Гори чи море? Одвічна боротьба за туристів

Вирушити взимку в гори та відчути всю красу цієї пори року, чи змінити клімат та ніжитись під сонцем біля моря? Що б обрали Ви для своєї майбутньої подорожі?

Кожна людина має власні комфортні зони та побажання стосовно відпочинку. Тому ми вирішили розглянути відмінності між такими типами відпустки.

За вітаміном D в теплу країну

Коли вся Європа покривається снігом, Єгипет, Шрі-Ланка, Домінікана, Куба, Мексика, Абу-Дабі та інші, оголошують ідеальний пляжний сезон. Адже у літній період деякі з них проживають справжню спеку до +50°C й вище або період щоденних злив . Багато хто каже, що комфортний відпочинок починається з середини осені або з грудня місяця.

Море круглий рік тішить шумом хвиль, теплими промінчиками сонця, тропічною природою, зручним шезлонгом та готелями з комфортними умовами. Зазвичай такий відпочинок обирають для повного релаксу, але за бажанням до нього можна додати й трохи активностей. Екскурсії, дайвінг, серфінг, катання на гідроциклі – це навіть не половина того, чим можна зайнятись. Мабуть, більшість українських туристів купують в зимній період квитки на літак для зміни клімату, а по приїзду додому не можуть залишити себе хоч без декількох днів відпочинку в рідній атмосфері із засніженими краєвидами.

Отож ми вважаємо, що люди не тікають в іншу країну через неприязнь до холоду, а купують білети, бо отримують кращі пропозиції року від завжди теплих туристичних країн.

Привабливість зими

Ті хто любить активність та спорт, гарячі чани, святкові ярмарки, фуд-корти з ароматним глінтвейном та імбирними пряниками скоріше за все оберуть горно-лижний курорт. Адже, коли як не зимою можливо відчути на собі такі принади гір, як катання на санях, плюшках, лижах та сноубордах, а після цього грітись в чані чи теплому закладі, куштуючи сезонні страви.

Звичайно такий тип відпочинку кардинально відрізняється від того де можна потішитись під сонцем, він активніший. В горах максимальний мороз, більшість відпочивають в готелях та мають при собі знаряддя для спуску з трас, дехто просто приїжджає відчути зиму по справжньому, а найсміливіші відправляються в похід у гори при екстремальних умовах.

Якщо подумати, абсолютно кожний курорт не схожий на інший, бажання людей різні, поняття “відпочинок” для кожної людини індивідуальне, хтось відпочиває спускаючись з височенної гірки в мороз, а хтось гортаючи книгу на березі моря.

Читайте на нашому сайті про чудові місця світу та обирайте для себе найкращий варіант подорожі. Бажаємо вам гарних відпусток !

Анастасія Можар