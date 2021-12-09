Польща та пиво – традиції чи надбання?

Пиво є одним із найстаріших і, можливо, найпопулярніших алкогольних напоїв у світі. Проте просто з чийогось бажання воно не з’явиться: як і інші алкогольні (і не тільки) напої, пиво повинно бути створено майстрами. А як саме пов’язані пиво та Польща?

Пиво тоді і зараз

Польща вважається одною з ключових «горілчаних» країн Європи. І не просто так: традиція польського пивоваріння є одною з найстаріших у світі, а перша письмова згадка про польське пивоваріння знаходимо у хроніці Тітмара Мерзебурзького, що свідчить про популярність пива у Польщі ще з кінця Х століття.

Наразі ж пиво у Польщі є не тільки традиційним напоєм і духовним скарбом, а й одним з дуже важливих аспектів економіки країни! Через те, що влада стежить за роботою пивоварів і здійснює постійний контроль якості напою, Польща займає унікальне положення на гастрономічній карті континенту і є членом так званого «пивного поясу» Європи.

За середнім на рік показником споживання пінного напою на громадянина (а це, до речі, 98 літрів), Польща займає 4-те місце. Вищий показник мають тільки головні пивні нації – чехи, німці та австрійці.

Галон і ще трішечки

Щоб носити титул правителя, недостатньо мати корону на голові і тримати скіпетр у руках. Кожного року місцеві пивовари створюють до 1000 нових сортів напою, серед яких публіка обирає гідні уваги та пошани.

У великих містах ледве не кожен місяць відкриваються нові крафтові бари та паби. Варшава ж виділяється з-поміж інших своїм щорічним пивним фестивалем, на якому кожен може відкрити для себе вишукане поєднання якісного пива та чудової атмосфери маленького свята.

Проте не тільки смаками та різновидами славетне польське пиво. За один тільки 2013 рік у Польщі було продано приблизно 3,82 млрд. літрів пива. Загальний обсяг реалізації такої кількості продукту на ринку вираховується у 4.5 млрд. євро – а це чимала сума для пива.

Королі пивного царства

Вважається, що першу пивоварню в країні відкрили під час правління короля Болеслава І Хороброго. Відтоді пивоварство та пиво стала важливою частиною польської економіки. Спочатку пиво, як і всюди в Європі, варили у монастирях. Проте з розвитком технологій та методів обробки компонентів пивоваріння було перенесено на спеціальні заводи, через що виробництво цього напою набуло промислових масштабів.

Сучасний ринок пива на 90% контролюється такими гігантськими транснаціональними корпораціями як Anheuser-Busch InBev, Heineken та Carlsberg.

А от варіацій цього напою в країні безліч. Найбільш популярними марками польського пива вважають Zywiec, Tyskie та Okocim. До вподоби крафтове? Тоді зверніть увагу на таких виробників як Artezan, Kormoran, Fortuna Brewery. Любителям світлого лагера сподобається Brok Export, Van Pur та Zlaty Hrad.

А якщо ви ще не впевнені що саме вам до смаку, найкращим варіантом буде відвідати вже згаданий Варшавський пивний фестиваль, на якому всього за 10 злотих вам відкриється справді неймовірний асортимент різного пива, серед якого можливо і знайдете свого фаворита.

Єдине правило – споживайте відповідально і розумно. А так подорожуйте, дізнавайтесь щось нове, відкривайте для себе нові світи і нехай Вам щастить!

Іван Бородін