Де знайти блакитну лагуну, або Найкращі пляжі Мармариса

Сюди приїжджають насамперед за гарною природою та комфортним пляжним відпочинком. Пляжі Мармариса неоднорідні за своїми характеристиками, але їх об’єднує дві риси – чисті води та мальовничість. Тому сьогодні хочемо презентуємо вам підбірку найкращих пляжів!

Мармарис — визнана багатьма курортна перлина Туреччини, розташована на узбережжі Егейського моря. Безсумнівними плюсами Мармариса є менш спекотний, ніж в інших місцях, клімат, безтурботне та затишне море.

Пляж Ічмелер

Один із найкращих пляжів Мармариса, який розташувався в невеликому курортному селищі Ічмелер і приваблює, перш за все, своєю мальовничою місцевістю.

Ічмелер покриває переважно дрібний світлий пісок, проте при заході у воду зустрічається дрібна галька. Море спокійне, вхід у нього рівний і пологий. Це цілком безпечне та комфортне узбережжя для відпочинку з дітьми.

Пляж Ічмелер обладнаний усім необхідним – шезлонгами та парасольками, вбиральнями, душовими та роздягальнями. Пляж може порадувати своєю розвиненою інфраструктурою: уздовж усього узбережжя є багато кафе, магазинів, барів та готелів.

Пляж Турунч

Турунч вирізняється красивою бухтою з чистими морськими водами. Протяжність його узбережжя становить близько 1,5 км. Це спокійна місцевість, оточена гірськими рельєфами, де можна відпочити від міської суєти.

Оскільки Турунч віддалений від курорту, великого скупчення туристів тут немає, що є чималим плюсом для сімей з дітьми.

Покриття пляжу складається з гальки та піску, захід у море нерівномірний, на дні можуть траплятися великі камені. Так як пляж оточують гори, тут практично немає вітру, а разом з ним і хвиль.

Турунч – це безпечна та екологічно чиста місцевість, що підтверджує привласнений йому Блакитний прапор. Загалом пляж більше підходить для безтурботного відпочинку в оточенні неймовірної природи, тому будь-яких сучасних розваг тут шукати не варто.

Пляж Сітелер

Цей пляж вважається найкращим та найчистішим пляжем Мармарису.

Сітелер розташований за 3 км на південний захід від центру міста і славиться своїми прозорими водами та чистотою. Загальна довжина пляжу перевищує 2 км. Основну частину відпочиваючих тут складають жителі готелів, що розташовані неподалік берега, тому народу на пляжі завжди багато. Покриття узбережжя галькове, складається переважно з дрібної гальки, де-не-де можна зустріти піщані острівці. Захід у воду рівномірний, тому цілком підходить для дітей.

Варто враховувати, що для цієї місцевості характерні холодні течії, тому навіть у розпал літа вода може виявитися прохолодною.

Цей пляж умовно можна поділити на дві частини: безкоштовну зону та готельну територію. Безкоштовна зона менш доглянута, тут відсутні шезлонги та душові, а ось готельна територія готова надати всі вигоди за додаткову плату.

Центральний пляж Мармариса

Один з найбагатолюдніших пляжів, довжина якого становить більше 1 км, розташувався в самому центрі курорту. На узбережжі є як нічим не обладнана безкоштовна територія, так і облаштовані зони з платними послугами.

У різних частинах покриття складається з піску або гальки, тому цей пляж можна віднести до піщано-галькових. Він має вузенький берег, а при вході в море потрібно пройти через смужку гальки, тому для комфортного купання варто придбати спеціальне взуття.

Захід у море досить рівний, але сама вода каламутна. Загалом цей пляж підходить для відпочинку з дітьми. На території є можливість купити прогулянковий тур на яхті та зайнятися водними видами спорту.

Пляж Амос

Цей пляж більше підходить для відокремленого відпочинку, адже через його віддаленість від міста тут не так багатолюдно. Невеликий шматок узбережжя, довжиною не більше 200 метрів, сховався за кам’янистими пагорбами та пишною зеленню. Його характерною рисою є кристально чисті води, у яких добре видно численних морських жителів.

За свою доглянутість та безпеку пляж Амос отримав сертифікат Блакитного прапора. Покриття Амоса складається із дрібної сірої гальки, захід у воду зручний.

Неподалік узбережжя розташувався мініатюрний зоопарк, тому цей пляж ідеально підходить для сімей з маленькими дітьми. На березі відкрито невеликий ресторан, де можна скуштувати страви зі свіжих морепродуктів та національної випічки.

Отже тепер ви знаєте які чудові, різноманітні та водночас чисті пляжі існують в Мармарисі – зовсім іншої та незвичної для багатьох Туреччини. А який пляж обрали б ви?

Альвіна Поліщук