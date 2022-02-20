Кенія. Сафарі, відпочинок та ночівля в Джирафф Манор

Ця африканська країна наповнена природною красою та самобутньою культурою. Засніжені гірські вершини сусідять із випаленою сонцем саваною. Кратери сплячих вулканів змінюються рожевими від зграй фламінго озерами. Яскрава флора та різноманітна фауна, унікальні етнічні групи та рідкісні діалекти – всі ці не схожі ні на що особливості приваблюють туристів з усього світу. Це все – Кенія.

Кенія справедливо вважається прабатьківщиною людства. Саме тут, на березі озера Рудольф, у рифтовій долині археологи знайшли залишки найдавнішої людини, вік якої налічує понад 2,5 мільйони років. Кенія розташувалася з обох боків від екватору на східному узбережжі Африки. На сході країна межує з Сомалі та омивається водами Індійського океану, на півночі – з Ефіопією. На північному заході сусідом Кенії є Південний Судан. Захід межує з Угандою та омивається озером Вікторія. А на півдні Кенія поділяє кордон з Танзанією.

Сафарі

Першою причиною відвідати Кенію є сафарі. Знайомство з великою африканською п’ятіркою (левом, слоном, леопардом, носорогом, буйволом), можливість наочно побачити представників африканської фауни в природному середовищі – мрія мільйонів туристів. Багато національних заповідників Кенії входять у топ найкращих національних парків Африки. Кожен з них має свою родзинку.

Якщо мрієте про сафарі з видом на Кіліманджаро – ласкаво просимо в Амбоселі. Якщо цікавить велика міграція багатотисячних стад парнокопитних, що рухаються у пошуках зелених пасовищ – вам у Масаї Мара. Саме в цьому заповіднику ви обов’язково зустрінете великих хижаків Африки: гепарда, лева, леопарда.

Заповідник Тсаво

Найстаріший заповідник Кенії – Тсаво. Саме тут спостереження за життям тварин поєднується з відпочинком на березі Індійського океану.

А в національному заповіднику Самбуру можна побачити рідкісного жирафа Сомалі, сомалійського страуса і жирафову газель геренук.

Загалом у Кенії більше сорока національних парків та заповідників, розташованих у різних кліматичних зонах – від мангрових джунглів до саван та пустель.

Озера Африки

Кенія – країна найкрасивіших в Африці озер: Накуру, Натрон, Магаді, Багорія, Борінго, Найваша.

Накуру – справжня перлина, озеро відоме багатомільйонними зграями рожевих фламінго, парком “Лейк-Накуру” та найстарішим розплідником носорогів. Озеро Накуру оточене гарячими джерелами, гейзерами, густими заростями чагарників та акаціями.

Це одне із восьми озер Великої Рифтової Долини, у водах якого живуть креветки та особливі водорості, що так приваблюють зграї фламінго та пеліканів.

Ранок із жирафами

У Кенії безліч розплідників та центрів реабілітації тварин. Шимпанзе, слони, носороги, жирафи знайшли притулок та захист у спеціальних парках, адаптованих під умови життя у природному середовищі. Неподалік від Найробі, навпроти Центру жирафів, розташувалася знаменита Садиба жирафів, або Giraffe Manor – елегантний готель у будівлі англійського маєтку, збудованого у 1932 році.

Жирафи приходять на територію готелю, як правило, вранці та ввечері, просовують свої голови у величезні панорамні вікна та отримують від постояльців усілякі смаколики. Вони спокійно гуляють територією та не звертають уваги на людей. Ночівля в цьому готелі коштує недешево, але враження від перебування тут залишаються на все життя.

Різноманітність міста

Кенія вражає різноманітністю фауни як на землі, так і під водою. У водах національних морських парків Малінді та Ватаму водяться скати, восьминоги, китові акули, морські черепахи та величезна кількість тропічних риб.

Не менш цікавими є міста Кенії. Момбаса – розташоване на екваторі. Центр його знаходиться на кораловому острові та омивається теплими водами Індійського океану. Тут можна відчути атмосферу середньовічного східного міста, в якому поєднуються арабські, перські, європейські та місцеві африканські традиції.

Ламу і Пате – найдавніші міста на сході країни. Тут збереглися екзотика середньовічного суахілійського міста та давні традиції місцевих племен, а вулички настільки вузькі, що і досі немає автомобілів. Та, звісно, столиця Кенії – Найробі, що на мові масаїв означає “потік холодної води” – одне з найбільших міст Східної Африки з індійським кварталом, десятками чудових індуїстських храмів, безліччю мечетей, православною церквою Святого Марка. Не відвідавши це галасливе місто, навряд чи можна зрозуміти таку дивовижну країну, як Кенія.

Подорож до цієї чарівної країни нікого не залишить байдужим. вона подарує вам спогади на все життя, і, можливо, Ви ще не раз захочете сюди повернутися.

Влада Юрченко