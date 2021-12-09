Ліон – французьке місто нефранцузького походження

Подорожуючи Францією, туристи зазвичай відвідують романтичний Париж, сонячну Ніццу або вишуканий Страсбург. Але є у країні місто не менш чарівне й прекрасне. Місто зі славетною історією, дивовижною архітектурою, аристократичним духом і численними культурними скарбами. Місто, яке нікого не залишить байдужим. І це місто – Ліон.

Хвилинка історії

Історія Ліону починається ще за декілька століть до нашої ери, коли в районі злиття двох річок – Рони й Сони – стародавній кельтський народ заснував тут місце торгівлі, а пізніше відбудував на пагорбі Фурв’єр місто-фортецю Лугдун. У 43 році до нашої ери за участі Цезаря та його соратника Луція Мунація Планка поселення захопили й створили римську колонію. Місто швидко цивілізувалося: зводилося безліч споруд і фортець, з’явилися дороги. Фортеця Лугдун відігравала важливе стратегічне, військове й торговельне значення, тому незабаром її відбудували, розширили й зробили столицею Галлії. Увесь цей час місто процвітало й розвивалося, проте наприкінці 2 століття у ході битви Септимія Севера й Клодія Альбіна його розграбували й спалили. У Ліоні почався занепад.

У 5 столітті місто захопили бургундці, а у 6 столітті його опанували франки. Далі протягом багатьох років Ліон спустошували й розграбовували, аж поки у 9 столітті до влади не прийшов Карл Великий. За його правління Ліон відродився. Після розпаду імперії франків тут панувала церковна влада. Місто росло й розвивалося до 11 століття, а потім, внаслідок загарбницьких дій з боку Німеччини, Ліон розділили по річці Соні: одна половина відійшла завойовникам, інша – Франції.

Упродовж 12-13 століття у місті панувала церковна влада й архієпископ. Згодом постійний гніт, жорсткі вимоги й всевладдя Церкви набридли місцевим жителям, тож вони попросили захисту у французького короля, який на початку 14 століття узяв місто під свою опіку й приєднав до Франції.

У 15-16 столітті у Ліоні процвітає торгівля: проводиться безліч ярмарків, з’являється книгодрукування, виникає виробництво шовкової тканини. Потім внаслідок релігійних війн, у яких Ліон взяв активну участь, та чергової епідемії чуми, місто знову почало занепадати.

Ситуацію погіршила й Французька революція. Жителі Ліона виступили проти якобінців і повалили їх диктатуру, після чого місто проголосили ворогом революції, а згодом захопили й практично повністю зруйнували. Відродження й відбудування Ліона почалося тільки за влади Наполеона.

У часи Другої світової війни Ліон був окупований німецькими загарбниками й неодноразово зазнавав численних бомбардувань як з боку ворогів, так і союзників.

Сьогодні Ліон є третім за величиною містом країни й другим за значенням після столиці. І хоча місто не може похизуватися великою популярністю серед туристів, проте йому точно є чим здивувати гостей Франції.

Шлях до французького Риму

Напевно, найпростішим і найкомфортнішим способом дістатися до Ліону є літак. У місті є власний аеропорт – Lyon-Saint Exupery. Знаходиться він за 25 кілометрів від центру, куди можна дістатися експрес-поїздом Rhonexpress.

Також до Ліону можна потрапити через Париж. З аеропорту столиці ходить лоукост-потяг, який довезе до місця призначення за 2 години. У середньому квитки на залізницю коштують від 10 €.

Дістатися до французького містечка можна й потягом. Проте цей варіант не найзручніший, адже на шляху до Ліону доведеться робити щонайменше 3 пересадки.

Є 2 маршрути: через Німеччину (Київ–Будапешт–Мюнхен–Ліон й Швейцарію (Київ–Будапешт–Цюрих–Ліон).

В обох випадках потяг прямує через Угорщину, тому подорож починається з прямого потягу з Києва чи Львова в Будапешт, що займає 15-22 години. Далі, залежно від обраного маршруту, здійснюється пересадка. Якщо шлях пролягає через Німеччину, то в Будапешті можна сісти на прямий потяг Railje, який за 7 годин прибуде в Мюнхен. Потім, аби дістатися Франції, можна скористатися маршрутом Кельн-Париж на потязі Thalys або Франкфурт/Штутгарт-Париж на TGV/ICE, а звідти вже до Ліону.

Якщо ж маршрут лежить через Швейцарію, то зі столиці Угорщини прямий потяг Railje прямує в Цюрих. Загалом поїздка займає близько 10 годин. Далі до Франції можна дістатися швидкісним потягом TGV Lyria з Цюриха або Базеля до Парижа або регіональним потягом з Женеви до Ліону.

Можна спробувати подорож до Ліону автомобілем. З Києва поїздка займе щонайменше 25 годин. Проте така поїздка обійдеться не дешево. По-перше, значні витрати на пальне. По-друге, у Європі дуже багато платних ділянок доріг, які не завжди можна проїхати безплатно й не завжди можна об’їхати.

Домівка на чужині

Завдяки розвинутій і розгалуженій системі громадського транспорту Ліон є досить зручним і комфортним для пересування містом, тому особливих проблем з вибором району для проживання немає – дістатися можна куди завгодно й звідки завгодно. Безсумнівно, найгарнішим і найзручнішим є центр, до складу якого входять округи Терро й Фурв’єр. Це так зване Старе місто. Там знаходяться найдорожчі й найпрестижніші готелі.

Якщо ж Ви плануєте хороший шопінг, можна обрати район Прескіль, що затишно лежить в міжріччі Рони й Сони. Саме тут розташовується так званий «золотий квадрат» – центр моди й громадського життя – де розміщується близько 70 люксових магазинів і всесвітньо відомих брендових бутиків.

Любителі тиші й спокою можуть зупинитися в округах Бротто з чарівним пейзажем. До того ж неподалік простягаються величезний і неймовірний ботанічний сад, а також парк Тет-д’Ор, де можна насолодитися мальовничою природою французького Ліону.

Прихильникам активного відпочинку сподобається район Жерлан, де зосереджуються різноманітні спортивні, промислові й наукові об’єкти. «Родзинкою» цього місця є набережна Оган’єр, де особливо вирує нічне життя.

Якщо ж Ви відвідуєте Ліон проїздом або не плануєте затримуватися надовго, можна обрати район Пар-Дьйо, який розташовується біля вокзалу й вважається діловим центром міста. Тут є торговий комплекс з безліччю магазинів, ресторанів і кафе.

Проте є у Ліоні місця, які варто уникати. До нього належить район Гійот’єр, де часто можна зустріти арабських іммігрантів, які не завжди є доброзичливими й гостинними.

Загалом, Ліон досить дороге місто, проте тут можна знайти непогані готелі, вартість яких у середньому становить від 50 € за ніч. Також у Франції дуже поширений Couchsurfing – гостьова мережа, члени якої допомагають одне одному із проживанням. Проте пам’ятайте, що житло завжди краще шукати дуже заздалегідь, особливо, якщо плануєте зекономити на поїздці.

Чим здивуєш, Ліоне?

Попри те, що Ліон є другим за значенням після столиці містом у Франції, мандрівники іноді обходять його стороною, певно, вважаючи, що він не зможе конкурувати з популярними туристичними місцями. Але насправді Ліон славиться не тільки своїм званням одного з головних ділових і промислових центрів країни, але й багатою культурною спадщиною, яка точно зможе Вас здивувати.

А почати знайомство з Ліоном можна з пагорба Фурв’єр – самого його серця, місця, де й зародилася історія одного з найстаріших містечок Франції. Про його визначне минуле нагадують руїни стародавнього Лугдуна, який ще задовго до нашої ери слугував столицею Римської Галлії.

Увагу привертає й монументальний архітектурний ансамбль Античного театру й Римського одеона, яким пощастило зберегтися до наших днів. Колись тут проводилися важливі заходи, театральні вистави, різноманітні концерти, музичні спектаклі й публічні читання. Зараз же це місце слугує нагадуванням про велич, процвітання і розвиток французького містечка нефранцузького походження. Неподалік розташувався Археологічний музей, де зберігаються археологічні знахідки й відкриття з усієї території Ліону та його околиць.

Тут, на самісінькій вершині пагорба, височіє одна з найвизначніших пам’яток міста – чарівна базиліка Нотр-Дам-де-Фурв’єр. Побудована вона була у 19 столітті після франко-прусської війни. Подейкують, місцеві жителі пообіцяли звести собор, присвячений Діві Марії, якщо місто помилують. Церква, створена колись для порятунку, сьогодні вона милує око тисячам туристів. Споруда поєднала у собі готичний і візантійський стилі. Білосніжні мармурові стіни, незвичайні мозаїки, розкішні вітражі й прикрашений позолоченою Мадонною купол створюють враження справжнього казкового замку. На верхівці однієї з церковних башт розташувалася оглядовий майданчик, з якого відкривається неймовірна панорама усього міста.

Поруч з базилікою сусідить вежа Фурв’єр, яку у народі прозвали ліонською Ейфелевою вежею. Висота її становить майже 86 метрів. На початку 20 століття тут були ліфт, обсерваторія і ресторан, проте сьогодні вона закрита для відвідувачів і виконує роль антени.

Нижче, перед пагорбом Фурв’єр, уздовж берега Сони простягається Старе місто – історична частина Ліону. Тут причаїлися затишні ренесансні провулки. Тут панує атмосфера епохи Відродження. А ще тут розташувався один з найкрасивіших соборів Ліону – величний Сен-Жан-Батист. Зведений у 12 столітті, він являє собою злиття готичного і романського стилів. Фасад споруди оздоблює прекрасне вікно-розетка, а всередині її прикрашають красиві вітражі й великий орган. Ще однією «родзинкою» собору є найстаріший у Франції астрономічний годинник, датований 14 століттям. Пробиває він кілька разів на день і в ці моменти у верхній частині старовинного механізму розгортається мінівистава релігійних сюжетів з ляльками, що рухаються.

Цей район також славиться великою кількістю розваг для туристів. Тут, на мальовничій Площі Ньов-Сен-Жан, розкинулося безліч ресторанчиків, а також музей історії, музей кіно й мініатюр і музей ляльок.

Ще однією особливістю старовинного Ліону є так звані трабулі – потаємні під’їзди. Вони являють собою криті пасажі, які з’єднують міські будівлі. На перший погляд, це звичайні будинки з дверима, проте насправді це система лабіринтів, таємних ходів і тунелів, які виводять на сусідні вулиці. З’явилися трабулі ще в епоху Відродження, а використовували їх переважно торговці, яким потрібно було швидко пересуватися між магазинами й майстернями. Також трабулі слугували прихистком під час революцій і воєн. Сьогодні потрапити туди може кожен охочий.

Обов’язковим для відвідування є однойменний район на півострові Прескіль між річками Рена й Сона. Його серцем є Площа Белькур, яку з усіх боків оточують елегантні будівлі епохи Відродження й бароко. У самому її центрі возвеличується монумент – кінна статуя «королю-сонцю» Людовіку 14-ому. Також район здивує грандіозним фонтаном Бартольді, приголомшливою бароковою ратушею Ліон-Готель-де-Віль і прекрасним Палацом Біржі й Комерції.

Ще одним місцем, яке варто відвідати є Район ткачів на схилах пагорба Круа-Русс. У 19 столітті він був центром текстильної промисловості, а зараз чарує туристів атмосферою Середньовіччя і безліччю чарівних похилих вуличок, що зберігають захопливі сюжети минулого. Унікальністю цього району є неймовірна колекція трабулів. Найвідоміший серед них – Будинок республіки – трабуль, що має східний фасад з 6 поверхів. Також варто згадати про Пасаж Тіаффе – трабуль, де заховалися численні крамниці, дизайнерські бутики та креативні кав’ярні й бари.

Круа-Русс зберігає ще одну неймовірну пам’ятку Ліону – римський амфітеатр Трьох Галій. Він був побудований у 1 столітті нашої ери. Спочатку він слугував місцем для проведення гладіаторських ігор, а також зборів і нарад для розв’язання різноманітних питань галльських провінцій. Пізніше тут складали присягу вірності Риму легіонери, а у 2 столітті н.е. амфітеатр використовували для страт перших християнських мучеників.

Не можна не згадати й про релігійну архітектуру Ліону. Неоготична церква Святого Георгія на березі Сони, базиліка Святого Мартіна – єдина повністю романська церква, що була побудована на місці стародавнього римського храму, готична церква Святого Бонавентури, яка зберігає найкрасивіший в Ліоні орган й присвячені Обюссону старовинні гобелени, а також одна з найдавніших релігійних споруд міста – церква Святого Нізьє зачарують Вас приголомшливою і грандіозною архітектурою і неймовірним духовним багатством.

Тож, не бійтеся відвідувати «нетуристичні» міста, адже вони можуть бути не менш цікавими за типові популярні курорти. Досліджуйте, вояжуйте і відкривайте для себе якомога більше незвіданих місць. Цікавих Вам мандрівок і приємних подорожей!

Анна Бухер