дизайну в період з кінця 19 століття до сьогодні.

Працює з вівторка до неділі з 11:00 до 17:00, а у вівторок до 19:00. Кожної останньої неділі місяця та 18 травня вхід вільний. А також зараз для українців вхід безкоштовний.

Далі трішки інформації про оперу в Ризі. Латвійська національна опера – центр музичного життя Латвії. Вона є домівкою для Національних труп і опери, і балету.

Побудовано будівлю в 1863 році і спочатку вона належала Міському Німецькому театру. За роки воно перенесло пожежі, потрапляння артилерійського снаряда і кілька реконструкцій. Унікальна архітектурна пам’ятка оточена бульварним кільцем та парком із міським каналом.

Зараз у опері виступають провідні солісти та ставляться світові шедеври балетного та оперного мистецтва. Щороку тут відбувається до 200 вистав, з яких п’ять-сім є прем’єрними.

З однаковим успіхом точаться як класичні постановки, так і сучасні інтерпретації опер, створені молодими авторами. Це місце завжди переповнене глядачами. У національній опері проходять найвизначніші культурні події країни.

Що ж, це була наша невелика підбірка цікавих місць Риги. Сподіваємось, що Вам сподобаються ці місця. Звичайно, цей список можна ще продовжувати, але якщо Ви бажаєте насолодитись спокійною та атмосферною Ригою лише декілька днів, то ці місця просто обов’язкові до відвідування!

По від’їзду не забудьте придбати сувеніри. У Ризі постійно натикаєшся на приємні туристичні магазинчики, де є все, що душа бажає. Звичайно ж, знамениті консерви, які обов’язково треба придбати, адже це Прибалтика, і зробити такого роду «галочку» в списку ви просто зобов’язані! Якщо ж ви хочете поділитись смаками Риги, то обов’язково прихопіть з собою кілька банок шпротів або пляшку відомого Ризького бальзаму. А друзі, яким Ви привезете їх замість магніту, точно подякують!

Анастасія Білоус

(Фото автора)